DeFrancesco rijdt in 2025 voor RLL, kansen VeeKay slinken

Rahal Letterman Lanigan Racing heeft zijn line-up voor 2025 helemaal rond. Eerder bevestigde het IndyCar-team al dat Graham Rahal en Louis Foster voor RLL zullen racen volgend jaar en daar is nu Sting Ray Robb bijgekomen. Hierdoor zijn de kansen van Rinus VeeKay op een IndyCar-zitje opnieuw geslonken.

De IndyCar-grid voor 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Tot een aantal weken geleden waren er nog vijf zitjes beschikbaar in de Amerikaanse raceklasse: één bij Rahal Letterman Lanigan Racing, twee bij Juncos Hollinger Racing en twee bij Dale Coyne Racing, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Zo werd Sting Ray Robb drie weken geleden aangekondigd bij Juncos Hollinger Racing als de eerste coureur voor 2025, en gisteren maakte Rahal Letterman Lanigan Racing hun laatste rijder voor volgend jaar bekend.

Devlin DeFrancesco heeft de line-up van RLL completeert. Hij zal de teamgenoot gaan worden van Indy NXT-kampioen Louis Foster en van ervaren rot Graham Rahal, die de zoon is van Bobby Rahal, die de mede-eigenaar is van RLL. DeFrancesco reed in 2022 en 2023 ook al 34 races in de Amerikaanse raceklasse voor Andretti Steinbrenner. Zijn beste resultaat was een twaalfde plaats tijdens de race op de World Wide Technology Raceway in 2022 en de Grand Prix van Detroit van 2023. In 2024 reed hij niet in de IndyCar Series, maar nam hij deel aan de Endurance Cup in de GTD-klasse van IMSA. Volgend jaar zal de 24-jarige Canadees door een meerjarige deal weer op de IndyCar-grid staan.

Mogelijkheden VeeKay nemen af

Dit is een groot nadeel voor de Nederlander Rinus 'VeeKay' van Kalmthout. De 24-jarige kreeg een kleine drie maanden geleden te horen dat zijn contract bij Ed Carpenter Racing niet zou worden verlengd. De timing van dit nieuws kon bijna niet slechter voor de Hoofddorper. De meeste IndyCar-teams hebben hun line-up voor 2025 namelijk al bekendgemaakt, waardoor de opties voor de 24-jarige Nederlander erg beperkt zijn. Inmiddels zijn er nog maar drie zitjes beschikbaar voor Van Kalmthout. Juncos heeft nog één zitje over voor volgend jaar, maar mede-eigenaar Ricardo Juncos gaf eind augustus tegenover Motorsport.com al aan dat hij Romain Grosjean heel graag zou willen houden bij zijn team.

Nog geen nieuws rondom VeeKay

Het is nog niet bekend of de Fransman ook gaat blijven bij Juncos, maar het lijkt er dus op dat VeeKay zijn hoop zal moeten vestigen op Dale Coyne Racing. Voor dit team mocht hij in oktober na een laat telefoontje testen op de Indianapolis Motor Speedway. De enkelvoudig IndyCar-racewinnaar maakte veel indruk tijdens die test met een derde plaats, waardoor hij zijn kansen misschien wel heeft vergroot op een zitje bij DCR. Er is in ieder geval geen nieuws zo heeft het management van VeeKay bevestigd aan deze site.