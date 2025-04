Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kwam afgelopen weekend weer in actie in de IndyCars. De Nederlandse coureur ging in Long Beach op jacht naar succes, maar dat lukte niet. VeeKay toonde zich na afloop realistisch, en was tevreden met zijn prestaties.

VeeKay komt dit jaar uit voor het team van Dale Coyne Racing. Hij begon goed aan het seizoen, maar in de krappe straten van Long Beach had hij het niet makkelijk. In de kwalificatie konden hij, net als zijn teamgenoot Jacob Abel, geen wonderen verrichten op de zachte banden. Van Kalmthout kwam niet verder dan de 25ste tijd, en hij moest op jacht gaan naar een goed resultaat in de race zelf.

Constante race

Het circuit van Long Beach staat normaal gesproken garant voor spektakel, maar nu was er zelfs geen neutralisatie. VeeKay reed een foutloze en constante race, en zijn team Dale Coyne Racing wist een aantal foutloze pitstops uit te voeren. Hierdoor kon hij zich naar voren werken en kwam hij als negentiende over de streep.

Realisme

Na afloop van de race in de staat Californië toonde VeeKay zich realistisch in zijn review: "Dit weekend was moeilijker dan de vorige twee. Ik startte als 25ste na een lastige kwalificatie, en dan zou je denken dat je om een stratencircuit nog wel een gele vlag tegenkomt en kan spelen met de strategie, maar die vlieger ging niet op. We zijn constant gebleven en het tempo zat er prima in, want ondanks de negentiende plaats ben ik in de lead lap gefinisht. In dit uitgerekte veld zat er niet meer in."

Tevredenheid

VeeKay kon uiteindelijk wel leven met dit resultaat: "Dit weekend was de auto niet snel genoeg en dan is het wat het is. Soms gaan we dit soort weekenden hebben en daar moeten we ook mee om kunnen gaan. Het zal niet ieder weekend een gooi naar de top tien worden, daar is de IndyCar veel te competitief voor."

"Hoe gek het misschien klinkt, ben ik wel tevreden met de prestatie van ons team tijdens de race. Dat komt omdat we het maximale eruit hebben gehaald. We wisten dat het moeilijk ging worden, maar we hebben onze hoofden koel gehouden en geen fout gemaakt. Dat is belangrijk, want het geeft ons moed voor weekenden waarin onze snelheid beter is. Schouders eronder en op naar de volgende race."

Winnaar

De overwinning op het circuit van Long Beach ging uiteindelijk naar Kyle Kirkwood. De Andretti-coureur startte op pole position en maakte geen fout. Hij kwam met een voorsprong van twee seconden op Alex Palou als winnaar over de streep. De top drie werd compleet gemaakt door de Deense Arrow McLaren-coureur Christian Lundgaard.