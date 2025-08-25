user icon
icon

VeeKay kan niet schitteren in Milwaukee: "Eigenlijk was het een vrij goede dag"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
VeeKay kan niet schitteren in Milwaukee: "Eigenlijk was het een vrij goede dag"
  • Gepubliceerd op 25 aug 2025 10:46
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een redelijk raceweekend achter de rug. Op de Milwaukee Mile kwam hij niet verder dan de teleurstellende vijftiende plaats. De coureur van Dale Coyne Racing was echter wel te spreken over zijn prestaties in het weekend.

VeeKay is bezig met een opvallend sterk seizoen in de IndyCar. De Nederlandse coureur lijkt herboren en bij Dale Coyne Racing zit hij ook op zijn plek. Afgelopen weekend mocht hij weer aan de bak op de historische short oval van Milwaukee. Hij kwalificeerde zich als elfde, en begon vol goede moed aan de race.

Meer over Rinus van Kalmthout VeeKay baalt na mislukte race in Portland, titel voor Palou

VeeKay baalt na mislukte race in Portland, titel voor Palou

11 aug

VeeKay startte goed, maar een late eerste pitstop bleek kostbaar te zijn. Hij hield het hoofd koel in een chaotische race met meerdere crashes en zelfs een beetje regenval. Hij leek goed te gokken, maar zijn laatste pitstop duurde net iets te lang. Hierdoor kwam hij slechts als vijftiende over de streep.

Geen slechte dag

In zijn review spreekt VeeKay zich eerlijk uit: "Eigenlijk was het een vrij goede dag. We reden comfortabel in de top tien en ik kon de pace van de directe tegenstanders pareren. Helaas kregen onze plannen een flinke tik bij de vijfde en de laatste pitstop, toen we tijdens een neutralisatie met een grote groep tegelijkertijd naar binnen kwamen. Doordat ik daar veel tijd verloor, was een finish in de top tien niet langer mogelijk."

Mindere prestaties

VeeKay stelt dat hij nu wat pech heeft: "Na die prachtige tweede plaats in de straten van Toronto zijn we eventjes wat minder gelukkig geweest in de races daarna, maar dat hoort er soms bij. De IndyCar is een ongelooflijk competitieve raceklasse, dat is hier in Milwaukee wel bewezen. Een paar tellen bij de pitstop scheelt zomaar zes plaatsen op de baan."

Nieuwe winnaar

VeeKay deelt ook zijn complimenten uit aan zijn oud-teamgenoot Christian Rasmussen, die de race op zijn naam wist te schrijven. Voor de Deen van Ed Carpenter Racing was het zijn eerste zege in de IndyCar, en hij deelde het podium met kampioen Alex Palou en Scott McLaughlin.

IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (0)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Rinus van Kalmthout -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 11 sep 2000 (24)
  • Geb. plaats Hoofddorp, Netherlands, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar