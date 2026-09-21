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Verstappen bejubelt Norris: "Ik vind dat geweldig"

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Verstappen bejubelt Norris: "Ik vind dat geweldig"

Max Verstappen heeft zich lovend uitgelaten over het nieuwe initiatief van Lando Norris. De McLaren-coureur begint een eigen opleidingsteam voor jonge talenten, dat vanaf 2027 actief moet worden op de opstapladder richting de Formule 1. Verstappen ziet vooral de financiële steun voor jonge coureurs als een belangrijk pluspunt.

De kosten in de autosport blijven volgens Verstappen een groot obstakel voor talentvolle coureurs die niet over een groot budget beschikken. Norris wil daar met zijn eigen juniorprogramma verandering in brengen en Verstappen juicht dat toe.

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Verstappen prijst initiatief van Norris

"Het is op dit moment lastig en de kosten blijven maar oplopen. Hoe meer je jonge coureurs kunt helpen, hoe beter", vertelt Verstappen in het bijzijn van meerdere media. "Er lopen genoeg echte talenten rond die niet veel geld hebben. Dat je dit soort initiatieven kunt opzetten om hen te helpen, vind ik geweldig."

Verstappen heeft zelf ook een raceteam, maar ziet geen reden om dezelfde stap als Norris te zetten in de opstapklassen. De Nederlander richt zich met zijn activiteiten liever op de langeafstandsracerij. "Nee, dat is niet echt iets voor mij", maakt hij duidelijk.

Nederlander kiest voor endurance

Verstappen heeft naar eigen zeggen meer plezier in het combineren van verschillende vormen van autosport buiten de Formule-racerij. "Ik vind de endurance-kant leuk. Als je dat ook nog moet combineren met Formule-auto's, wordt het allemaal behoorlijk hectisch."

De viervoudig wereldkampioen werkt liever met coureurs die al ervaring hebben, maar wil ook jonge talenten ondersteunen die hun eerste stappen in de autosport zetten. "Ik vind het leuker om aan de andere kant te staan en te werken met gevestigde coureurs, maar ook met jonge jongens die ontdekken hoe gek deze wereld kan zijn. Via ons simbedrijf kunnen we ze bovendien voorbereiden. We trainen sowieso al veel Formule 2-, Formule 3- en Formule 4-coureurs. Ik ben erg blij met wat ik nu doe."

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.230

"De kosten in de autosport blijven volgens Verstappen een groot obstakel voor talentvolle coureurs die niet over een groot budget beschikken. Norris wil daar met zijn eigen juniorprogramma verandering in brengen en Verstappen juicht dat toe".

Als er wordt doorgevraagd of Max ook zoiets op poten ... [Lees verder]

  • 5
  • 21 sep 2026 - 12:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing

Reacties (14)

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  • The Wolf

    Posts: 1.544

    ik vind het ook mooi en ik jubel dan ook driftig mee!

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 12:52
    • Larry Perkins

      Posts: 67.970

      Ik jubelde twee(?) weken geleden al mee toen Max dit heeft verteld en het al overal stond...

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 12:55
    • schwantz34

      Posts: 42.965

      Ik had in eerste instantie wat moeite met jubelen. Maar toen ik een hamer op mijn grote teen kapotsloeg, sloeg de stemming om als ware het een donderslag bij heldere hemel. Grootste jubel ever nu, kan het iedereen aanraden!

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 15:00
    • The Wolf

      Posts: 1.544

      ik heb m'n snikkel tussen de bankschroef gedraaid, helpt ook, jubelen gelijk 'n jekko

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 16:37
    • snailer

      Posts: 34.859

      Ik zal je een tip geven, The Wolf. VVV....kuchhhh... 'Agina gaten zijn niet plat. Hoop niet dat je hem te breed hebt gemaakt, want dan wordt het voortaan zwaffelen voor je.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 21:20
  • shakedown

    Posts: 2.038

    !00% kudo's voor Norris voor zijn inzet voor F3 coureurs... Maar tegelijk een vraag: worden de couruers niet te goed begeleid, getraind en beoordeelt?

