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Hamilton en Leclerc moeten vechten: "Is goed voor Ferrari"

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Hamilton en Leclerc moeten vechten: "Is goed voor Ferrari"

Volgens Johnny Herbert is de rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc juist goed voor het team van Ferrari. De twee coureurs kwamen recht tegenover elkaar te staan na een aantal incidentjes, maar volgens Herbert is er helemaal niets aan de hand.

Het team van Ferrari begon sterk aan het seizoen, en leek uit te groeien tot de eerste uitdager van Mercedes. In de afgelopen weken zijn de prestaties echter teruggezakt, en is er steeds meer onrust ontstaan bij het team. Het regent geruchten over de interne situatie, terwijl een momentje tussen Hamilton en Leclerc in Monza de gemoederen ook bezighoudt. Leclerc duwde daar vlak na de start zijn teamgenoot het grind in, wat voor frustratie zorgde. Alhoewel dit alweer twee weken geleden is, blijft het terugkomen om de onderlinge rivaliteit tussen de coureurs te omschrijven.

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'Dit is goed voor Ferrari'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert vindt dat er helemaal niets aan de hand is. In gesprek met gokplatform Casino Hawks stelt hij dat men niet zo moet overdrijven: "In de hectische omgeving van een team zoals Ferrari is de rivaliteit tussen Hamilton en Leclerc goed voor de ploeg."

'Het is niet zoals bij Senna en Prost'

Herbert heeft zwaardere interne duels gezien, en vindt dan ook dat dit duel geen naam mag hebben. Hij haalt er een bekend voorbeeld uit het verleden bij: "Het is geen rivaliteit met dezelfde felheid als die tussen Prost en Senna bij McLaren. Persoonlijk zou ik ze gewoon hun gang laten gaan. Ik denk dat het heel erg gezond is voor een team om twee coureurs te hebben die elkaar uitdagen. Ze proberen allebei de beste van het team te worden."

Wat is de stand van zaken?

Bij Ferrari zijn ze in ieder geval niet van plan om teamorders door te voeren, zo liet teambaas Frédéric Vasseur al eerder doorschemeren. Hamilton staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 191 punten. Zijn teamgenoot Leclerc volgt op de vijfde plaats met 167 punten. Ferrari staat in de strijd om de constructeurstitel op de tweede plaats, maar heeft een straatlengte achterstand op Mercedes.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Johnny Herbert Ferrari

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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