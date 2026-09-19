Volgens Johnny Herbert is de rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc juist goed voor het team van Ferrari. De twee coureurs kwamen recht tegenover elkaar te staan na een aantal incidentjes, maar volgens Herbert is er helemaal niets aan de hand.

Het team van Ferrari begon sterk aan het seizoen, en leek uit te groeien tot de eerste uitdager van Mercedes. In de afgelopen weken zijn de prestaties echter teruggezakt, en is er steeds meer onrust ontstaan bij het team. Het regent geruchten over de interne situatie, terwijl een momentje tussen Hamilton en Leclerc in Monza de gemoederen ook bezighoudt. Leclerc duwde daar vlak na de start zijn teamgenoot het grind in, wat voor frustratie zorgde. Alhoewel dit alweer twee weken geleden is, blijft het terugkomen om de onderlinge rivaliteit tussen de coureurs te omschrijven.

'Dit is goed voor Ferrari'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert vindt dat er helemaal niets aan de hand is. In gesprek met gokplatform Casino Hawks stelt hij dat men niet zo moet overdrijven: "In de hectische omgeving van een team zoals Ferrari is de rivaliteit tussen Hamilton en Leclerc goed voor de ploeg."

'Het is niet zoals bij Senna en Prost'

Herbert heeft zwaardere interne duels gezien, en vindt dan ook dat dit duel geen naam mag hebben. Hij haalt er een bekend voorbeeld uit het verleden bij: "Het is geen rivaliteit met dezelfde felheid als die tussen Prost en Senna bij McLaren. Persoonlijk zou ik ze gewoon hun gang laten gaan. Ik denk dat het heel erg gezond is voor een team om twee coureurs te hebben die elkaar uitdagen. Ze proberen allebei de beste van het team te worden."

Wat is de stand van zaken?

Bij Ferrari zijn ze in ieder geval niet van plan om teamorders door te voeren, zo liet teambaas Frédéric Vasseur al eerder doorschemeren. Hamilton staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 191 punten. Zijn teamgenoot Leclerc volgt op de vijfde plaats met 167 punten. Ferrari staat in de strijd om de constructeurstitel op de tweede plaats, maar heeft een straatlengte achterstand op Mercedes.