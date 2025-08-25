VeeKay kan niet schitteren in Milwaukee: "Eigenlijk was het een vrij goede dag"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een redelijk raceweekend achter de rug. Op de Milwaukee Mile kwam hij niet verder dan de teleurstellende vijftiende plaats. De coureur van Dale Coyne Racing was echter wel te spreken over zijn prestaties in het weekend.

VeeKay is bezig met een opvallend sterk seizoen in de IndyCar. De Nederlandse coureur lijkt herboren en bij Dale Coyne Racing zit hij ook op zijn plek. Afgelopen weekend mocht hij weer aan de bak op de historische short oval van Milwaukee. Hij kwalificeerde zich als elfde, en begon vol goede moed aan de race.

VeeKay startte goed, maar een late eerste pitstop bleek kostbaar te zijn. Hij hield het hoofd koel in een chaotische race met meerdere crashes en zelfs een beetje regenval. Hij leek goed te gokken, maar zijn laatste pitstop duurde net iets te lang. Hierdoor kwam hij slechts als vijftiende over de streep.

Geen slechte dag

In zijn review spreekt VeeKay zich eerlijk uit: "Eigenlijk was het een vrij goede dag. We reden comfortabel in de top tien en ik kon de pace van de directe tegenstanders pareren. Helaas kregen onze plannen een flinke tik bij de vijfde en de laatste pitstop, toen we tijdens een neutralisatie met een grote groep tegelijkertijd naar binnen kwamen. Doordat ik daar veel tijd verloor, was een finish in de top tien niet langer mogelijk."

Mindere prestaties

VeeKay stelt dat hij nu wat pech heeft: "Na die prachtige tweede plaats in de straten van Toronto zijn we eventjes wat minder gelukkig geweest in de races daarna, maar dat hoort er soms bij. De IndyCar is een ongelooflijk competitieve raceklasse, dat is hier in Milwaukee wel bewezen. Een paar tellen bij de pitstop scheelt zomaar zes plaatsen op de baan."

Nieuwe winnaar

VeeKay deelt ook zijn complimenten uit aan zijn oud-teamgenoot Christian Rasmussen, die de race op zijn naam wist te schrijven. Voor de Deen van Ed Carpenter Racing was het zijn eerste zege in de IndyCar, en hij deelde het podium met kampioen Alex Palou en Scott McLaughlin.