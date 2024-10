VeeKay maakt indruk tijdens IndyCar-test op IMS

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout mocht gisteren onverwachts deelnemen aan de IndyCar-herfsttest op de Indianapolis Motor Speedway (IMS). De Nederlander hoorde donderdag pas laat dat hij mocht instappen bij Dale Coyne Racing, maar dat leek voor Van Kalmthout geen enkel probleem te zijn. Hij maakte tijdens de test veel indruk en noteerde de derde tijd.

Voor de IndyCar-teams was de open test op IMS een extra mogelijkheid om met de hybridemotor te testen, maar dat lag voor de Nederlandse coureur Rinus VeeKay toch net wat anders. De Nederlander kreeg vorige maand onverwachts te horen dat zijn contract niet verlengd zou worden bij Ed Carpenter Racing, waardoor de 24-jarige op zoek moet naar een ander zitje voor 2025. Die heeft Van Kalmthout, ondanks meerdere gesprekken, nog niet gevonden, maar hij heeft zijn kansen gisteren zeker vergroot.

Laat telefoontje

Gisteren mocht de man uit Hoofddorp onverwachts instappen voor Dale Coyne Racing (DCR) tijdens de jaarlijkse open herfsttest op IMS. DCR had eigenlijk Sting Ray Robb, die ook nog altijd op zoek is naar een zitje voor 2025, aangewezen als testcoureur, maar dat werd na een laat telefoontje toch VeeKay, zo meldde GPToday.net vrijdag. De Nederlander heeft deze kans met beide handen aangegrepen en maakte onwijs veel indruk in de DCR-bolide.

VeeKay, die voor de gelegenheid een racepak van voormalig werkgever Ed Carpenter Racing had aangetrokken en meerdere sponsors had afgeplakt met witte tape, werkte in totaal 113 ronden af op de legendarische oval waar elk jaar in mei de Indy 500 plaatsvindt. In de 113 ronden kwam de enkelvoudig racewinnaar ook tot een zeer competitieve snelheid. Zijn hoogste gemiddelde snelheid op de vier kilometer lange oval was 223,383 mijl per uur (359,5 kilometer per uur), wat neerkomt op een rondetijd van 40.2896. Hij moest alleen tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden en regerend kampioen Alex Palou voor zich dulden. De Spanjaard was de snelste met een gemiddelde snelheid van 224,342 mijl per uur (361 kilometer per uur),waarmee zijn snelste rondetijd een 40.1173 was.

VeeKay was al aanwezig in Indianapolis

Na de testsessie legde de Nederlander, die toevallig al aanwezig was in Indianapolis, uit dat hij deze kans bij Dale Coyne ook niet had zien aankomen. "Ik was hier [in Indianapolis, red.], maar had mijn spullen niet bij me. Alles lag nog bij ECR, dus ik heb wat jongens bij ECR gebeld om te vragen of ze het zitje gereed konden maken en mijn spullen konden pakken. Dit pak lag bovenop de stapel", vertelt VeeKay, die verder ingaat op het late belletje van Dale Coyne. "Ik kreeg gistermiddag een telefoontje toen ik net uit de douche stapte. Ik gaf alles in de sportschool, wetende dat ik niet zou rijden, totdat ik er dus achter kwam dat ik wel zou gaan rijden. Anderhalf uur na het telefoontje van Dale, meldde ik me op het circuit. Ik pakte mijn spullen en maakte me gereed. Mijn crew chief bij ECR gaf ze al mijn afmetingen, dus ze hadden een voorsprong."

Tot slot gaat de Nederlander ook nog in op zijn prestaties tijdens de test. "Ik voel me best goed. Ik heb in de ochtend enkele goede runs gehad. Ik probeerde de auto in een window te krijgen waar ik me goed bij voelde en wat me vertrouwen zou geven", aldus de Hoofddorper.

IndyCar-zitje 2025

Voorafgaand aan de test meldde Motorsport.com dat het voor VeeKay enkel bij deze test zou blijven namens DCR, al zouden zijn prestaties daar verandering in kunnen brengen. De 24-jarige rijder is ook nog met Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) en Juncos in gesprek. De kans dat VeeKay volgend jaar voor RLL zal racen is echter kleiner geworden door de komst van Indy NXT-kampioen Louis Foster bij dat team. Bij Juncos en DCR zijn er nog wel mogelijkheden, want beide teams hebben nog twee zitjes beschikbaar voor 2025.