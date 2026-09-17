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'Leclerc loopt tegen gridstraf aan tijdens GP in Azerbeidzjan'

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'Leclerc loopt tegen gridstraf aan tijdens GP in Azerbeidzjan'

Charles Leclerc krijgt in de Grand Prix van Azerbeidzjan waarschijnlijk een gridstraf voor het gebruik van een nieuwe motor. Ferrari lijkt de beschadigde power unit uit Monza nog wel te kunnen redden, maar wil die uit voorzorg alleen nog tijdens de vrije trainingen inzetten.

De power unit liep schade op tijdens de crash van Leclerc bij de Parabolica in Monza. Onderzoek met röntgenstralen heeft inmiddels uitgewezen dat de motor technisch gezien nog te redden is. Ferrari kan de krachtbron echter niet volledig testen, omdat de Formule 1-reglementen het team verhinderen om de motor op te starten om alle onderdelen te controleren.

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Ferrari kiest voor nieuwe motor van Leclerc

De sensoren van de krachtbron met specificatie ADUO2 hebben geen opvallende problemen geregistreerd. Daardoor is de verwachting dat Ferrari de motor in de eerste vrije training in Bakoe nog gebruikt. Als daar geen problemen aan het licht komen, kan Leclerc ook tijdens de andere vrije trainingen met de motor rijden.

Voor de kwalificatie ligt er echter een andere krachtbron klaar. Ferrari zou een nieuwe zes-in-lijn willen homologeren, waarmee Leclerc de rest van het seizoen moet afwerken. De beschadigde motor uit Monza wordt dan een zogenoemde rotatiemotor die alleen tijdens vrije trainingen wordt gebruikt. Daarmee probeert Ferrari verdere risico's met de krachtbron te vermijden.

Leclerc krijgt gridstraf op circuit met inhaalmogelijkheden

Ferrari-teambaas Fred Vasseur hintte eerder al op een motorwissel voor Leclerc. Na de Grand Prix van Spanje sprak hij met Canal+ over de situatie. "We zullen zien wanneer we Charles een motorstraf moeten geven, maar ik denk dat Bakoe daar wel geschikt voor is", liet Vasseur weten.

Leclerc zal door de nieuwe motor vermoedelijk achteraan de grid moeten starten in Azerbeidzjan. Dat is een flinke tegenvaller, maar op het stratencircuit zijn er relatief veel mogelijkheden om terrein goed te maken. Het lange rechte stuk richting de eerste bocht eindigt bijvoorbeeld met een zware remzone, waardoor inhalen mogelijk is.

De nieuwe ADUO2-motor lijkt bovendien een duidelijke stap vooruit ten opzichte van de ADUO1-specificatie. Op de Madring was het verschil volgens de Italiaanse berichtgeving ongeveer twee tienden per ronde. Leclerc kwam daar in Q3 slechts zes duizendsten tekort op teamgenoot Lewis Hamilton, terwijl het verschil met polesitter Lando Norris 189 duizendsten bedroeg. Ferrari kan daardoor terugkijken op een gemiste kans in Spanje, waar het team opnieuw buiten het podium eindigde.

Pietje Bell

Posts: 36.759

Precies hetzelfde verhaal heb ik hier op 9 september voor de Madrid GP gepost
komende van 2 Ferrari insiders. Men moest toen nog de beslissing nemen of Leclerc
in Madrid met alwéér een nieuwe PU zou gaan rijden of in Baku.
Men heeft dus niet voor Madrid gekozen, want daar reed hij [b]alle s... [Lees verder]

  • 2
  • 17 sep 2026 - 09:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (4)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.425

    "De beschadigde motor uit Monza wordt dan een zogenoemde rotatiemotor "
    Da's bijzonder, wordt de wankelmotor uit de NSU Ro 80 of de Mazda toch weer gebruikt? ;-)

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 08:15
  • f(1)orum

    Posts: 10.425

    'Leclerc loopt tegen gridstraf aan tijdens GP in Azerbeidzjan'
    Kijk, er wordt dan toch meteen geluisterd naar Lewis z'n verzoek om belangrijk personeel opzij te schuiven ;-)

    • + 1
    • 17 sep 2026 - 08:17
  • Pietje Bell

    Posts: 36.757

    Precies hetzelfde verhaal heb ik hier op 9 september voor de Madrid GP gepost
    komende van 2 Ferrari insiders. Men moest toen nog de beslissing nemen of Leclerc
    in Madrid met alwéér een nieuwe PU zou gaan rijden of in Baku.
    Men heeft dus niet voor Madrid gekozen, want daar reed hij alle sessies
    met een oude PU, omdat de PU van de crash nog niet helemaal opgeknapt en
    gecontroleerd was.
    Tot op heden is de info van deze 2 insiders nog steeds correct geweest.

    urlr.me/rdtHfv

    • + 2
    • 17 sep 2026 - 09:28
  • Damon Hill

    Posts: 19.982

    Russell zou er ook eentje krijgen, toch? Las dat een tijdje terug dat naast Antonelli Russell er ook eentje moest pakken vroeg of laat, en dat Baku dan een slimme optie is.

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 09:50

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Team
Punten
1
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Ferrari
358
3
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304
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Red Bull Racing
227
5
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.827
  • Podiums 54
  • Grand Prix 186
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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