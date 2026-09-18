user icon
icon

Leclerc gekraakt: "Hoe kan hij nou door Hamilton verslagen worden?"

<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc gekraakt: "Hoe kan hij nou door Hamilton verslagen worden?"

Lewis Hamilton heeft in 2026 de overhand bij Ferrari ten opzichte van Charles Leclerc. Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard is dat opvallend, aangezien de zevenvoudig wereldkampioen aan het einde van zijn loopbaan zit en Leclerc juist nog volop in zijn ontwikkeling zit.

Hamilton kende in 2025 een moeizame start bij Ferrari, maar lijkt zich onder de nieuwe reglementen veel beter thuis te voelen in de SF-26. Beide coureurs boekten dit seizoen één overwinning, maar Hamilton verzamelde tot dusver 24 punten meer dan Leclerc. De Brit staat daarmee derde in het kampioenschap, op 101 punten van leider Andrea Kimi Antonelli.

Meer over Lewis Hamilton Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Hamilton geeft hoop op achtste wereldtitel op: "Antonelli is niet te stoppen"

Hamilton geeft hoop op achtste wereldtitel op: "Antonelli is niet te stoppen"

14 sep

Coulthard kiest voor Hamilton

Als Coulthard op basis van de prestaties van dit seizoen moet kiezen tussen de twee Ferrari-coureurs, gaat zijn voorkeur voorlopig uit naar Hamilton. De Schot ziet dat de 41-jarige coureur constanter presteert en daardoor meer punten verzamelt.

"Als je kijkt naar vorig seizoen, zou je Charles kiezen. Op basis van dit seizoen kies je Lewis. Dat zijn simpelweg de feiten. Lewis rijdt op dit moment constanter en scoort daardoor meer punten", vertelt Coulthard in de Up To Speed-podcast.

Toch vindt de voormalig McLaren-coureur het opmerkelijk dat Hamilton zijn jongere teamgenoot de baas is. "Eigenlijk zou dat niet zo moeten zijn. Charles zit nog in de twintig en beschikt over enorm veel snelheid en energie. Lewis bevindt zich juist aan de andere kant van zijn carrière. Maar de feiten liegen niet", aldus Coulthard.

Ferrari krijgt nieuw hoofdpijndossier

De strijd tussen Hamilton en Leclerc zorgt ondertussen ook binnen Ferrari voor de nodige spanning. Dat werd tijdens de Grand Prix van Italië duidelijk, toen Leclerc Hamilton bij de eerste chicane van de baan duwde. Hamilton verloor daardoor posities en uitte na afloop kritiek op zijn team. De Ferrari-coureurs lijken bovendien geen duidelijke regels voor onderlinge gevechten te hebben.

Dat ligt anders dan bij Mercedes, waar Hamilton in het verleden samen met Nico Rosberg met duidelijke afspraken tussen de coureurs reed. Ferrari zal de onderlinge strijd de komende periode nauwlettend moeten managen. Hamilton heeft ondertussen de beste uitgangspositie in 2026, terwijl Leclerc na zijn contractverlenging geldt als een belangrijke man voor de toekomst van Ferrari.

Redcarsmatter

Posts: 5.720

Zelfs met alle fouten die Leclerc heeft gemaakt had hij met een top wagen al lang kampioen geweest. Jullie stellen het nu alsof Leclerc potentiële titels naar de vaantjes geholpen heeft. Al jaren doen jullie laconiek over de prestaties van SF, zijn de reacties minachtend en is de strategie mee... [Lees verder]

  • 3
  • 18 sep 2026 - 20:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc David Coulthard Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.948

    Het is code rood bij Ferrari! Want zolang ze daar vast blijven houden aan Lewis en Charles als rijdersduo gaan ze sowieso geen titel pakken. Lewis is mede door zijn leeftijd al sinds 22 bij Mercedes op zijn retour, en is op enkele uitschieters na sowieso al niet constant genoeg meer gebleken om een serieze kans op een titel te maken.

    En met hun oogappel en beoogde kampioen Charles is het eigenlijk niet veel anders. Die is welliswaar nog een heel stuk jonger, maar is ondanks dat ook op enkele uitschieters na ook bij lange na niet goed en constant (veel teveel fouten) genoeg gebleken in al die jaren om een serieuze kans op de titel te maken.

    • + 1
    • 18 sep 2026 - 19:34
    • oale

      Posts: 827

      Volledig eens. Vooral tav Charles. Gewoon niet constant in het leveren van solide prestaties. Leg hem naast Max. Dan gaat t niet om vergelijk in overwinningen oid, maar in finishen in de punten en het aantal aaneengesloten wedstrijden zonder dnf door eigen toedoen.

      De Ferrari is al jaren een top 10 auto. Minimaal.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 19:51
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.718

      Zelfs met alle fouten die Leclerc heeft gemaakt had hij met een top wagen al lang kampioen geweest. Jullie stellen het nu alsof Leclerc potentiële titels naar de vaantjes geholpen heeft. Al jaren doen jullie laconiek over de prestaties van SF, zijn de reacties minachtend en is de strategie meestal (en tereucht) kop van jut. Vandaag is het weer de beurt aan de Charles om het onderspit te delven.
      'De Ferrari is al jaren een top 10 auto. Minimaal.' Echt?? Wauw zeg... Meestal wordt daarmee gelachen en nu poneer je het alsof het een troef is. Belachelijk.

      • + 3
      • 18 sep 2026 - 20:42

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar