VeeKay komt met groot nieuws en kondigt toekomstplannen voor 2026 aan

  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 16:07
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

De Nederlandse IndyCar-coureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. Na een succesvol seizoen bij Dale Coyne Racing maakte hij bekend op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu gevonden, want hij het een contract ondertekend bij het team van Juncos Hollinger Racing.

Het team van Juncos Hollinger Racing is voor VeeKay bekend terrein. In de Road to Indy-klassen reed hij al twee seizoenen voor de Argentijns-Amerikaanse renstal. Hij wist toen dertien races te winnen en greep de titel in het Pro Mazda-kampioenschap. Nu gaat hij als kopman bij het team aan de slag, en gaat hij in 2026 jagen op nieuwe successen.

Succesvol seizoen

VeeKay heeft een wonderlijk jaar in de IndyCar achter de rug. Hij werd begin dit jaar op de valreep gepresenteerd voor 2025 door Dale Coyne Racing, en kende een opvallend succesvol seizoen. Hij finishte zeven keer in de top tien, en wist het team daarmee naar grote hoogte te stuwen. Zijn hoogtepunt van het seizoen was een podiumplaats in Toronto. Opvallend genoeg maakte hij aan het eind van het seizoen bekend dat hij op zoek ging naar nieuwe uitdagingen, en die heeft hij nu dus gevonden bij Juncos Hollinger Racing.

Enthousiasme

In een persbericht reageert hij enthousiast op het nieuws: "Ik ben er blij om mijn overstap naar Juncos Hollinger Racing aan te kondigen. Dit is een team dat enorme ambitie kent en een duidelijke toekomststrategie heeft. We willen ons met de beste teams in de IndyCar kunnen meten en ik ben ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om goed te presteren en succes te behalen."

Bekende omgeving

VeeKay wijst naar zijn eerdere ervaringen bij het team: "Het voelt echt als thuiskomen. We kennen elkaar al heel wat jaren. Juncos heeft mij een kans gegeven op de Road to Indy-ladder en samen waren we erg succesvol, met dertien zeges en een titel. Ik geloof dat Juncos Hollinger Racing de juiste omgeving is voor mij als coureur om een volgende stap voorwaarts te zetten."

SEN1

Posts: 2.635

Totaal geen verstand van Indycar. Is dat een goed team?

  • 2
  • 14 okt 2025 - 16:16
IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 162

    Dat wordt vuurwerk volgend jaar..

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 16:16
  • SEN1

    Posts: 2.635

    Totaal geen verstand van Indycar. Is dat een goed team?

    • + 2
    • 14 okt 2025 - 16:16
    • Cicero

      Posts: 1.539

      Gezien de resultaten niet. Zijn indy lijkt als een nachtkaars uit te gaan, steeds een iets zwakker team

      • + 2
      • 14 okt 2025 - 16:45
    • Gummy

      Posts: 341

      Juncos ziet er sportief gezien niet bijster succesvol uit tot nu toe in Indycar. Maar wel financieel meer potentie. Rinus heeft bij Dale Coyne geen salaris gehad. En het offer wat hij zou krijgen van Coyne voor 2026 zou niet veel beter zijn geweest. Plus hij kreeg geen garantie dat hij hetzelfde materiaal kzou krijgen als Dennis Hauger. Die bij Coyne gaat rijden en een koffer geld mee neemt. De top teams hebben Rinus dus nog even geen plek gegeven. Maar wie weet kan hij opnieuw vanuit de underdog positie zich weer laten zien.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 16:54
  • Pietje Bell

    Posts: 31.466

    Van de Formule1 site:

    Nieuwe teambaas lovend over ‘VeeKay’ van Kalmthout: ‘Grootse plannen met Rinus’
    Juncos Hollinger Racing Van Kalmthout

    Het vastleggen van Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout heeft tot grote euforie geleid bij
    Dave O’Neill, de teambaas van Juncos Hollinger Racing. “We hebben grootse plannen met ons hele team, zowel op als naast de baan. En het vastleggen van een coureur met de staat van dienst als die van Rinus is een duidelijke stap in die richting.”

    O’Neill, bij het Formule 1-team van Haas in het verleden sportief directeur en teammanager, is stellig over de toekomstambities van Juncos Hollinger Racing en Van Kalmthout. “De terugkeer van Rinus voelt als een natuurlijk proces, vanwege het succes dat we in het verleden hebben gevierd. Juncos Hollinger Racing gaat haar vijfde IndyCar-seizoen tegemoet en Rinus heeft zojuist zijn zesde volledige jaar op het hoogste niveau voltooid. Wij geloven heilig in hem: hij brengt de combinatie van pure snelheid, consistentie, gogme en ervaring waar wij naar zochten. Rinus vervult een sleutelrol in onze line-up.”

    Vorig seizoen bestond het rijdersduo van Juncos Hollinger Racing uit Conor Daly en
    Sting Ray Robb. Waar Van Kalmthout in het eindklassement veertiende werd, eindigden zij respectievelijk als achttiende en vijfentwintigste. Met de Nederlander aan boord is het team compleet: hij zal vermoedelijk Daly vervangen, aangezien Sting Ray Robb nog een contract voor komend seizoen heeft.

    Het IndyCar-seizoen 2026 start op zondag 1 maart traditiegetrouw met een race in de straten van St. Petersburg, Florida.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 16:22
  • Avb1

    Posts: 186

    De Nick de Vries van IndyCar.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 17:02
    • TylaHunter

      Posts: 10.550

      Wat probeer je eigenlijk te stellen? Dat Rinus mee gaat doen voor de overwinningen en podia zoals Nyck de Vries in WEC en FE?

      Of probeer je een beetje likes te scoren omdat Nyck de Vries in 1 klasse niet lekker ging, F1?

      Het is mij niet helder, want het mist context en argumentatie.

      • + 1
      • 14 okt 2025 - 17:11
  • TylaHunter

    Posts: 10.550

    Ik meende dat Juncos geen partnerschap heeft. En dus een flinke stap achteruit gezien Coyne nu een partnerschap heeft met Andretti door Hauger.

    Kan niet erg positief zijn over deze move. Gezien het feit dat Coyne m graag wou houden.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 17:13

