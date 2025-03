VeeKay jubelt na geweldige race: "Wat een topweekend!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is goed begonnen aan het nieuwe IndyCar-seizoen. De Nederlandse coureur kwam op het stratencircuit in St. Petersburg in Florida als negende over de streep. Het zorgde voor veel enthousiasme bij de coureur van Dale Coyne Racing.

Lange tijd was het onduidelijk of VeeKay dit jaar wel zou uitkomen in de IndyCar. Eind vorig jaar verloor hij zijn zitje bij Ed Carpenter Racing, waarna het lang stil bleef. Vorige maand werd echter duidelijk dat hij bij Dale Coyne Racing ging racen. Hij bestuurt dit jaar de wagen met startnummer achttien en de sponsorstickers van askROI.com. Het nieuwe seizoen begon goed voor de Nederlander.

Slimme strategie

VeeKay begon goed aan het weekend met een tweede tijd in de tweede training. In de kwalificatie noteerde hij de twaalfde tijd, waarna hij een goede race reed. Bij de start van de race wist VeeKay zijn auto heel te houden, waarna hij door een slimme strategie goed stand wist te houden. Na honderd rondjes kwam hij op de negende plaats over de streep, en dat was en goed resultaat. Hij was de eerste toptienfinish van Dale Coyne Racing in anderhalf jaar tijd.

Topweekend

VeeKay was vanzelfsprekend heel erg blij met zijn resultaat. De Nederlandse coureur reageerde zeer enthousiast na afloop van de race in de staat Florida: "Een topweekend! Het begon wat stroef in de eerste vrije training, we moesten de auto echt even flink onder handen nemen, maar na de aanpassingen kwamen we goed uit de verf. Voor wat betreft de kwalificatie was het mijn doel om de Fast Twelve-sessie te behalen en dat lukte, dus dat resultaat stemde ons al heel tevreden. Om vervolgens tijdens de race nog drie plaatsen te winnen en verantwoordelijk te zien voor de eerste toptienfinish van DCR in meer dan een jaar tijd, is gewoon geweldig."

Bijzonder zwaar

VeeKay had het niet makkelijk in de door Alex Palou gewonnen race. Het waren honderd zware rondjes, zo geeft de DCR-coureur aan: "Het was echt bijzonder zwaar! Tijdens de race was ik natuurlijk ook aan het leren. Dit was mijn eerste race met een Honda-motor en die vraagt een heel verschillende aanpak om wat betreft bijvoorbeeld het brandstofverbruik, dan wat ik gewend was. Ook de bandenslijtage wordt door andere factoren gekenmerkt. Het is daarom echt fantastisch om te beginnen met een negende plek in dit enorm competitieve veld. Ik denk dat er weinig volgers zijn die dit resultaat voor mogelijk hadden gehouden."