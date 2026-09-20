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Hamilton aangevallen: "Hij bracht Leclerc in gevaar"

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Hamilton aangevallen: "Hij bracht Leclerc in gevaar"

Volgens Ralf Schumacher heeft Lewis Hamilton zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc in gevaar gebracht met zijn acties. De twee coureurs raakten elkaar in Monza, en dat zorgde voor de nodige onrust. Volgens Schumacher gaat de discussie een beetje te ver, maar had Hamilton wel een beetje schuld aan de situatie.

Het team van Ferrari heeft een lastige start van de tweede seizoenshelft achter de rug. In Monza raakten de twee coureurs elkaar in de eerste bocht bij de start, wat ervoor zorgde dat Hamilton met twee wielen door het grind ging. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reageerde furieus, en vond dat er afspraken moesten worden gemaakt. Dat gebeurde niet, maar Leclerc ging voorafgaand aan de race in Madrid wel door het stof. Op de nieuwe Madring kende Ferrari vervolgens een teleurstellende race.

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'Hij had dat risico niet moeten nemen'

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher vindt het een bijzondere discussie. De Duitser geeft zijn mening over de zaak in de podcast Backstage Boxengasse: "Hamilton had dat risico misschien niet moeten nemen. Ik bedoel, als het Max Verstappen was geweest, had die geen ruimte gegeven. Hamilton remde daar heel, heel erg laat en bracht naar mijn mening ook zijn teamgenoot in gevaar."

'Hamilton had Ferrari kunnen helpen'

Hij wijst naar een andere teamstrijd als voorbeeld: "Kijk naar de herstart: Franco Colapinto zat daar achter zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly en had daar de mogelijkheid om ervoor te gaan, maar hij hield vervolgens in en dekte zijn teamgenoot af. Ze komen allebei door de eerste chicane en daarna kan er verder worden geracet."

Ferrari had volgens Schumacher dus anders moeten handelen: "Ik denk dat Hamilton Ferrari op dat moment had kunnen helpen. Uiteindelijk verloren ze allebei posities door die actie, maar die werd naar mijn mening veroorzaakt door Hamilton, die wel heel laat remde. Dat is mijn visie en daar blijf ik ook bij."

Waarom zei Leclerc sorry?

Het feit dat Leclerc besloot sorry te zeggen, zorgt dan ook voor verbazing bij Schumacher: "Als ze het intern inmiddels anders hebben opgelost, dan hoop ik dat het vrijwillig is gebeurd en niet onder druk. Bij Leclerc voelde het voor mij toch een beetje... Ik vond het eerlijk gezegd wat geforceerd om daar een week later zo nadrukkelijk op terug te komen. Maar het belangrijkste is dat ze uiteindelijk een manier vinden om hiermee om te kunnen gaan."

racepace1

Posts: 963

Pietje Bell, stalking?

  • 16
  • 20 sep 2026 - 12:37
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Ralf Schumacher Ferrari

Reacties (32)

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  • Babs

    Posts: 289

    Lewis is ver over zijn uiterste houdbaarheidsdatum heen. Het is alsof je heel veel dorst hebt en een slok melk neemt terwijl de THT-datum al is verstreken: het smaakt niet best meer. Ooit was Hamilton verfrissend, nu is hij vergane glorie die krampachtig vasthoudt aan het verleden.

    • + 4
    • 20 sep 2026 - 12:17
    • racepace1

      Posts: 963

      Babs.... echt bullshit

      • + 12
      • 20 sep 2026 - 12:36
    • Wibautstraat

      Posts: 166

      “Babs”

      Ver over zijn houdsbaarheiddatum heen maar staat ver boven Leclerc.. man man man. Dan vraag ik me echt af wat je van Alonso vind die al bijna 15 jaar droog staat kwa win en pole..

      • + 4
      • 20 sep 2026 - 15:20
    • Mrduplex

      Posts: 1.827

      Sommige mensen snappen nog steeds niet dat formule 1 een constructeurskampioenschap is. Of doen alsof ze dat niet snappen.

