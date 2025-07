Balende VeeKay loopt nieuwe topprestatie mis na beuk van rivaal

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout hoopte afgelopen weekend op een nieuwe topprestatie in de IndyCar-race op het circuit van Laguna Seca. Hij was op weg naar een goede prestatie, maar werd van de baan geramd door Kyle Kirkwood. Het zorgde voor een flinke teleurstelling bij VeeKay.

Van Kalmthout is bezig met een opvallend sterk seizoen in de IndyCar. De coureur rijdt sinds dit seizoen voor het team van Dale Coyne Racing, en hij voelt zich als een vis het water in de wagen met startnummer 18. Na een podiumscore in Toronto mocht hij afgelopen weekend weer gaan jagen op een nieuw sterk resultaat op Laguna Seca.

Pijnlijk incident

Hij noteerde de zeventiende tijd in de kwalificatie, maar dat betekende niet dat een goed resultaat uit zicht was. VeeKay vocht zich naar een twaalfde plaats, en zijn team bedacht een tactisch plannetje om nog meer plaatsen te winnen. Vroeg in de race ging het echter mis, en werd de Nederlander van de baan geramd door Kyle Kirkwood.

Kirkwood kreeg een stop-and-go penalty, en VeeKay kwam uiteindelijk met drie rondes achterstand als 23ste over de streep. De race werd gewonnen door de Spanjaard Alex Palou, die hard op weg is naar een nieuwe titel.

Clash met Kirkwood

VeeKay baalde as een stekker, zo liet hij weten in zijn review: "Ik had graag iets positiefs verteld over het resultaat van deze race, maar helaas had één van mijn tegenstanders daar een ander idee over. Ik had een goede start vanaf de zeventiende plaats en stak gelijk een paar tegenstanders voorbij. Voor mijn eerste pitstop lagen we al twaalfde. Het ging echt heel lekker, ook toen ik wisselde van de zachte naar de harde band."

"Toen zag ik Kirkwood opdoemen. Hij reed op de zachte en snellere band, dus ik verwachtte dat hij op een later moment een actie zou maken. Maar hij reed voor het aanremmen van de derde bocht pardoes keihard bij me achterin. Ik schoot de grindbak in en heb daar zeker een minuut of drie vastgestaan, het duurde erg lang voordat de wedstrijdleiding voor een neutralisatie koos. Pas onder geel kon ik uit mijn positie worden bevrijd, maar toen had ik al een paar rondjes achterstand."

'Dit hoort erbij'

VeeKay blijft strijdvaardig: "Natuurlijk baal ik als een stekker, want ondanks de startpositie in het middenveld had ik een goed gevoel over deze race. Er was veel mogelijk geweest. De pace was heel erg goed en ik kwam rap naar voren. Ook onze strategie bleek achteraf de juiste te zijn geweest."

"Helaas hoort dit er soms bij, ik deel de baan met 26 anderen en je hebt alleen de controle over je eigen stuur. We krijgen nu een weekje rust voor we naar Portland afreizen. Nog drie races te gaan, we gaan dit seizoen sterk afsluiten."