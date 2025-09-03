user icon
VeeKay komt met belangrijk nieuws over IndyCar-toekomst

VeeKay komt met belangrijk nieuws over IndyCar-toekomst
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 09:26
  • comments 17
  • Door: Bob Plaizier

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een groot besluit genomen over zijn toekomst in de IndyCar. De Nederlandse coureur heeft besloten om na één seizoen te vertrekken bij Dale Coyne Racing, en zal binnenkort met meer informatie over zijn toekomst naar buiten komen.

VeeKay kende dit jaar een sterk seizoen in de Amerikaanse IndyCar-klasse. De Nederlander verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Ed Carpenter Racing, waarna hij snel op zoek moest gaan naar een nieuwe werkgever. Het duurde zeer lang, maar uiteindelijk vond hij onderdak bij Dale Coyne Racing. In dienst van het team kende hij een sterk seizoen, met onder meer een prachtige podiumplaats in de straten van Toronto.

Dankbaarheid 

Nadat er gisteravond al geruchten rondgingen, heeft VeeKay nu in een officieel bericht bekendgemaakt dat hij gaat vertrekken bij de renstal. In een statement bedankt hij het team: "Ik wil Dale Coyne Racing ,en dan met name Dale en Gail, bedanken voor de kans die ze me hebben gegeven om me in 2025 weer op de kaart te zetten."

"Dit afgelopen seizoen was oprecht het leukste en prettigste jaar uit mijn loopbaan als coureur in de IndyCar. Ik wil mijn monteurs en mijn engineers in het zonnetje zetten, zonder hen was dit niet gelukt. Ze hebben stuk voor stuk hun best gedaan om de auto in iedere sessie goed voor de dag te laten komen. Ik zal dit seizoen nooit vergeten."

Wat brengt de toekomst?

Wat VeeKay komend seizoen gaat doen, is nog niet officieel bekend. De kans is groot dat hij gewoon actief blijft in de IndyCar-klasse, maar officieel is er nog niets gecommuniceerd.

Sterk seizoen achter de rug

De Nederlander rijdt sinds 2020 in de IndyCar, en reed in de eerste jaren voor de renstal van Ed Carpenter. Begin dit jaar stapte hij over naar Dale Coyne Racing, en hij kende een sterk seizoen dat hij afsloot op de veertiende plaats in het kampioenschap.

Damon Hill

Posts: 19.274

@Nutstree,
Het lijkt er juist op dat hij zelf weggaat, en er een kans vrij komt bij een van de betere teams. Juist nu lijkt Rinus op een interessant punt in zijn carrière te zitten omdat:

1. Hij ondanks het mindere materiaal een uitermate indrukwekkend seizoen heeft gereden.
2. Er zitjes vrij k... [Lees verder]

  • 10
  • 3 sep 2025 - 09:58
IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (17)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.047

    Rinus is rijp voor een beter zitje. Ik hoop dat ze hem op de radar hebben

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 09:42
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.044

      Ik geloof dat volgens de geruchtenmolen hij een kans(je) maakt bij Andretti.

      Bij Dale Coyne kon hij bijtekenen maar alleen als hij zelf ook geld mee zou nemen. Het zitje van Veekay zou eventueel dan nu naar Grosjean gaan die een comeback wil maken.

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 13:43
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.044

      P.s. overigens lijkt het waarschijnlijker dat Will Power van Penske naar Andretti gaat, Malukus naar Penske, en Veekay dan zijn plaats in neemt bij het aan Penke gelieerde AJ Foyt team.... spannend!

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 13:51
  • nutstree

    Posts: 603

    Hoe makkelijk hij zijn zitje kwijtraakt alweer, geeft mij aan dat hij nooit de top van indycar gaat halen jammer genoeg. Laat af en toe wel leuke dingen zien gezien zijn resultaten (heb hem niet zien racen)

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 09:49
    • Beamer

      Posts: 1.783

      Zitje kwijtraken of zelf het zitje opgeven?! Hoe leuk het team van DC ook is, het is gewoon een van de minste teams op de grid, des te opvallender de prestaties van Veekay dit jaar.
      Met dit statement van Veekay, lijkt het erop dat hij allang elders heeft getekend. Ik verwacht bij Foyt, maar hoop tegen beter weten in op Penske.

      • + 6
      • 3 sep 2025 - 09:53
    • Damon Hill

      Posts: 19.274

      @Nutstree,
      Het lijkt er juist op dat hij zelf weggaat, en er een kans vrij komt bij een van de betere teams. Juist nu lijkt Rinus op een interessant punt in zijn carrière te zitten omdat:

      1. Hij ondanks het mindere materiaal een uitermate indrukwekkend seizoen heeft gereden.
      2. Er zitjes vrij kunnen komen bij goede teams.

      Dus de stap om zijn huidige team te verlaten is misschien juist een voorbode op heel goed nieuws.