      • + 1
      • 20 sep 2026 - 16:37
  • Pietje Bell

    Posts: 36.807

    Lewis heeft het er maar druk mee. Kim heeft hem maandag in Madrid opgehaald
    en ze zijn toen samen naar Milaan gevlogen en de volgende dag naar Imola voor
    de Pirelli bandentest. Van daaruit twee nachten naar Parijs lekker shoppen en toen
    door naar Londen naar Hamiltons huis waar ze al fietsend gespot zijn.
    Gisternacht naar LA gevlogen waar ze 's avonds samen
    "The opening of the Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles" hebben gevierd.
    En dan zijn er ook nog mensen die beweren dat ze een PR relatie hebben.

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    • + 2
    • 20 sep 2026 - 12:22
    • Pietje Bell

      Posts: 36.807

      Ze heeft hem zondag al na de GP in Madrid opgehaald en toen maandag
      samen de hele dag op het Comomeer gevaren.

      • + 2
      • 20 sep 2026 - 12:26
    • racepace1

      Posts: 963

      Pietje Bell, stalking?

      • + 16
      • 20 sep 2026 - 12:37
    • Pietje Bell

      Posts: 36.807

      Nee, ik vind het mooi dat hij tenminste geniet samen met zijn vriendin, dit itt sommige andere coureurs die doen alsof ze een happy relatie hebben.

      • + 2
      • 20 sep 2026 - 13:37
    • Pietje Bell

      Posts: 36.807

      Kennelijk lees jij als F1 fan geen Nederlandse F1 sites waar dit de afgelopen week allemaal te lezen viel.
      Daarom heb ik het voor jou even op een rijtje gezet.

      • + 2
      • 20 sep 2026 - 14:01
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.629

      “Lewis heeft het er maar druk mee.”

      De ironie.

      • + 8
      • 20 sep 2026 - 14:22
    • Pietje Bell

      Posts: 36.807

      @racepace1,

      een quote van de politie site voor jou en jouw onwetende plussers:

      "Wat is stalking?

      Stalking is ‘het stelselmatig en opzettelijk inbreuk maken op de privacy van een ander’.

      Als u gestalkt wordt, wordt u regelmatig en herhaaldelijk lastiggevallen.

      Stalking kan allerlei gevolgen hebben. Het kan u irriteren, boos maken
      of juist bang of beschaamd. U voelt zich bespied en niet meer veilig."

      • + 7
      • 20 sep 2026 - 14:33
    • racepace1

      Posts: 963

      "Ik vind het mooi dat hij geniet"...👍leuk voor jou
      Nee dat lees ik idd niet....
      Je haalt het wetboek erbij???
      Pffff rustaaag neem een biertje ofzo

      • + 8
      • 20 sep 2026 - 15:02
    • Pietje Bell

      Posts: 36.807

      Je kunt een ander beter niet beschuldigen van iets waarvan je de betekenis niet kent. Dat geldt ook voor die plussers van je.

      • + 4
      • 20 sep 2026 - 15:17
    • racepace1

      Posts: 963

      Is goed professor Piet, dus jij denk DE man te zijn, dus wat doe jij nu dan?
      En leer lezen....

      • + 5
      • 20 sep 2026 - 16:44
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.629

      Er is een verschil tussen juridisch stalken en obsessief bezig zijn met publiekelijke informatie. Opzich is er niks geks aan als iemand opmerkt "Oh, Lewis was daar, dat zag ik op zijn Instagram." Maar wanneer je stelselmatig verbanden gaat zoeken, een soort dagboek bijhoudt en/of post, allerlei figuren bewust volgt/trackt en die informatie continu opzoekt en/of daarover oordeelt; dat kun je in spreektaal toch wel spreken van morele stalking of tenminste een obsessieve celebrity gedrags patroon.

      Hoewel ik Pietje niet ken ga ik dus geen totale typering geven, afgaande op de posts puur op dit forum lijkt het wel degelijk richting obsessie/stalking te gaan.

      • + 7
      • 20 sep 2026 - 17:12
    • DenniSNL1980

      Posts: 483

      Gaat wel verder @MS, maar gelukkig kan Pietje daarnaast nog mensen de les lezen, want hij is de enige die weet hoe de wereld werkt.
      Eersteklas idiote obsessieve stalker die vervolgens ook nog eens mensen die hij zit te stallen zit te veroordelen alsof hij de waarheid in pacht heeft. Misselijkmakend mannetje, maar dat zal die wel tot zn dood blijven helaas.

