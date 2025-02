VeeKay vindt op de valreep zitje bij Dale Coyne Racing

De Nederlandse coureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een zitje gevonden voor het aankomende seizoen. VeeKay blijft actief in de IndyCar, en hij heeft een contract getekend bij het team van Dale Coyne Racing.

Van Kalmthout reed in de afgelopen jaren in de IndyCar voor het team van Ed Carpenter Racing. Daar verloor hij eind vorig jaar onverwachts zijn zitje, waardoor zijn toekomst zeer onzeker was. Er waren weinig mogelijkheden over, maar hij heeft nu toch toegeslagen. Vlak na zijn vertrek bij ECR reed VeeKay een testdag voor Dale Coyne Racing, en daarbij maakte hij veel indruk. Dat levert hem nu een zitje op voor het komende IndyCar-seizoen.

VeeKay reed in de afgelopen vijf jaar in de IndyCar voor ECR, en daarin wist hij één race te winnen. Nu gaat hij dus voor het eerst voor een nieuw team rijden, en daar maakt hij ook voor het eerst kennis met de Honda-krachtbron. In de afgelopen jaren reed hij met een krachtbron van Chevrolet. Bij Dale Coyne Racing wordt Van Kalmthout de teamgenoot van de Amerikaanse rookie Jacob Abel. De Nederlander zal de wagen met startnummer 18 gaan besturen.

Opluchting

VeeKay hoeft niet lang te wachten op zijn eerste meters van het jaar. Komende week staat er namelijk een collectieve testsessie op het programma op het circuit van Sebring. Twee weken later wordt het nieuwe IndyCar-seizoen afgetrapt met de race in de straten van St. Petersburg in Florida. VeeKay is heel blij met zijn nieuwe zitje: "Goed nieuws. Dit jaar mag ik dankzij Dale Coyne Racing aan de start verschijnen van de races in de IndyCar. Ik ben er erg blij mee dat ik verzekerd ben van een zesde seizoen in deze prachtige klasse. Na een onzeker begin van mijn winterpauze ben ik dankbaar dat ik het op een mooie manier kan afsluiten. De test met Coyne in november gaf me al veel hoop, maar het is heerlijk om het nu eindelijk te kunnen zeggen."