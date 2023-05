Indy 500: Newgarden wint na knotsgekke slotfase, VeeKay sterke comeback na pitstopdrama

De 107de Indianapolis 500 is in de allerlaatste ronde gewonnen door tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden. In een chaotische slotfase met drie rode vlaggen verschalkte de Penske-coureur winnaar van 2022 Marcus Ericsson. Voor de Amerikaan zijn eerste zege op de Brickyard.



Voor Rinus 'VeeKay' van Kalmthout eindidgde een zeer sterke optreden in mineur na een pitstopdrama. De Nederlander verloor de controle bij het wegrijden uit zijn pitbox en raakte concurrent voor de zege Alex Palou. VeeKay kreeg een straf en dat de kwam Nederlander niet meer te boven ondanks een sterke comeback. De Hoofddorper finishte uiteindelijk als tiende.



Het veld bestaat uit 33 deelnemers, maar voordat de groene vlag is gezwaaid, heeft 'invaller' Graham Rahal al een probleem. De Dreyer & Reinbold / Cusick Motorsports - bolide wordt teruggeduwd naar de pits voor reparaties. De Amerikaan zal met een paar ronden achterstand weer de baan opkomen.

Na de formatierondes leidt polesitter Palou de 107de Indianapolis 500 met VeeKay en Rosenqvist in zijn kielzog. Het veld komt veilig de eerste rondes door.

In ronde 3 van totaal 200 neemt VeeKay tijdelijk de koppositie over van Palou. Voor de Nederlander is dat niks nieuws onder de zon, want de Ed Carpenter Racing-coureur heeft dat eens al eerder ervaren op de Brickyard.

Op P1 rijden aan het begin van de Indy 500 is geen must, want tot het slot gaat het allemaal om de juiste strategie, brandstof besparen en het geluk aan je zijde hebben bij neutralisaties. Het is dan ook niet gek dat Palou en VeeKay stuivertje wisselen.

Van de toppers komt eenmalig winnaar van de Indy 500 Dixon als eerste naar binnen. Relatief vroeg, maar noodzaak vanwege vibraties. Niet veel later duikt Chip Ganassi -teamgenoot en leider Palou in ronde 30 naar binnen. VeeKay kan drie rondes langer buiten blijven.



Het eerste opvallende incident gebeurt in de pitstraat met de enige vrouwelijke deelnemer Katherine Legge. Ze rijdt weg met veel wielspin weg en spint bijna. De Britse weet haar bolide uit de muur te houden en kan haar weg tijdelijk vervolgen en zal later uitvallen.

Op een kwart van de race is de rangorde hersteld met Palou aan kop en met VeeKay en Rosenqvist in de achtervolging. De twee Amerikanen Rossi en Ferrucci maken de top vijf compleet.

De tweede series pitstops aan het front wordt ingeluid door Palou in ronde 61. Ferrucci duikt met hem mee. VeeKay pakt door de stop van de Spanjaard de kop weer over en ging in ronde 64 voor brandstof en banden en komt net voor Palou op de baan. De pitstops, de achilleshiel van Ed Carpenter Racing, gaan vooralsnog naar wens.



De McLarens met Rosenqvist en O'Ward bemoeien met de eerste positie. O'Ward stoomt door naar de eerste plaats bij het ingaan van de 82ste ronde. De Mexicaan passeert zijn Zweedse teamgenoot. In de tussentijd haalt Ferrucci VeeKay in voor P4. Voor de Nederlander is dat geen ramp, zolang hij in de kopgroep blijft.



Debutant Sting Ray Robb gaat na een stevig duel hard de muur in doordat de Amerikaan grip verliest. Dat zorgt in ronde 92 voor de eerste neutralisatie van de wedstrijd. Het gehele veld duikt twee ronden later, als de pit lane weer open is, naar binnen voor een stop.



VeeKay heeft een goede stop en rijdt met rokende banden weg. De ECP-rijder verliest echter de controle over de wagen en ramt Palou in de zijkant. De Spanjaard staat tijdelijk stil, maar kan door de actie van de Nederlander weer van vooraf aan beginnen. VeeKay krijgt later een drive-thru-penalty voor zijn actie en moet ook van ver komen om nog kans te maken op.



Over de helft van de race gaat het veld weer los en de herstart is zeer hectisch op de beroemdste Motor Speedway. Driebreed, vierbreed met snelheden boven de 350 kilometer per uur. Tocht komen de IndyCar-rijders zonder kleerscheuren de eerstvolgende rondes door. De McLarens blijven aan kop met Rosenqvist als de nummer één.

VeeKay rijdt op de 28ste plek na zijn straf en heeft een gelukkige neutralisatie nodig om terug te komen. De winnaar van 2022, Ericsson is tot aan toe weinig in beeld, maar is de top vijf ingedoken. De voormalig F1-coureur volgt tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden. Ferrucci is door de problemen door Palou en VeeKay doorgeschoven naar P3 achter de McLarens.

In ronde 129 rijdt O'Ward naar binnen voor een volgende stop. Opponent en teammaat Rosenqvist blijft doorrijden en komt drie ronden later voor vers rubber en brandstof. Ferrucci heeft dan tijdelijk de leiding overgenomen met Ericsson vlak achter hem. De Amerikaan geniet niet lang van de kop, want ook hij moet naar binnen. Ericsson volgt niet veel later vanaf P1.

