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Doornbos geniet van Antonelli: "Hij doet mij denken aan Verstappen"

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Doornbos geniet van Antonelli: "Hij doet mij denken aan Verstappen"

Robert Doornbos is onder de indruk van de manier waarop Andrea Kimi Antonelli zich tijdens de Grand Prix van Italië naar voren heeft gevochten. De Mercedes-coureur moest op Monza vanaf de negentiende plaats vertrekken, maar knokte zich uiteindelijk terug richting de voorkant van het veld. Doornbos ziet daarin zelfs gelijkenissen met Max Verstappen.

Antonelli kende een dramatische uitgangspositie, maar liet zich daar niet door uit het veld slaan. De Italiaan bleef inhalen en maakte gedurende de race veel plaatsen goed. Voor Doornbos was het dan ook geen verrassing dat Antonelli tot een sterke comeback in staat was. 

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'Het is mega pijnlijk voor Russell'

De sterke race van Antonelli maakt het contrast met teamgenoot George Russell volgens Doornbos alleen maar groter. Waar de Italiaan vanaf P19 een indrukwekkende opmars maakte, wist Russell daar volgens de analist veel minder tegenover te zetten. Doornbos trekt dan ook een harde conclusie over de verhoudingen binnen Mercedes. "Ik geloofde vooraf al in een comeback van Kimi. Van P19 naar voren rijden doet me meteen denken aan Max Verstappen. Het is ontzettend pijnlijk voor Russell. Als je ziet wat Kimi vanaf de negentiende plek heeft laten zien, dan is het duidelijk wie op dit moment de snelste man binnen het team is."

Antonelli liet volgens Doornbos vooral zien dat hij onder moeilijke omstandigheden overeind kan blijven. De Italiaan bleef druk zetten en wist zich door het veld heen te werken. Daarmee bevestigde hij volgens de voormalig Formule 1-coureur opnieuw zijn grote potentieel. De vergelijking met Verstappen komt dan ook niet zomaar uit de lucht vallen.

Doornbos lovend over aanvallende Verstappen

Ook Verstappen maakte indruk op Doornbos tijdens de Italiaanse Grand Prix. De Nederlander moest eveneens flink aan de bak en liet volgens de analist zien dat hij risico durft te nemen wanneer zich een kans voordoet. Vooral een inhaalactie waarbij Verstappen buitenom door de chicane ging, kon Doornbos bekoren. "Max verdient daar echt een compliment voor. Dat hij buitenom door de chicane ging, vond ik knap. Die actie maakte zijn race voor mij."

Volgens Doornbos was het precies het soort moment dat Verstappen onderscheidt van veel van zijn concurrenten. De Red Bull-coureur bleef aanvallen en probeerde het maximale uit zijn auto te halen. De Grand Prix van Italië leverde daarmee volgens Doornbos twee opvallende prestaties op: Antonelli met zijn comeback vanaf P19 en Verstappen met zijn aanvallende manier van racen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.109

"Doornbos geniet van Antonelli: "Hij doet mij denken aan Verstappen".

Hij zal het niet over het uiterlijk hebben vermoed ik zo.

  • 4
  • 8 sep 2026 - 19:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Robert Doornbos Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.109

    "Doornbos geniet van Antonelli: "Hij doet mij denken aan Verstappen".

    Hij zal het niet over het uiterlijk hebben vermoed ik zo.

    • + 4
    • 8 sep 2026 - 19:19
  • Larry Perkins

    Posts: 67.693

    Perkins geniet van Doornbos: "Vooral als Robert met het grote hoofd in Dubai zit zonder communicatiemiddelen..."

    urlr.me/r5x4VK

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 21:16

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
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285
4
Red Bull Racing
201
5
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Datum
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Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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