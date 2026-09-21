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Veelbesproken Masi keert terug in autosport na FIA-vertrek

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Veelbesproken Masi keert terug in autosport na FIA-vertrek

Michael Masi keert terug in een belangrijke functie binnen de autosport. De voormalig Formule 1-wedstrijdleider is benoemd tot hoofd sportzaken van SRO Motorsports Australia. Het is zijn eerste grote rol in de autosport sinds zijn vertrek bij de FIA, na de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi in 2021.

Masi gaat zich onder meer bezighouden met de reglementen, wedstrijdfunctionarissen en stewards. Ook moet hij ervoor zorgen dat SRO Motorsports Australia de procedures en werkwijze van SRO Global volgt. De Australiër zal de laatste twee races van het seizoen 2026 in Sydney en Adelaide bijwonen.

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Masi keert terug in belangrijke autosportfunctie

"Dit is een ontzettend mooie kans om onderdeel te worden van het volgende hoofdstuk van SRO Motorsports Australia. Ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op het uitstekende werk dat het team al heeft verricht, met name Abi Hay", reageert Masi op zijn aanstelling. Hay keert terug naar Europa en gaat zich richten op haar werkzaamheden binnen de Intercontinental GT Challenge, de relaties met fabrikanten en de SRO GT Academy.

Masi ziet bovendien veel potentie in de Australische GT-scene. "GT-racen in Australië blijft zich ontwikkelen en ik denk dat er volop mogelijkheden zijn om verder te bouwen op de sterke basis die er al ligt." CEO Ben McMellan noemt de komst van Masi ondertussen "een fantastische coup". Volgens hem brengt de Australiër "een enorme hoeveelheid ervaring uit de hoogste regionen van de autosport" mee.

Loopbaan Masi veranderde na beruchte finale

Masi werd in 2019 aangesteld als wedstrijdleider in de Formule 1, als opvolger van de overleden Charlie Whiting. Hij vervulde die functie drie seizoenen, maar zijn loopbaan kreeg een flinke knauw tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Daar zorgde de manier waarop de safetycarprocedure werd toegepast voor grote controverse tijdens de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton om de wereldtitel.

Een onderzoek van de FIA concludeerde later dat sprake was van "menselijke fouten" bij de toepassing van de procedure. Begin 2022 werd Masi uit zijn functie als F1-wedstrijdleider gezet en in juli van dat jaar verliet hij de FIA. Sindsdien bleef hij actief in de autosport. Zo was hij voorzitter van de Supercars Commission en is hij nog altijd vicevoorzitter van Karting Australia en bestuurslid van de South Australian Motor Sport Board.

Met zijn nieuwe functie bij SRO Motorsports Australia keert Masi nu terug naar een rol waarin hij opnieuw verantwoordelijk wordt voor officials en de naleving van de reglementen. De organisatie achter de GT World Challenge is actief in onder meer Europa, Amerika, Azië en Australië. De Europese competitie kreeg de afgelopen jaren extra aandacht door de deelname van Verstappen Racing, het GT3-team van Max Verstappen.

Housmans

Posts: 593

@Ouw-sjagerijn:

Duh, dat weet toch iedereen!!



Max haalde Lewis in de 1e ronde fair in met een mooie actie op de binnenkant van de bocht!
Lewis wist dat hij bij far de snelste wagen had. Die reed al het hele seizoen alsof hij op rails stond, en na het tegen de geest van de regels in er iedere... [Lees verder]

  • 6
  • 21 sep 2026 - 15:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Michael Masi

Reacties (13)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.231

    "Het is Masi zijn eerste grote rol in de autosport sinds zijn vertrek bij de FIA, na de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi in 2021."

    Hoe zo?
    Wat is daar gebeurt dan?
    Waarom is dat 'n veelbesproken GP geweest?

    • + 3
    • 21 sep 2026 - 15:29
    • Need5Speed

      Posts: 4.548

      Iemand had heel veel ingezet op dat de wedstrijd achter de safety car zou eindigen en werd heel erg boos toen zijn weddenschap verkeerd uitpakte.

      • + 3
      • 21 sep 2026 - 15:54
    • Housmans

      Posts: 593

      @Ouw-sjagerijn:

      Duh, dat weet toch iedereen!!



