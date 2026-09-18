Lewis Hamilton heeft in 2026 de overhand bij Ferrari ten opzichte van Charles Leclerc. Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard is dat opvallend, aangezien de zevenvoudig wereldkampioen aan het einde van zijn loopbaan zit en Leclerc juist nog volop in zijn ontwikkeling zit.

Hamilton kende in 2025 een moeizame start bij Ferrari, maar lijkt zich onder de nieuwe reglementen veel beter thuis te voelen in de SF-26. Beide coureurs boekten dit seizoen één overwinning, maar Hamilton verzamelde tot dusver 24 punten meer dan Leclerc. De Brit staat daarmee derde in het kampioenschap, op 101 punten van leider Andrea Kimi Antonelli.

Coulthard kiest voor Hamilton

Als Coulthard op basis van de prestaties van dit seizoen moet kiezen tussen de twee Ferrari-coureurs, gaat zijn voorkeur voorlopig uit naar Hamilton. De Schot ziet dat de 41-jarige coureur constanter presteert en daardoor meer punten verzamelt.

"Als je kijkt naar vorig seizoen, zou je Charles kiezen. Op basis van dit seizoen kies je Lewis. Dat zijn simpelweg de feiten. Lewis rijdt op dit moment constanter en scoort daardoor meer punten", vertelt Coulthard in de Up To Speed-podcast.

Toch vindt de voormalig McLaren-coureur het opmerkelijk dat Hamilton zijn jongere teamgenoot de baas is. "Eigenlijk zou dat niet zo moeten zijn. Charles zit nog in de twintig en beschikt over enorm veel snelheid en energie. Lewis bevindt zich juist aan de andere kant van zijn carrière. Maar de feiten liegen niet", aldus Coulthard.

Ferrari krijgt nieuw hoofdpijndossier

De strijd tussen Hamilton en Leclerc zorgt ondertussen ook binnen Ferrari voor de nodige spanning. Dat werd tijdens de Grand Prix van Italië duidelijk, toen Leclerc Hamilton bij de eerste chicane van de baan duwde. Hamilton verloor daardoor posities en uitte na afloop kritiek op zijn team. De Ferrari-coureurs lijken bovendien geen duidelijke regels voor onderlinge gevechten te hebben.

Dat ligt anders dan bij Mercedes, waar Hamilton in het verleden samen met Nico Rosberg met duidelijke afspraken tussen de coureurs reed. Ferrari zal de onderlinge strijd de komende periode nauwlettend moeten managen. Hamilton heeft ondertussen de beste uitgangspositie in 2026, terwijl Leclerc na zijn contractverlenging geldt als een belangrijke man voor de toekomst van Ferrari.