      • + 3
      • 20 sep 2026 - 19:28
    • Snork

      Posts: 23.140

      Kap toch eens met dat kleuterschoolgedrag om met elkaar Pietje de les te lezen. Mijn interesseert het privéleven van de coureurs totaal niet, dus kies ik ervoor die bijdrages over te slaan. Jullie moeten er echter op inhakken, lekker volwassen gedrag…
      Staat het je niet aan, laat het dan en loop door. Leven en laten leven.

      • + 6
      • 20 sep 2026 - 19:45
    • snailer

      Posts: 34.851

      Nu heb ik geen idee juridisch precies stalken is. Mij een zorg.

      Maar er is een vriendin van een rijder. De twee stralen geluk uut als ze samen zijn.
      Vervolgens mag ze van pietje niet aan een eigen carrière werken. Ze moet thuis blijven en voor p zorgen. Nu ook voor de dochter van de f1 rijder.
      Als de betreffende dame met de dochter van 3 jaar in New York is, en ze zijn aan het winkelen, dan is het een schande volgens pietje dat ze na uren slenteren de dochter in een buggy zetten. Volgens pietje is het een schande dat ze de dochter niet zelf laat lopen.
      Er zijn heel veel van dit soort uiteenzettingen.

      Maar ik wil er nog 1 noemen. De dochter zat op de boot zonder zwembandjes of zwemvest. Met 8 volwassenen er bij. 6 of 7 jaar...
      Een schande was het van de moeder.

      Vervolgens haalt hij er een verdronken jonge vrouw bij die voor de kust van een waddeneiland is verdronken. Ze werd meegesleurd door de stroming in een mij.

      Op zich verschrikkelijk. Maar om de dood van een jonge vrouw, hoe erg dat ook was, te gebruiken om de moeder als slecht af te schilderen....

      Het interesseert me geen ene malle moer of het stalken is. Het is ronduit ongezond gedrag.

      • + 2
      • 20 sep 2026 - 21:24
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.629

      @ Snork

      Er is weinig kinderachtigs aan om te benoemen dat je bepaalde gedragingen niet goed keurt en/of zorgwekkend vind. Niemand zegt hier dat hij het niet mag doen, dus in zoverre wordt het gewoon geaccepteerd. Maar ik (en anderen) hoeven hun mond helemaal niet te houden omdat het toevallig geen gedeelde interesse is. Verdraagzaamheid werkt 2 kanten op, niet naar 1 richting. En volgens mij is dat exact wat hier gebeurd door beiden er iets over te kunnen en mogen zeggen.

      • + 1
      • 20 sep 2026 - 22:03
    • Pietje Bell

      Posts: 36.807

      @Michael Schumacher, vertel jij mij dan nu maar eens wat er mis is met
      mijn OP over de enorm drukke week die Lewis en Kim achter de rug hebben
      wat ik leuk vind, omdat ze samen zo van het leven genieten,
      van Madrid naar Milaan, naar Imola, naar het Comomeer, naar Parijs,
      naar Londen en nu in LA, want er is meer dan rijden in de F1.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 22:20
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.629

      @Pietje

      Neenee. Kijk als dit zoals ik al aangaf een keertje gebeurt dan is dat lijkt mij natuurlijk meer dan gezond en prima. Het is immers social media, en dus kun je dat gewoon volgen en zeggen "Oh wat geinig dat die twee het leuk hebben". Alleen, het hele idee erachter is dat dit niet af en toe gebeurt maar een trend lijkt te zijn incluis best vaak waardeoordelen over de mensen zelf (slechte moeder etc), hele dagboeken + locaties worden hier gepost, vliegtuigen + jachten worden getracked en zo nog meer.

      Dus een keer wat delen (want ja, er is meer dan F1 rijden) over een coureur kan ontzettend leuk zijn! Alleen het is niet een keer, het is een optelsom, daar sla ik op aan.

