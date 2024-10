VeeKay vervangt Robb bij DCR na laat belletje

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zal later vandaag deelnemen aan de IndyCar-herfsttest op de Indianapolis Motor Speedway. De Nederlander zal instappen voor het team van Dale Coyne Racing, maar dat werd pas laat geregeld.

De open IndyCar-test op de Indianapolis Motor Speedway (IMS) zal niet alleen een extra mogelijkheid voor de IndyCar-teams zijn om met de hybridemotor te kunnen testen, maar het is ook een geweldige gelegenheid voor de Nederlander Rinus VeeKay om zich te laten zien. De Nederlander, die vandaag zal testen voor het team van Dale Coyne Racing (DCR), kreeg vorige maand tot zijn eigen verbazing te horen dat hij moest vertrekken bij Ed Carpenter Racing. Hij is nog altijd op zoek naar een zitje in de IndyCar Series, en de kans op een zitje is misschien wel groter nu de enkelvoudig racewinnaar vandaag weer wat meters kan maken in de Amerikaanse raceklasse.

Het was echter niet gepland dat Van Kalmthout zou gaan instappen bij DCR. Sting Ray Robb, die voor AJ Foyt reed in 2024 en ook op zoek moet naar een zitje voor 2025, zou eerst gaan rijden voor DCR, maar dat werd na een laat telefoontje toch VeeKay, zo heeft deze site begrepen. Het betekent echter niet dat de man uit Hoofddorp in 2025 ook in een DCR-bolide zal plaatsnemen, want volgens Motorsport.com zal het op dit moment bij deze ene test blijven.

Meerjarige deal Foster lijkt ongunstig voor VeeKay

Gisteren kwam naar buiten dat Indy NXT-kampioen Louis Foster een meerjarig contract had getekend bij Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Daardoor lijkt VeeKay RLL, waarmee hij ook in gesprek was, weg te kunnen strepen als mogelijk nieuwe werkgever. Door het chartersysteem heeft RLL volgend jaar drie zitjes beschikbaar en daar is er nu nog maar één van over. Voordat het team bekendmaakte dat Louis Foster een meerjarige deal had getekend bij hen, had mede-eigenaar Bobby Rahal tegenover RACER al aangegeven waar de teamgenoten van de ervaren Graham Rahal, die al aangekondigd was voor 2025, aan moesten voldoen.

Bobby Rahal liet weten dat het ene zitje naar een topcoureur zou gaan die 'de nieuwe Christian Lundgaard' - die naar Arrow McLaren vertrekt - moest worden, terwijl het andere zitje naar een coureur zou gaan die zowel talent als geld mee zou brengen. Foster, die acht van de veertien races won in de Indy NXT, lijkt de nieuwe Lundgaard te zijn, waardoor het overgebleven zitje naar een coureur met geld en talent lijkt te gaan. GPToday.net meldde eerder al dat VeeKay nog nooit geld heeft neergelegd om ergens te rijden, waardoor coureurs als Pietro Fittipaldi en Jüri Vips - die naast VeeKay ook als mogelijke kandidaten worden genoemd voor het derde RLL-zitje -in het voordeel lijken te zijn. RLL heeft namelijk geld nodig vanwege de nieuwe fabriek die het team begin vorig jaar opende.

Van Kalmthout is ook nog met Juncos Hollinger en Dale Coyne in gesprek, dus er zijn nog zeker mogelijkheden voor de Nederlander. Deze twee teams hebben beiden nog twee zitjes beschikbaar voor 2025.