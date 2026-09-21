Michael Masi keert terug in een belangrijke functie binnen de autosport. De voormalig Formule 1-wedstrijdleider is benoemd tot hoofd sportzaken van SRO Motorsports Australia. Het is zijn eerste grote rol in de autosport sinds zijn vertrek bij de FIA, na de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi in 2021.

Masi gaat zich onder meer bezighouden met de reglementen, wedstrijdfunctionarissen en stewards. Ook moet hij ervoor zorgen dat SRO Motorsports Australia de procedures en werkwijze van SRO Global volgt. De Australiër zal de laatste twee races van het seizoen 2026 in Sydney en Adelaide bijwonen.

Masi keert terug in belangrijke autosportfunctie

"Dit is een ontzettend mooie kans om onderdeel te worden van het volgende hoofdstuk van SRO Motorsports Australia. Ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op het uitstekende werk dat het team al heeft verricht, met name Abi Hay", reageert Masi op zijn aanstelling. Hay keert terug naar Europa en gaat zich richten op haar werkzaamheden binnen de Intercontinental GT Challenge, de relaties met fabrikanten en de SRO GT Academy.

Masi ziet bovendien veel potentie in de Australische GT-scene. "GT-racen in Australië blijft zich ontwikkelen en ik denk dat er volop mogelijkheden zijn om verder te bouwen op de sterke basis die er al ligt." CEO Ben McMellan noemt de komst van Masi ondertussen "een fantastische coup". Volgens hem brengt de Australiër "een enorme hoeveelheid ervaring uit de hoogste regionen van de autosport" mee.

Loopbaan Masi veranderde na beruchte finale

Masi werd in 2019 aangesteld als wedstrijdleider in de Formule 1, als opvolger van de overleden Charlie Whiting. Hij vervulde die functie drie seizoenen, maar zijn loopbaan kreeg een flinke knauw tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Daar zorgde de manier waarop de safetycarprocedure werd toegepast voor grote controverse tijdens de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton om de wereldtitel.

Een onderzoek van de FIA concludeerde later dat sprake was van "menselijke fouten" bij de toepassing van de procedure. Begin 2022 werd Masi uit zijn functie als F1-wedstrijdleider gezet en in juli van dat jaar verliet hij de FIA. Sindsdien bleef hij actief in de autosport. Zo was hij voorzitter van de Supercars Commission en is hij nog altijd vicevoorzitter van Karting Australia en bestuurslid van de South Australian Motor Sport Board.

Met zijn nieuwe functie bij SRO Motorsports Australia keert Masi nu terug naar een rol waarin hij opnieuw verantwoordelijk wordt voor officials en de naleving van de reglementen. De organisatie achter de GT World Challenge is actief in onder meer Europa, Amerika, Azië en Australië. De Europese competitie kreeg de afgelopen jaren extra aandacht door de deelname van Verstappen Racing, het GT3-team van Max Verstappen.