      • + 1
      • 20 sep 2026 - 22:47
    • Pietje Bell

      Posts: 36.807

      @Snailer, ga maar lekker door met het plaatsen van sterk verdraaide en leugenachtige verhalen over wat ik gepost zou hebben.

      Dat je voor Kelly door het vuur gaat is hier bekend, maar dat je mij van zaken
      beticht die ik nooit gezegd hebt, zoals een verdronken jongedame voor een eiland (???) vergelijken met P die alleen op een snelle speedboot zat zonder een lifejacket en iemand die naast haar zat zuig je compleet uit je duim!

      Voelt zeker goed om hier verzinsels over mij te schrijven om me zwart
      te maken. Ik hou me tenminste altijd bij de feiten en kom niet met
      sprookjes aankakken.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 23:00
  • Cherokee

    Posts: 5.422

    Lelclerc heeft nooit zijn excuses aangeboden. Leclerc heeft alleen gezegd dat hij achteraf gezien het een beetje anders had kunnen doen. Meer niet. Hij is dus zeker niet door het stof gegaan zoals het artikel suggereert

    • + 1
    • 20 sep 2026 - 12:23
    • schwantz34

      Posts: 42.956

      Het was juist weer eens een veels te naife Hamilton die volledig terecht door het stof moest in bocht 2, Leclerc heeft daar niets gedaan wat Lewis ook gewoon zou doen!

      • + 3
      • 20 sep 2026 - 13:38
    • Plextor

      Posts: 148

      Leclerc zei terrecht: "Achter mij is er plaats makker"

      • + 2
      • 20 sep 2026 - 14:09
    • snailer

      Posts: 34.851

      Zonder makker dan. Volgens mij zijn het geen makkers.

      • + 1
      • 20 sep 2026 - 15:41
  • Pietje Bell

    Posts: 36.807

    Op 22 juni hebben paparazzi Leclerc en zijn vrouw in St Tropez gefotografeerd, wat
    achteraf gezien de bedoeling was. Men vroeg zich af of ze zwanger was of gewoon
    wat kilootjes aangekomen.
    Tot op heden heeft Leclerc nog niet verteld dat ze een baby verwachten. Hij zei enkel
    vorige week dat hij dacht dat zijn leven iets zal gaan veranderen aan het eind van het jaar
    Iets veranderen als er een baby komt?
    Aan het eind van het jaar?
    Drie maanden geleden viel er nog niet veel te zien , maar gisteren leek ze bijna
    uitgerekend. Leclerc had het echter over het eind van het jaar.
    Wat geven ze die baby te eten dat het in drie maanden zo hard is gegroeid?😂

    ibb.co/wX0KqnY

    ibb.co/XfFH3r6B

    urlr.me/gVXQcD

    • + 1
    • 20 sep 2026 - 16:36
    • racepace1

      Posts: 963

      Begint op magazine Prive te lijken....
      "Heb je gehoord Norris liet een scheet en iedereen moest lachen.....

      • + 6
      • 20 sep 2026 - 16:47
    • Aajd Flupke

      Posts: 311

      Je hoeft het niet te lezen hè racepace1

      • + 2
      • 20 sep 2026 - 16:53
    • racepace1

      Posts: 963

      Doe ik ook zeker niet Flupke, is het laatste wat intreseert... prive van anderen

      • + 4
      • 20 sep 2026 - 17:00
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.518

    ‘Ralf Schumacher’

    • + 0
    • 20 sep 2026 - 18:21
    • GILH

      Posts: 1.791

      Die man moest maar eens ophouden met ratelen idd.

      Hij remde heel heel laat volgens Ralf. Maar volgens mij haalde hij gewoon de bocht en Remde Leclerc net zo laat.

      En voor datzelfde geld dat Leclerc Ferrari in gevaar bracht door de enige die een kans heeft binnen dat team op een WDC te ver te willen afknijpen. En daarmee liever de rest dichterbij laat komen, dan zijn teamgenoot iets meer ruimte te geven.

      Want vooralsnog heb ik Leclerc nog nooit voor een titel zien strijden en dat al seizoenen lang. En seizoenen lang zie ik hem fouten maken met daarna “it was my mistake” of “I’m stupid” opmerkingen.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 22:30

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Spanje Circuit de Catalunya
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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 246
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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