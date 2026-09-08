Robert Doornbos is onder de indruk van de manier waarop Andrea Kimi Antonelli zich tijdens de Grand Prix van Italië naar voren heeft gevochten. De Mercedes-coureur moest op Monza vanaf de negentiende plaats vertrekken, maar knokte zich uiteindelijk terug richting de voorkant van het veld. Doornbos ziet daarin zelfs gelijkenissen met Max Verstappen.

Antonelli kende een dramatische uitgangspositie, maar liet zich daar niet door uit het veld slaan. De Italiaan bleef inhalen en maakte gedurende de race veel plaatsen goed. Voor Doornbos was het dan ook geen verrassing dat Antonelli tot een sterke comeback in staat was.

'Het is mega pijnlijk voor Russell'

De sterke race van Antonelli maakt het contrast met teamgenoot George Russell volgens Doornbos alleen maar groter. Waar de Italiaan vanaf P19 een indrukwekkende opmars maakte, wist Russell daar volgens de analist veel minder tegenover te zetten. Doornbos trekt dan ook een harde conclusie over de verhoudingen binnen Mercedes. "Ik geloofde vooraf al in een comeback van Kimi. Van P19 naar voren rijden doet me meteen denken aan Max Verstappen. Het is ontzettend pijnlijk voor Russell. Als je ziet wat Kimi vanaf de negentiende plek heeft laten zien, dan is het duidelijk wie op dit moment de snelste man binnen het team is."

Antonelli liet volgens Doornbos vooral zien dat hij onder moeilijke omstandigheden overeind kan blijven. De Italiaan bleef druk zetten en wist zich door het veld heen te werken. Daarmee bevestigde hij volgens de voormalig Formule 1-coureur opnieuw zijn grote potentieel. De vergelijking met Verstappen komt dan ook niet zomaar uit de lucht vallen.

Doornbos lovend over aanvallende Verstappen

Ook Verstappen maakte indruk op Doornbos tijdens de Italiaanse Grand Prix. De Nederlander moest eveneens flink aan de bak en liet volgens de analist zien dat hij risico durft te nemen wanneer zich een kans voordoet. Vooral een inhaalactie waarbij Verstappen buitenom door de chicane ging, kon Doornbos bekoren. "Max verdient daar echt een compliment voor. Dat hij buitenom door de chicane ging, vond ik knap. Die actie maakte zijn race voor mij."

Volgens Doornbos was het precies het soort moment dat Verstappen onderscheidt van veel van zijn concurrenten. De Red Bull-coureur bleef aanvallen en probeerde het maximale uit zijn auto te halen. De Grand Prix van Italië leverde daarmee volgens Doornbos twee opvallende prestaties op: Antonelli met zijn comeback vanaf P19 en Verstappen met zijn aanvallende manier van racen.