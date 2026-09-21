Max Verstappen heeft zich lovend uitgelaten over het nieuwe initiatief van Lando Norris. De McLaren-coureur begint een eigen opleidingsteam voor jonge talenten, dat vanaf 2027 actief moet worden op de opstapladder richting de Formule 1. Verstappen ziet vooral de financiële steun voor jonge coureurs als een belangrijk pluspunt.

De kosten in de autosport blijven volgens Verstappen een groot obstakel voor talentvolle coureurs die niet over een groot budget beschikken. Norris wil daar met zijn eigen juniorprogramma verandering in brengen en Verstappen juicht dat toe.

Verstappen prijst initiatief van Norris

"Het is op dit moment lastig en de kosten blijven maar oplopen. Hoe meer je jonge coureurs kunt helpen, hoe beter", vertelt Verstappen in het bijzijn van meerdere media. "Er lopen genoeg echte talenten rond die niet veel geld hebben. Dat je dit soort initiatieven kunt opzetten om hen te helpen, vind ik geweldig."

Verstappen heeft zelf ook een raceteam, maar ziet geen reden om dezelfde stap als Norris te zetten in de opstapklassen. De Nederlander richt zich met zijn activiteiten liever op de langeafstandsracerij. "Nee, dat is niet echt iets voor mij", maakt hij duidelijk.

Nederlander kiest voor endurance

Verstappen heeft naar eigen zeggen meer plezier in het combineren van verschillende vormen van autosport buiten de Formule-racerij. "Ik vind de endurance-kant leuk. Als je dat ook nog moet combineren met Formule-auto's, wordt het allemaal behoorlijk hectisch."

De viervoudig wereldkampioen werkt liever met coureurs die al ervaring hebben, maar wil ook jonge talenten ondersteunen die hun eerste stappen in de autosport zetten. "Ik vind het leuker om aan de andere kant te staan en te werken met gevestigde coureurs, maar ook met jonge jongens die ontdekken hoe gek deze wereld kan zijn. Via ons simbedrijf kunnen we ze bovendien voorbereiden. We trainen sowieso al veel Formule 2-, Formule 3- en Formule 4-coureurs. Ik ben erg blij met wat ik nu doe."