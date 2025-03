Mislukte bandenstrategie kost VeeKay sterke prestatie

Het was afgelopen weekend een spectaculair autosportweekend. Er werd niet alleen gereden in de Formule 1, ook de IndyCar-coureurs kwamen weer in actie. Op het circuit van de Thermal Club verloor Rinus 'VeeKay' van Kalmthout de kans op een goed resultaat na een mislukte strategie.

De IndyCar-coureurs kwamen zondag in actie tijdens de Thermal Club IndyCar Grand Prix. Ze reden een race van 65 rondjes, en Nederlander VeeKay leek kans te maken op een goede prestatie. De coureur van Dale Coyne Racing had zich op de dertiende plaats gekwalificeerd, en bij de start vocht hij zich terug naar een achtste plaats. Zijn racepace was goed, maar na zijn tweede pitstop verloor hij terrein.

Palou

Dale Coyne Racing had Van Kalmthout de verkeerde banden gegeven, waardoor hij veel terrein verloor. De top tien verdween uit zicht, en na een sterke slotfase wist VeeKay zich van de 24ste positie op te werken naar de zeventiende plek. Op de Thermal Club ging de zege uiteindelijk naar Ganassi-coureur Alex Palou, hij deelde het podium met McLaren Arrow-coureurs Patricio O'Ward en Christian Lundgaard.

Goed gevoel

VeeKay baalde op zijn beurt van zijn resultaat. De Nederlandse coureur sprak zich na afloop uit in zijn review: "Een moeilijke race. We waren onderweg naar een top tien, ik voelde me heel sterk tijdens de eerste twee stints. Voor de derde stint was het twijfelen: ik gaf aan dat ik het liefst nieuwe blacks wilde, maar mijn teamleiding zag een aantal tegenstanders op gebruikte reds de baan opgaan, dus deden wij dat ook."

Geen grip

Na deze pitstop ging het van kwaad tot erger voor VeeKay: "Ik weet niet wat er mis was, maar vanaf het moment dat ik de pits uitreed had ik geen grip, helemaal nul. Het was alsof ik een complete stint op koude banden reed! Ik heb weleens gehad dat de banden van de cliff vallen, dan moet je één of twee rondjes doorbijten, maar in dit geval was het de hele stint. We moeten op zoek gaan naar een verklaring, want dit mag niet gebeuren. Ik heb in die stint ontzettend veel tijd verloren."

Schade beperkt gehouden

In de slotfase van de race wist VeeKay nog wat posities goed te maken, maar de teleurstelling was groot. De Nederlander blijft wel strijdbaar: "Met nieuwe rode banden, en een grote fuel save, omdat ik vroeger binnenkwam dan gepland, hebben we op zich de schade beperkt gehouden met de zeventiende plek. Met de punten van St. Petersburg erbij sta ik momenteel dertiende in het kampioenschap. Het is wat het is. We trekken onze lessen en nemen de positieve zaken mee nar de volgende race."