    Een gewoon goede rijder die goed begeleid wordt en alles voor hem geregeld krijgt, zal in mijn ogen dan gelijk kunnen scoren ten opzichte van iemand met ruw talent. Wat ik bedoel is dat ruw talent dan niet de kans krijgt om te groeien.

    De weg omhoog gaat altijd met vallen en opstaan. crashes, terugvallen enz enz enz. En de vuist regel is een beetje: hoe groter het talent, hoe groter de pieken en dalen.
    Als je dan iemand ernaast zet die goed is maar niet uitzonderlijk, en alles voor hem glad trekt waardoor hij constant op een goed niveau presteerd, zal hij altijd hoger ingeschat worden. Omdat hij constanter is en dus minder een risico.

    Nu snap ik best dat dit geen wetenschap is. En vooral mijn eigen gevoel.

    Nogmaals ik ben blij met het feit dat Norris dit oppakt, tegelijk hoop ik echt dat ruw talent niet te snel te wacht krijgt en uit programma;'s gezet worden.

    Nu heb ik absoluut de hoop dat F1 rijders meer kansen geven aan jongeren en door pieken en dalen heen kijken, puur omdat ze minder financieel gedreven worden.

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 12:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.231

    "De kosten in de autosport blijven volgens Verstappen een groot obstakel voor talentvolle coureurs die niet over een groot budget beschikken. Norris wil daar met zijn eigen juniorprogramma verandering in brengen en Verstappen juicht dat toe".

    Als er wordt doorgevraagd of Max ook zoiets op poten wil zetten antwoord hij, nee, dat is niet aan mij besteed.

    "M.A.W.....ik ga niet zoveel verdienen om het uit te geven aan die minderbedeelden.....die moeten hun eigen broek maar op zien te houden hahaha."...aldus 'n uitermate gierige Max die het liefste het geld zijn richting uit ziet rollen...

    • + 5
    • 21 sep 2026 - 12:58
    • Flexwing

      Posts: 587

      Max Verstappen breidt zijn invloed op de autosport sterk uit via zijn eigen raceplatform, talentenbegeleiding en de simulatiewereld.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 13:35
    • schwantz34

      Posts: 42.965

      Ouw-azijnzeiker!

      • + 2
      • 21 sep 2026 - 15:30
    • snailer

      Posts: 34.859

      Verstappen begeleidt al een jr rijder. En hij heeft al een armlastige sim racer races in GT3 laten winnen, Ouw.

      Weet niet of Verstappen heeft gezegd wat je hier schreef. Maar of hij heeft het niet gezegd, of het was synisch.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 02:40
    • snailer

      Posts: 34.859

      Heb het even opgezocht. Max Verstappen heeft de 15-jarige Belgische coureur Dries van Langendonck onder zijn hoede genomen.

      Het is mooit dat Norris dit doet. Maar hij is een copy cat op dat gebied.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 02:42
  • RonHymer

    Posts: 393

    Ik vraag mij altijd at hoeveel talenten er "verloren" gaan door de kosten van de sport of door een gebrek aan mogelijkheden / interesse bijvoorbeeld. En dat niet alleen in de autosport.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 14:38
    • Larry Perkins

      Posts: 67.970

      In de autosport: 97,655 %.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 19:23
    • snailer

      Posts: 34.859

      In wezen is het voor velen goed dat ze niet verder komen. Autosport is een geld verslinder. Veel hebben de assie maar niet het talent. Zouden ze wel net genoeg hebben, dan zouden ze het niet lang volhouden of door de passie over de financiele rand geduwd worden. Het is een struggle.

      Het is daarom wel mooi dat op navolging van Verstappen, die ondertussen de jonge Belg Dries van Lagendock onder zijn hoede heeft genoemen en zeer talentvolle sim racers een kans geeft echt te racen , nu ook Norris dit doet. Zodra Norris er echt mee begint, zal ook hij succesvol zijn bij het begeleiden. Uiteraard richten ze op de talenten. En dat is mooit.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 03:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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