      Max haalde Lewis in de 1e ronde fair in met een mooie actie op de binnenkant van de bocht!
      Lewis wist dat hij bij far de snelste wagen had. Die reed al het hele seizoen alsof hij op rails stond, en na het tegen de geest van de regels in er iedere keer een verse krachtbron in te lepelen door Mercedes was hij ook op vermogen onhoudbaar.
      Hij kon het niet handelen dat hij meteen gepiepeld werd door 'that guy', en besloot in zijn rode mist maar de volgende bocht op te geven en volgas rechtdoor te acceleren.
      Hij kwam tientallen meters voor Max weer terug op de baan.

      De Stuwarts zagen hun kans schoon om Lewis ondanks al zijn fouten eerder dat seizoen toch aan het WDC te helpen, en vonden het ineens geen onderzoek waardig. Alles natuurlijk om een eiland bewoner kampioen te laten worden en meer titels te laten pakken dan 'the german GOAT!'
      .
      Gelukkig had ook boze Toto gezegd dat de race ten koste van alles niet onder VSC, SC of rode vlag zou moeten eindigen, en zag Masi zijn kans schoon om met een onduidelijkheid in de reglementen de kans om de fout van de Stewarts te herstellen,

      Okay, toegeven, Lewis was toen ook al over zijn hoogtepunt heen en liet een groter gat over dan de Russen in Kola hebben gedaan, anders was het alsnog niet gelukt.

      Maar gelukkig kreeg 21 de verdiende WDC!!

      /S 🍿

      • + 6
      • 21 sep 2026 - 15:57
    • HarryLam

      Posts: 5.736

      En wat mag SRO betekenen ??

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 16:15
    • TheStijg

      Posts: 4.056

      @housmans

      Is Max dan wereldkampioen geworden..? Ik lees zoveel complottheorieën in jouw verhaal... ;-)

      • + 3
      • 21 sep 2026 - 16:18
    • Larry Perkins

      Posts: 67.967

      @Ouw-hoerenlopert: "Hoe zo?
      Wat is daar gebeurt dan?
      Waarom is dat 'n veelbesproken GP geweest?"

      Nog een keer voor de vergeetachtige @Ouw dan…

      That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
      (14,26 minuten)
      https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

      Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
      (1,14 minuten)
      https://youtu.be/v9X-XPJipFs

      Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
      (2,23 minuten)
      https://youtu.be/UETFGbhdy40

      Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
      (28,06 minuten)
      https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

      Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
      (2,41 minuten)
      https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

      Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
      (1 uur en 40 minuten)
      https://youtu.be/eaTpY420R_0

      Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
      (25,37 minuten)
      https://youtu.be/V6Cfal0-rds

      National anthem of The Netherlands Max Verstappen podium F1 2021 Abu Dhabi
      (52 seconden)
      urlr.me/8C6Cfw

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 18:29
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.264

      Nu all people know wie Masi is. Destijds slechts any people

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 18:44
    • Housmans

      Posts: 593

      @TheStijg

      Wat heeft het wel- of niet WDC van MAX te maken met complottheoriën?!!
      En daarover gesproken; welke complottheoriën? Dat Lewis de binnenkant wagenwijd open liet staan b.v.? Dat heeft toch iedereen kunnen zien?

      En dan heb ik het nog niet gehad over dat ze Lewis op verse banden hadden moeten zetten. De 1e keer dan welteverstaan, de 2e keer snap ik het.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 22:45
  • mordor

    Posts: 2.206

    Held!

    • + 5
    • 21 sep 2026 - 15:34
    • AUDI_F1

      Posts: 4.062

      Held!!!
      hij heeft precies volgens de regels en wensen van de teams gehandeld.
      - teams wilden liever niet onder geel finischen
      - het was niet verplicht om alle auto's die een ronde achterstand hebben weer in dezelfde ronde te zetten.
      - heeft seizoen 21 met een spetterend sportief einde achter gelaten ipv als een nachtkaars uit te laten gaan.

      Helaas ziet niet iedereen dat zo.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 20:43
  • The Wolf

    Posts: 1.544

    Toto, it's called a motor race, okay? We went car racing....

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 16:41
  • schwantz34

    Posts: 42.965

    Masi veelbesproken? Bwoah, dat valt echt reuze mee toch?

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 18:04
  • Larry Perkins

    Posts: 67.967

    Wat een lang verhaal over Masi, terwijl het natuurlijk om de naar Europa terugkerende Abi Hay gaat. Zij mag gerust bij mij thuis (en met mij) 'wedstrijdjes' komen organiseren! Ik zorg wel voor input...

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 18:25

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Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

AU Michael Masi -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AU
  • Geb. datum 1 jan 1979 (47)
  • Geb. plaats Sydney, AU
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,78 m
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