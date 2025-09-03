VeeKay komt met belangrijk nieuws over IndyCar-toekomst

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een groot besluit genomen over zijn toekomst in de IndyCar. De Nederlandse coureur heeft besloten om na één seizoen te vertrekken bij Dale Coyne Racing, en zal binnenkort met meer informatie over zijn toekomst naar buiten komen.

VeeKay kende dit jaar een sterk seizoen in de Amerikaanse IndyCar-klasse. De Nederlander verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Ed Carpenter Racing, waarna hij snel op zoek moest gaan naar een nieuwe werkgever. Het duurde zeer lang, maar uiteindelijk vond hij onderdak bij Dale Coyne Racing. In dienst van het team kende hij een sterk seizoen, met onder meer een prachtige podiumplaats in de straten van Toronto.

Dankbaarheid

Nadat er gisteravond al geruchten rondgingen, heeft VeeKay nu in een officieel bericht bekendgemaakt dat hij gaat vertrekken bij de renstal. In een statement bedankt hij het team: "Ik wil Dale Coyne Racing ,en dan met name Dale en Gail, bedanken voor de kans die ze me hebben gegeven om me in 2025 weer op de kaart te zetten."

"Dit afgelopen seizoen was oprecht het leukste en prettigste jaar uit mijn loopbaan als coureur in de IndyCar. Ik wil mijn monteurs en mijn engineers in het zonnetje zetten, zonder hen was dit niet gelukt. Ze hebben stuk voor stuk hun best gedaan om de auto in iedere sessie goed voor de dag te laten komen. Ik zal dit seizoen nooit vergeten."

Wat brengt de toekomst?

Wat VeeKay komend seizoen gaat doen, is nog niet officieel bekend. De kans is groot dat hij gewoon actief blijft in de IndyCar-klasse, maar officieel is er nog niets gecommuniceerd.

Sterk seizoen achter de rug

De Nederlander rijdt sinds 2020 in de IndyCar, en reed in de eerste jaren voor de renstal van Ed Carpenter. Begin dit jaar stapte hij over naar Dale Coyne Racing, en hij kende een sterk seizoen dat hij afsloot op de veertiende plaats in het kampioenschap.