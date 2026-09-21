Ferrari is achter de schermen al volop bezig met de toekomst. De Italiaanse renstal sleutelt aan de organisatie van de motorafdeling van Enrico Gualtieri en wil daarmee nieuwe ideeën en extra kennis binnenhalen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar versterking vanuit Red Bull Red Bull Racing.

Hoewel Ferrari de ontwikkeling van de SF-26 nog niet volledig heeft losgelaten, ligt de focus inmiddels vooral op de auto en motor voor 2027. In Maranello worden meerdere veranderingen doorgevoerd om het gat met Mercedes te verkleinen.

Ferrari haalt versterking van buiten

Ferrari verwacht op termijn een belangrijke versterking vanuit Red Bull Powertrains. De naam van de betreffende ingenieur is nog niet bekend, maar hij zou vanwege een verplichte periode van gardening leave pas later bij Ferrari aan de slag kunnen. Volgens Motorsport Italia gaat het om een specialist die eerder vanuit Mercedes naar Red Bull werd gehaald.

De komst van de ingenieur moet voor nieuwe inzichten zorgen binnen de motorafdeling. Ferrari wil bovendien niet stoppen met het aantrekken van extra personeel. Ook binnen de bestaande organisatie worden functies verschoven en medewerkers gepromoveerd om nieuwe energie vrij te maken. Francesco Morettini maakt bijvoorbeeld de overstap vanuit de GT-afdeling en krijgt de taak om het technische kantoor opnieuw te organiseren.

Morettini is gespecialiseerd in elektromechanica en de ontwikkeling van strategische onderdelen. Hij gaat samenwerken met Francesco Marino, die verantwoordelijk is voor kwaliteit, en Luca Poggio, die de hybride en elektronische systemen onder zijn hoede heeft. Tegelijkertijd blijven ervaren krachten als Davide Mazzoni, Guido De Paola en Luigi Fraboni betrokken bij de motorafdeling.

Ferrari wil motorconcept voor 2027 verbeteren

De veranderingen moeten uiteindelijk leiden tot een krachtigere Ferrari-motor voor 2027. De Italianen willen het verschil met de Mercedes M17 E Performance verkleinen. Daarbij wordt het huidige motorconcept niet volledig overboord gegooid, maar wel op belangrijke punten aangepast.

Ferrari werkt onder meer aan een hogere verbrandingstemperatuur en nieuwe onderdelen voor de zescilinder. Ook de brandstof van Shell wordt verder ontwikkeld, terwijl wordt gekeken naar een grotere Garrett-turbocompressor. Daarmee hoopt Ferrari niet alleen meer vermogen te vinden, maar ook de hybride batterij sneller te kunnen opladen. Daarnaast ziet de Scuderia nog mogelijkheden om de koeling en het gewicht van de auto te verbeteren.

Ferrari verwacht dat die veranderingen samen met de aanpassingen aan het chassis en de aerodynamica voor een flinke stap kunnen zorgen. De Italiaanse renstal heeft daarmee één duidelijk doel: Mercedes in 2027 opnieuw uitdagen. De huidige reorganisatie lijkt er bovendien op te wijzen dat Ferrari vooral voor continuïteit kiest. Een vertrek van teambaas Fred Vasseur ligt daardoor volgens de berichtgeving niet voor de hand.