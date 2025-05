VeeKays deelname Indianapolis 500 in gevaar na mislukte kwalificatie

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zit nog in de wachtkamer voor de officiële deelname van de 109de Indianapolis 500 van volgende week zondag. De Nederlander kwalificeerde zich zaterdagavond Nederlandse tijd niet bij de beste dertig coureurs en moet zondagavond in de herkansing. Voor de Dayle Cone Racing-coureur is dit de eerste keer sinds zijn IndyCar-debuut in 2020 dat hij nog niet meteen gekwalificeerd is voor het grootste racespektakel op aarde.



The Last Chance

VeeKay heeft nog een laatste strohalm voor de boeg. De pas 24-jarige kan via de The Last Chance zich alsnog plaatsen voor de befaamde wedstrijd van volgende week. Bij dit kwalificatiesegment, ook wel bekend als Bump Day, doen ook Marco Andretti, teamgenoot Jacob Abel en Marcus Armstrong mee. Een van deze vier heren zal de Indianapolis 500 vanaf de bank moeten bekijken. De andere drie schuiven zich aan bij het veld om de grid van drieendertig rijders compleet te maken.



Achterhoede