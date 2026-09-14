Lewis Hamilton lijkt de hoop op zijn recordbrekende achtste wereldtitel in de Formule 1 definitief te hebben opgegeven. De Ferrari-coureur zag Andrea Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van Spanje zijn achtste overwinning van het seizoen pakken en is onder de indruk van de dominantie van zijn voormalige werkgever Mercedes.

Hamilton viel zelf vroeg uit op het nieuwe Madring-circuit nadat hij problemen kreeg met zijn rempedaal. Antonelli profiteerde ondertussen van de nodige dosis geluk, maar reed opnieuw een ijzersterke race. De twintigjarige Italiaan vergrootte zijn voorsprong op Mercedes-teamgenoot George Russell daardoor tot liefst 81 punten. Hamilton kijkt inmiddels tegen een achterstand van 101 punten aan.

Hamilton ziet geen maat op Antonelli en Mercedes

Hamilton heeft weinig vertrouwen meer in een ommekeer. "Ik denk dat er dit jaar geen stoppen aan is voor hem en Mercedes. Ze hebben het fantastisch gedaan en verdienen het ook", laat de zevenvoudig wereldkampioen weten tegenover Sky Sports F1. Antonelli werd op het Madring-circuit geholpen door de timing van een virtuele safety car, waardoor hij Lando Norris kon passeren. De McLaren-coureur leek lange tijd op weg naar een eenvoudige overwinning.

Toch doet dat niets af aan de indrukwekkende prestaties van Antonelli. De Italiaan rijdt pas zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar toont een enorme consistentie. Ondanks zijn ruime voorsprong wil Antonelli nog niet praten over zijn eerste wereldtitel. De Mercedes-coureur blijft naar eigen zeggen van race tot race kijken.

Hamilton kampt met remproblemen en valt uit

Hamilton kende aanvankelijk juist een uitstekende start. De Brit schoot voorbij aan Max Verstappen en probeerde vervolgens zelfs binnendoor te duiken bij Norris en Antonelli. Hij moest zijn gewaagde actie afbreken en kwam daarna opnieuw in de buurt van Verstappen, die de eerste chicane afsneed. De Red Bull-coureur kreeg vervolgens van zijn team het advies om terug te vallen naar de vierde plaats, uit angst voor een straf. Hamilton schoof daardoor op naar P3.

Kort daarvoor had Hamilton echter al problemen met zijn rempedaal opgemerkt. "Ik remde voor bocht vijf, trapte op de rem en de auto begon af te remmen. Vervolgens zakte het pedaal ineens verder weg en remde de auto veel minder hard dan normaal. Daardoor kwam ik met te veel snelheid de bocht in en raakte ik de muur licht. Daarna kwam het pedaal weer terug en leek alles even normaal, maar een paar bochten later werd het pedaal opnieuw lang. Ik weet eerlijk gezegd niet waar dat vandaan kwam", aldus Hamilton.