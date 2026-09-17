Charles Leclerc krijgt in de Grand Prix van Azerbeidzjan waarschijnlijk een gridstraf voor het gebruik van een nieuwe motor. Ferrari lijkt de beschadigde power unit uit Monza nog wel te kunnen redden, maar wil die uit voorzorg alleen nog tijdens de vrije trainingen inzetten.

De power unit liep schade op tijdens de crash van Leclerc bij de Parabolica in Monza. Onderzoek met röntgenstralen heeft inmiddels uitgewezen dat de motor technisch gezien nog te redden is. Ferrari kan de krachtbron echter niet volledig testen, omdat de Formule 1-reglementen het team verhinderen om de motor op te starten om alle onderdelen te controleren.

Ferrari kiest voor nieuwe motor van Leclerc

De sensoren van de krachtbron met specificatie ADUO2 hebben geen opvallende problemen geregistreerd. Daardoor is de verwachting dat Ferrari de motor in de eerste vrije training in Bakoe nog gebruikt. Als daar geen problemen aan het licht komen, kan Leclerc ook tijdens de andere vrije trainingen met de motor rijden.

Voor de kwalificatie ligt er echter een andere krachtbron klaar. Ferrari zou een nieuwe zes-in-lijn willen homologeren, waarmee Leclerc de rest van het seizoen moet afwerken. De beschadigde motor uit Monza wordt dan een zogenoemde rotatiemotor die alleen tijdens vrije trainingen wordt gebruikt. Daarmee probeert Ferrari verdere risico's met de krachtbron te vermijden.

Leclerc krijgt gridstraf op circuit met inhaalmogelijkheden

Ferrari-teambaas Fred Vasseur hintte eerder al op een motorwissel voor Leclerc. Na de Grand Prix van Spanje sprak hij met Canal+ over de situatie. "We zullen zien wanneer we Charles een motorstraf moeten geven, maar ik denk dat Bakoe daar wel geschikt voor is", liet Vasseur weten.

Leclerc zal door de nieuwe motor vermoedelijk achteraan de grid moeten starten in Azerbeidzjan. Dat is een flinke tegenvaller, maar op het stratencircuit zijn er relatief veel mogelijkheden om terrein goed te maken. Het lange rechte stuk richting de eerste bocht eindigt bijvoorbeeld met een zware remzone, waardoor inhalen mogelijk is.

De nieuwe ADUO2-motor lijkt bovendien een duidelijke stap vooruit ten opzichte van de ADUO1-specificatie. Op de Madring was het verschil volgens de Italiaanse berichtgeving ongeveer twee tienden per ronde. Leclerc kwam daar in Q3 slechts zes duizendsten tekort op teamgenoot Lewis Hamilton, terwijl het verschil met polesitter Lando Norris 189 duizendsten bedroeg. Ferrari kan daardoor terugkijken op een gemiste kans in Spanje, waar het team opnieuw buiten het podium eindigde.