      • + 10
      • 3 sep 2025 - 09:58
    • iOosterbaan

      Posts: 2.028

      Mag fucking hopen dat hij allang getekend heeft ergens maar dat dit nog even wacht qua bekend maken...voordat je zelf zo aankondigt weg te gaan bij DCR

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 10:53
    • Piccachu

      Posts: 521

      Sommige mensen hebben toch aparte interpretaties van teksten.

      • + 2
      • 3 sep 2025 - 11:05
    • d@nny

      Posts: 3.495

      @Nutstree, als je er niets van weet zeg dan niks. Hoe kun je in hemelsnaam conclusies trekken als je hem niet heb zien races en alleen een beetje naar uitslagen kijkt?

      • + 5
      • 3 sep 2025 - 11:51
    • Flexwing

      Posts: 118

      Hallo hij gaat zelf weg heeft toch wat anders.beter lezen.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 12:19
  • Pietje Bell

    Posts: 30.690

    Zijn statement en een aantal mooie herinneringen:

    www.instagram.com/p/DOHTLMEkrrT/?img_index=1

    Ik heb altijd gedacht dat hij ouder was vanwege zijn uiterlijk, maar hij is nog maar 24 jaar
    en al twee jaar getrouwd met de Nederlandse Carmen de Jong. Ze wonen in Florida.

    storage.pubble.nl/(...)7a33d_thumb1920.jpg

    • + 2
    • 3 sep 2025 - 10:10
    • Piccachu

      Posts: 521

      Hele mooie vrouw heeft hij.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 11:07
    • Beamer

      Posts: 1.783

      Een vrouw waar je beter maar geen ruzie mee kunt krijgen.....

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 11:11
    • Pietje Bell

      Posts: 30.690

      Mooie vrouw en ze is professioneel bokser, haha. Ze lijkt me heel lief.

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 11:33
    • Pietje Bell

      Posts: 30.690

      Even gegoogled.
      Geboren op 5 april 2004, Haarlem. Net 21 jaar dus.
      Ook zij is nog jong, 21 jaar, dus op haar 19e getrouwd.
      Op de trouwfoto hierboven was ze dus nog maar 19 jaar. Leek ouder.
      Wat een sprookje. Beiden uit Hoofddorp en samen (getrouwd) naar Florida.
      ------------------------------

      Interview toen ze 16 was. Begon met kickboxen en wou beroepsmilitair worden.

      Carmen de Jong, 16 jaar

      In haar toekomstige agenda staat de zomer van 2024 al rood omcirkeld, met een hele dikke rand. De Olympische Spelen van Parijs, daar richt Carmen de Jong zich volledig op, iets wat de 16-jarige een jaar geleden allerminst had kunnen bevroeden. Want, zo vertelt ze: ,,Ik boks nog geen jaar.”

      Carmen heeft al wel ringervaring en niet zo’n klein beetje ook. Ze begon op haar tiende met kickboksen, geïnspireerd door haar vader die zelf kickbokste. ,,Ik ben zelf best wel een druk persoon, heb veel energie. Kickboksen zou een goede uitlaatklep kunnen zijn, dacht mijn vader.”

      Daar had hij gelijk in. Carmen deed al gauw haar eerste wedstrijd en er zouden er nog 27 volgen. Met een brede glimlach: ,,Ik heb alle 28 wedstrijden gewonnen.”

      Haar kickbokstrainer Melvin, van GYM Hoofddorp, opperde het voorstel om eens te gaan boksen. ,,Want dat zou goed zijn voor mijn stootkracht. En toen ontdekte ik dat ik boksen eigen veel leuker vind. Kickboksen is heel statisch en is keihard rammen. Boksen is meer een spelletje, het is sneller, technischer, heel veelzijdig.”

      Carmen woont in Hoofddorp en volgt de VeVa, een militaire vooropleiding van Defensie. Naast olympisch kampioen wil ze heel graag beroepsmilitair worden.

      Aangezien ze in de Hoofddorp woont, lag een training in Rotterdam niet meteen voor de hand. Toch komt ze elke week trouw naar de Maasstad, waar ze al gauw opviel vanwege haar talent en zo werd gevraagd voor het junior Talent Team. ,,Via een kennis van mijn vader ben ik bij Van ’t Hof terechtgekomen. De eerste keer was ik best nerveus. In het kickboksen is er best wat haantjesgedrag, maar hier voelde het meteen als een warm nest.”

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 12:02
  • little-nightmare

    Posts: 2.309

    Misschien gaat hij wel naar penske las gisteren dat will power daar weg gaat.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 12:41
    • Beamer

      Posts: 1.783

      Power Penske -> Andretti
      Malukas Foyt -> Penske
      Veekay DC -> Foyt

      Als de geruchten kloppen tenminste.

      • + 2
      • 3 sep 2025 - 13:31

