VeeKay komt met groot nieuws en kondigt toekomstplannen voor 2026 aan

De Nederlandse IndyCar-coureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. Na een succesvol seizoen bij Dale Coyne Racing maakte hij bekend op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu gevonden, want hij het een contract ondertekend bij het team van Juncos Hollinger Racing.

Het team van Juncos Hollinger Racing is voor VeeKay bekend terrein. In de Road to Indy-klassen reed hij al twee seizoenen voor de Argentijns-Amerikaanse renstal. Hij wist toen dertien races te winnen en greep de titel in het Pro Mazda-kampioenschap. Nu gaat hij als kopman bij het team aan de slag, en gaat hij in 2026 jagen op nieuwe successen.

Succesvol seizoen

VeeKay heeft een wonderlijk jaar in de IndyCar achter de rug. Hij werd begin dit jaar op de valreep gepresenteerd voor 2025 door Dale Coyne Racing, en kende een opvallend succesvol seizoen. Hij finishte zeven keer in de top tien, en wist het team daarmee naar grote hoogte te stuwen. Zijn hoogtepunt van het seizoen was een podiumplaats in Toronto. Opvallend genoeg maakte hij aan het eind van het seizoen bekend dat hij op zoek ging naar nieuwe uitdagingen, en die heeft hij nu dus gevonden bij Juncos Hollinger Racing.

Enthousiasme

In een persbericht reageert hij enthousiast op het nieuws: "Ik ben er blij om mijn overstap naar Juncos Hollinger Racing aan te kondigen. Dit is een team dat enorme ambitie kent en een duidelijke toekomststrategie heeft. We willen ons met de beste teams in de IndyCar kunnen meten en ik ben ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om goed te presteren en succes te behalen."

Bekende omgeving

VeeKay wijst naar zijn eerdere ervaringen bij het team: "Het voelt echt als thuiskomen. We kennen elkaar al heel wat jaren. Juncos heeft mij een kans gegeven op de Road to Indy-ladder en samen waren we erg succesvol, met dertien zeges en een titel. Ik geloof dat Juncos Hollinger Racing de juiste omgeving is voor mij als coureur om een volgende stap voorwaarts te zetten."