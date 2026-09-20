Volgens Ralf Schumacher heeft Lewis Hamilton zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc in gevaar gebracht met zijn acties. De twee coureurs raakten elkaar in Monza, en dat zorgde voor de nodige onrust. Volgens Schumacher gaat de discussie een beetje te ver, maar had Hamilton wel een beetje schuld aan de situatie.

Het team van Ferrari heeft een lastige start van de tweede seizoenshelft achter de rug. In Monza raakten de twee coureurs elkaar in de eerste bocht bij de start, wat ervoor zorgde dat Hamilton met twee wielen door het grind ging. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reageerde furieus, en vond dat er afspraken moesten worden gemaakt. Dat gebeurde niet, maar Leclerc ging voorafgaand aan de race in Madrid wel door het stof. Op de nieuwe Madring kende Ferrari vervolgens een teleurstellende race.

'Hij had dat risico niet moeten nemen'

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher vindt het een bijzondere discussie. De Duitser geeft zijn mening over de zaak in de podcast Backstage Boxengasse: "Hamilton had dat risico misschien niet moeten nemen. Ik bedoel, als het Max Verstappen was geweest, had die geen ruimte gegeven. Hamilton remde daar heel, heel erg laat en bracht naar mijn mening ook zijn teamgenoot in gevaar."

'Hamilton had Ferrari kunnen helpen'

Hij wijst naar een andere teamstrijd als voorbeeld: "Kijk naar de herstart: Franco Colapinto zat daar achter zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly en had daar de mogelijkheid om ervoor te gaan, maar hij hield vervolgens in en dekte zijn teamgenoot af. Ze komen allebei door de eerste chicane en daarna kan er verder worden geracet."

Ferrari had volgens Schumacher dus anders moeten handelen: "Ik denk dat Hamilton Ferrari op dat moment had kunnen helpen. Uiteindelijk verloren ze allebei posities door die actie, maar die werd naar mijn mening veroorzaakt door Hamilton, die wel heel laat remde. Dat is mijn visie en daar blijf ik ook bij."

Waarom zei Leclerc sorry?

Het feit dat Leclerc besloot sorry te zeggen, zorgt dan ook voor verbazing bij Schumacher: "Als ze het intern inmiddels anders hebben opgelost, dan hoop ik dat het vrijwillig is gebeurd en niet onder druk. Bij Leclerc voelde het voor mij toch een beetje... Ik vond het eerlijk gezegd wat geforceerd om daar een week later zo nadrukkelijk op terug te komen. Maar het belangrijkste is dat ze uiteindelijk een manier vinden om hiermee om te kunnen gaan."