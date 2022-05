Ericsson overleeft hectisch slot en wint 106de Indy 500

Voornalig F1-coureur Marcus Ericsson heeft tegen de verwachting in de 106de Indy 500 gewonnen en daarmee zijn allereerste zege op de Brickyard. In een knotsgekke slotfase overleefde de Zweed de aanval van Patricio O'Ward, die dankzij een rode vlag terug kon komen in de strijd om de zege.

De gehele wedstrijd zag het er niet uit dat Ericsson de befaamde wedstrijd op de bekendste kombaan zou gaan winnen, maar de favorieten vielen één voor één voor zijn neus, waaronder Rinus 'VeeKay' van Kalmthout die crashte in de openingsfase.

Polesitter Scott Dixon bleef wel lange tijd overeind en was de gehele wedstrijd heer en meester. Geen vuiltje aan de lucht, maar omdat de Nieuw-Zeelander te hard reed in de pitsstraat en daarvoor een straf kreeg, gooide hij een bijna zekere zege in het putje.

Hierdoor werd de weg vrijgemaakt voor Ericsson die na zijn laatste stop een gat sloeg naar de McLaren van O'Ward en Felix Rosenqvist. Met nog vijf ronden te gaan, leek de race te zijn beslist. Maar bij de Indy 500 weet je het nooit en zo geschiedde.

Jimmie Johnson zorgde voor een neutralisatie en de wedstrijdleiding drukte op de rode knop, zodat de wedstrijd niet onder geel zou eindigen. Met vier rondes voor de boeg, kon er nog van alles gebeuren. De overgebleven wagens gingen terug naar de pits.

Na twee opwarmrondes achter de Safety Car werd het veld weer losgelaten. Ericsson moest twee rondes overleven met een ontketende O'Ward achter zich aan. Ericsson slingerde op elk recht stuk van de ene kant naar de andere kant om de slipstream te breken. Maar dat kon niet voorkomen dat O'Ward aan de buitenkant wilde inhalen in de eerste bocht. Ericsson hield echter zijn poot stijf aan de binnenkant ten koste van alles. Zijn Mexicaanse belager koos eieren voor zijn geld en hierdoor werd Ericsson de 74ste winnaar van de Indianapolis 500.