Na de pitstops is er wat gehusseld in de top vijf. Rosenqvist behoudt positie één, maar heeft in plaats van O'Ward Ericsson achter hem aan. Twee Zweden aan kop. Newgarden heeft zich in de top drie gemanoeuvreerd met oud Indy 500-winnaar Rossi achter hem. Ferrucci en O'Ward zijn ietsjes teruggezakt naar P5 en P6.



Met zestig ronden voor de boeg, haalt Ericsson zijn landgenoot in. Newgarden klapt mee en positioneert zich op de tweede plek en duwt Rosenqvist terug naar de P3. Het is een voorbode op een zinderende finale die te wachten staat.



Op bijna driekwart van de wedstrijd, ronde 149, is tweede neutralisatie. Dit keer zorgt Romain Grosjean voor een Safety Car-periode na een crash in de muur. Als de pitstraat weer open is, vliegen coureurs achter de rijders die vooraan bivakkeren naar binnen om kans te houden op eeuwige roem. Ook VeeKay is binnen geweest. Deze rijders hebben dan een extra neutralisatie nodig om genoeg rubber en brandstof over te houden voor het slotstuk.

Ericsson leidt de herstart met 44 ronden. De Chip Ganassi-rijder wisselt continu om P1 met Ferrucci. Newgarden, Rosenqvist en Rossi blijven op het vinkentouw. Palou is weer terug in het gevecht en rijdt op P7 achter Kirkwood, maar missen voorlopig de aansluiting met de top vijf.



Ferrucci rijdt als eerste van de kanshebbers voor een laatste stop naar binnen. Zijn stop gaat niet vlekkeloos. De verwisselde linkervoorband rolt zowat de pit lane op en komt weg met een boete voor zijn team. Een ronde later komt de rest van de top in een heus pitstopgevecht. De winnaar van deze pitstopclash is Ericsson, echter landgenoot Rosenqvist zit hem op de hielen.



O'Ward leidt de Indy 500-dans met 24 ronden van 4 kilometer, maar de McLaren-coureur moet nog naar binnen. De Mexicaan komt in de kopgroep terug met de verste banden. De McLaren-coureur lijkt zich te ontpoppen als favoriet en hoopt na de tweede plaats in 2022 te zegevieren. Hij pakt de koe bij de horens en neemt virtueel de kop over van Ericsson, de coureur die hem een jaar geleden dus versloeg.



Dan krijgt Rosenqvist onderstuur in de achtervolging op Newgarden en ramt zijn McLaren in de muur. Kirkwood kan hem amper ontwijken. Een band van Kirkwood auto vloog door de klap over het hekwerk en de Andretti Autosport-bolide schoof op zijn dak tegen de barriére en over het asfalt. De rondvliegende band heeft niet slachtoffers veroorzaakt.



De puinhopen zorgt voor een code rood. Bij de code rood mag je als deelnemer niet zonder straf sleutelen aan de bolide, zoals in de Formule 1. Dat levert dus voor de rijders die nog moeten stoppen geen voordeel op.



Na de onderbreking begint het IndyCar-veld aan de opwarmrondes. De top drie onder leiding van Hunter-Ray rijdt naar binnen voor de laatste pitstop. Hierdoor komt O'Ward weer op de eerste positie voordat de groene vlag weer wordt gezwaaid met achter zich Ericsson, Newgarden, Rossi en Ferrucci. VeeKay is ondanks het pitstopdrama terug in de top tien.



Bij de herstart knalt Newgarden van P3 naar de gewilde leiding met acht rondes op de teller. Ericsson stuurt O'Ward terug naar de derde positie, maar de Mexicaan wil niet van opgeven weten. De McLaren-coureur is te fanatiek en wilt Ericsson terugpakken aan de binnenkant. Dat loopt helemaal verkeerd af en O'Ward vliegt de betonnen muur in. Zijn actie leidt tot veel chaos achter hem en de tweede code rood in kort tijdbestek.



De troep is opgeruimd en de coureurs komen de baan op voor de opwarmrondes. Newgarden, Ericsson, Ferrucci, Rossi, Palou, Dixon, Daily, VeeKay, Herta en Sato is de complete top tien in de absolute slotfase. Vier rondes zijn er nog over voor een heuse sprint. Maar veel raceplezier levert het niet op, want vlak na het zwaaien van de groene vlag gaat het mis met een crash tot gevolg. Opnieuw een code rood. In de tussenstand heeft Ericsson P1 overgenomen met daarachter Newgarden en Ferrucci.



Een rondje, een rondje om te zien wie de 107de Indianapolis op zijn naam schrijft. Zonder temperatuur in de banden geeft Ericsson vroeg gas en pakt een lichte voorsprong op Newgarden. Maar de Amerikaan had veel meer overspeed en zijn bolide zoog naar die van Ericsson toe. Newgarden haalt zijn Zweedse opponent buitenom in voor ingaan laatste bocht. In een drag race naar de getegelde finishlijn houdt Newgarden stand en pakt zodoende zijn eerste winst bij de Indianapolis 500. Ericsson, de gevierde man van 2022, druipt teleurgesteld af.



Tony Kanaan

Levende racelegende nam afscheid van de racerij na deze editie van de Indianapolis 500. De populaire Braziliaanse coureur won de IndyCar Series in 2004 en zegevierde in 2013 op de Brickyard.