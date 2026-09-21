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'Verstappen ziet Red Bull-kopstuk mogelijk naar Ferrari vertrekken'

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'Verstappen ziet Red Bull-kopstuk mogelijk naar Ferrari vertrekken'

Ferrari is achter de schermen al volop bezig met de toekomst. De Italiaanse renstal sleutelt aan de organisatie van de motorafdeling van Enrico Gualtieri en wil daarmee nieuwe ideeën en extra kennis binnenhalen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar versterking vanuit Red Bull Red Bull Racing.

Hoewel Ferrari de ontwikkeling van de SF-26 nog niet volledig heeft losgelaten, ligt de focus inmiddels vooral op de auto en motor voor 2027. In Maranello worden meerdere veranderingen doorgevoerd om het gat met Mercedes te verkleinen.

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Ferrari haalt versterking van buiten

Ferrari verwacht op termijn een belangrijke versterking vanuit Red Bull Powertrains. De naam van de betreffende ingenieur is nog niet bekend, maar hij zou vanwege een verplichte periode van gardening leave pas later bij Ferrari aan de slag kunnen. Volgens Motorsport Italia gaat het om een specialist die eerder vanuit Mercedes naar Red Bull werd gehaald.

De komst van de ingenieur moet voor nieuwe inzichten zorgen binnen de motorafdeling. Ferrari wil bovendien niet stoppen met het aantrekken van extra personeel. Ook binnen de bestaande organisatie worden functies verschoven en medewerkers gepromoveerd om nieuwe energie vrij te maken. Francesco Morettini maakt bijvoorbeeld de overstap vanuit de GT-afdeling en krijgt de taak om het technische kantoor opnieuw te organiseren.

Morettini is gespecialiseerd in elektromechanica en de ontwikkeling van strategische onderdelen. Hij gaat samenwerken met Francesco Marino, die verantwoordelijk is voor kwaliteit, en Luca Poggio, die de hybride en elektronische systemen onder zijn hoede heeft. Tegelijkertijd blijven ervaren krachten als Davide Mazzoni, Guido De Paola en Luigi Fraboni betrokken bij de motorafdeling.

Ferrari wil motorconcept voor 2027 verbeteren

De veranderingen moeten uiteindelijk leiden tot een krachtigere Ferrari-motor voor 2027. De Italianen willen het verschil met de Mercedes M17 E Performance verkleinen. Daarbij wordt het huidige motorconcept niet volledig overboord gegooid, maar wel op belangrijke punten aangepast.

Ferrari werkt onder meer aan een hogere verbrandingstemperatuur en nieuwe onderdelen voor de zescilinder. Ook de brandstof van Shell wordt verder ontwikkeld, terwijl wordt gekeken naar een grotere Garrett-turbocompressor. Daarmee hoopt Ferrari niet alleen meer vermogen te vinden, maar ook de hybride batterij sneller te kunnen opladen. Daarnaast ziet de Scuderia nog mogelijkheden om de koeling en het gewicht van de auto te verbeteren.

Ferrari verwacht dat die veranderingen samen met de aanpassingen aan het chassis en de aerodynamica voor een flinke stap kunnen zorgen. De Italiaanse renstal heeft daarmee één duidelijk doel: Mercedes in 2027 opnieuw uitdagen. De huidige reorganisatie lijkt er bovendien op te wijzen dat Ferrari vooral voor continuïteit kiest. Een vertrek van teambaas Fred Vasseur ligt daardoor volgens de berichtgeving niet voor de hand.

HarryLam

Posts: 5.736

Verwacht, mogelijk, misschien, kan, .......

  • 3
  • 21 sep 2026 - 16:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ferrari Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • HarryLam

    Posts: 5.736

    Verwacht, mogelijk, misschien, kan, .......

    • + 3
    • 21 sep 2026 - 16:18
    • Larry Perkins

      Posts: 67.970

      Misschien eerst de notificaties opknappen en pas als er tijd over is 'verwacht-mogelijk-wellicht-misschien-kan-stukjes' gaan fabriceren...

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 19:44
  • gridiron

    Posts: 3.772

    Niet weten wie de persoon is, maar wel weten dat het een kopstuk is.

    • + 2
    • 21 sep 2026 - 17:33
    • Larry Perkins

      Posts: 67.970

      Is verkeerd vertaald, moet "klapstuk" zijn. Bij Red Bull eten ze liever spareribs of kipsateetjes...

      • + 2
      • 21 sep 2026 - 19:15
  • StevenQ

    Posts: 10.770

    Als ze hem bij Red Bull zo makkelijk laten gaan zal het vast niet de meest waardevolle werknemer zijn

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 07:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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