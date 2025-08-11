VeeKay baalt na mislukte race in Portland, titel voor Palou

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een lastig raceweekend in Portland achter de rug. In de IndyCar-coureur viel terug na een spin, en moest genoegen nemen met een zeventiende plaats. Balend geeft de Nederlander toe dat het geen geweldig weekend was.

Terwijl het Formule 1-circus van hun vakantie geniet, moesten de heren coureurs in de IndyCar wel in actie komen. Ze kwamen in actie op de Portland International Raceway in de staat Oregon. VeeKay begon vol goede moed aan het raceweekend, maar in de kwalificatie had hij pech met een rode vlag. Hierdoor kwam hij niet verder dan de 23ste tijd en moest hij zich voorbereiden op een inhaalrace.

VeeKay kende een goede start, maar werd na acht rondjes aangetikt door een andere coureur Hierdoor viel hij ver terug, en moest de Dale Coyne Racing-coureur een inhaalrace gaan rijden. Zijn team koos voor een alternatieve strategie, maar dat leverde hem geen geluk op. Hij moest genoegen nemen met de zeventiende plaats, en daar was hij niet blij mee.

Geen geweldige race

In zijn review was hij daar goudeerlijk over: "Het was geen geweldige race. Eerst werd ik van achteren geraakt bij de herstart, waardoor ik schade opliep die mij de rest van de wedstrijd parten heeft gespeeld. Daarna kregen we problemen met de bandenspanningen, wat onze snelheid uiteraard niet ten goede kwam. Een zeventiende plaat bleek uiteindelijk het maximaal haalbare."

"Tijdens de kwalificatie op zaterdag hadden we pech met de timing van de rode vlag, want ik lag op koers voor een plekje bij de snelste twaalf. Dat is nu eenmaal het gevaar wanneer je met veel competitieve IndyCars de baan op gaat en iedereen vecht voor het volgende gedeelte van de kwalificatie. Al met al was het een uitdagend weekend in Portland, maar ook daar leren we van."

Laatste races

VeeKay focust zich nu op de rest van het seizoen: "Nog twee wedstrijden voor de boeg, allebei op een oval. Ik zie ernaar uit om te racen in Milwaukee en Nashville en ik gaf alles geven om mijn eerste seizoen met Dale Coyne en Honda met mooie resultaten af te sluiten."

Titel voor Palou

VeeKay deelt ook zijn felicitaties uit aan Alex Palou, die zijn titel prolongeerde in Portland. De Spaanse coureur van Ganassi kwam als derde over de streep, en dat was genoeg voor de titel. De race werd gewonnen door Will Power, terwijl Christian Lundgaard tweede werd.