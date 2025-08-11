user icon
icon

VeeKay baalt na mislukte race in Portland, titel voor Palou

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
VeeKay baalt na mislukte race in Portland, titel voor Palou
  • Gepubliceerd op 11 aug 2025 15:24
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een lastig raceweekend in Portland achter de rug. In de IndyCar-coureur viel terug na een spin, en moest genoegen nemen met een zeventiende plaats. Balend geeft de Nederlander toe dat het geen geweldig weekend was.

Terwijl het Formule 1-circus van hun vakantie geniet, moesten de heren coureurs in de IndyCar wel in actie komen. Ze kwamen in actie op de Portland International Raceway in de staat Oregon. VeeKay begon vol goede moed aan het raceweekend, maar in de kwalificatie had hij pech met een rode vlag. Hierdoor kwam hij niet verder dan de 23ste tijd en moest hij zich voorbereiden op een inhaalrace.

VeeKay kende een goede start, maar werd na acht rondjes aangetikt door een andere coureur Hierdoor viel hij ver terug, en moest de Dale Coyne Racing-coureur een inhaalrace gaan rijden. Zijn team koos voor een alternatieve strategie, maar dat leverde hem geen geluk op. Hij moest genoegen nemen met de zeventiende plaats, en daar was hij niet blij mee.

Geen geweldige race

In zijn review was hij daar goudeerlijk over: "Het was geen geweldige race. Eerst werd ik van achteren geraakt bij de herstart, waardoor ik schade opliep die mij de rest van de wedstrijd parten heeft gespeeld. Daarna kregen we problemen met de bandenspanningen, wat onze snelheid uiteraard niet ten goede kwam. Een zeventiende plaat bleek uiteindelijk het maximaal haalbare."

"Tijdens de kwalificatie op zaterdag hadden we pech met de timing van de rode vlag, want ik lag op koers voor een plekje bij de snelste twaalf. Dat is nu eenmaal het gevaar wanneer je met veel competitieve IndyCars de baan op gaat en iedereen vecht voor het volgende gedeelte van de kwalificatie. Al met al was het een uitdagend weekend in Portland, maar ook daar leren we van."

Laatste races

VeeKay focust zich nu op de rest van het seizoen: "Nog twee wedstrijden voor de boeg, allebei op een oval. Ik zie ernaar uit om te racen in Milwaukee en Nashville en ik gaf alles geven om mijn eerste seizoen met Dale Coyne en Honda met mooie resultaten af te sluiten."

Titel voor Palou

VeeKay deelt ook zijn felicitaties uit aan Alex Palou, die zijn titel prolongeerde in Portland. De Spaanse coureur van Ganassi kwam als derde over de streep, en dat was genoeg voor de titel. De race werd gewonnen door Will Power, terwijl Christian Lundgaard tweede werd.

IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (0)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Rinus van Kalmthout -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 11 sep 2000 (24)
  • Geb. plaats Hoofddorp, Netherlands, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar