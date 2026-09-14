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Hamilton geeft hoop op achtste wereldtitel op: "Antonelli is niet te stoppen"

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Hamilton geeft hoop op achtste wereldtitel op: "Antonelli is niet te stoppen"

Lewis Hamilton lijkt de hoop op zijn recordbrekende achtste wereldtitel in de Formule 1 definitief te hebben opgegeven. De Ferrari-coureur zag Andrea Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van Spanje zijn achtste overwinning van het seizoen pakken en is onder de indruk van de dominantie van zijn voormalige werkgever Mercedes.

Hamilton viel zelf vroeg uit op het nieuwe Madring-circuit nadat hij problemen kreeg met zijn rempedaal. Antonelli profiteerde ondertussen van de nodige dosis geluk, maar reed opnieuw een ijzersterke race. De twintigjarige Italiaan vergrootte zijn voorsprong op Mercedes-teamgenoot George Russell daardoor tot liefst 81 punten. Hamilton kijkt inmiddels tegen een achterstand van 101 punten aan.

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Hamilton ziet geen maat op Antonelli en Mercedes

Hamilton heeft weinig vertrouwen meer in een ommekeer. "Ik denk dat er dit jaar geen stoppen aan is voor hem en Mercedes. Ze hebben het fantastisch gedaan en verdienen het ook", laat de zevenvoudig wereldkampioen weten tegenover Sky Sports F1. Antonelli werd op het Madring-circuit geholpen door de timing van een virtuele safety car, waardoor hij Lando Norris kon passeren. De McLaren-coureur leek lange tijd op weg naar een eenvoudige overwinning.

Toch doet dat niets af aan de indrukwekkende prestaties van Antonelli. De Italiaan rijdt pas zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar toont een enorme consistentie. Ondanks zijn ruime voorsprong wil Antonelli nog niet praten over zijn eerste wereldtitel. De Mercedes-coureur blijft naar eigen zeggen van race tot race kijken.

Hamilton kampt met remproblemen en valt uit

Hamilton kende aanvankelijk juist een uitstekende start. De Brit schoot voorbij aan Max Verstappen en probeerde vervolgens zelfs binnendoor te duiken bij Norris en Antonelli. Hij moest zijn gewaagde actie afbreken en kwam daarna opnieuw in de buurt van Verstappen, die de eerste chicane afsneed. De Red Bull-coureur kreeg vervolgens van zijn team het advies om terug te vallen naar de vierde plaats, uit angst voor een straf. Hamilton schoof daardoor op naar P3.

Kort daarvoor had Hamilton echter al problemen met zijn rempedaal opgemerkt. "Ik remde voor bocht vijf, trapte op de rem en de auto begon af te remmen. Vervolgens zakte het pedaal ineens verder weg en remde de auto veel minder hard dan normaal. Daardoor kwam ik met te veel snelheid de bocht in en raakte ik de muur licht. Daarna kwam het pedaal weer terug en leek alles even normaal, maar een paar bochten later werd het pedaal opnieuw lang. Ik weet eerlijk gezegd niet waar dat vandaan kwam", aldus Hamilton.

zoefroef

Posts: 1.760

En zelf fouten blijven maken, dan kun je het inderdaad beter opgeven.

  • 6
  • 14 sep 2026 - 13:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (12)

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  • zoefroef

    Posts: 1.760

    En zelf fouten blijven maken, dan kun je het inderdaad beter opgeven.

    • + 6
    • 14 sep 2026 - 13:00
    • Robin

      Posts: 3.465

      Dat kan je nou wel zeggen maar hij had gewoon voor Charles gekwalificeerd en had een hele goede start.
      Hij kon niet veel anders doen toen hij bij de bocht was en vele anderen hadden de poging op Kimi en Lando ook gewaagd.
      Dat Max de plek terug moest geven vond ik ook onzin maar het een staat voor mij los van het ander.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 13:06
    • oale

      Posts: 826

      Lewis is nog steeds zeer zeer snel. Maar hij heeft niet meer de consistentie van, pak 'm beet, 5 jaar terug.

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 13:47
    • Plextor

      Posts: 145

      @Robin... inderdaad prachtig voor Charles gekwalificeerd met 7 duizenden terwijl Karel met een oude spec motor met minder pk's reed.
      Prachtige prestatie van Hamilton?

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 13:48
    • F1jos

      Posts: 5.592

      Het was al een hele tijd een rem op zijn 8e titel plaats gevonden, maar dat wilde hij met zijn big ego niet inzien.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 14:24
  • shakedown

    Posts: 2.008

    Heel eerlijk: Hamilton heeft dit jaar geen moment onderdeel gemaakt van de strijd om de titel. Ondanks dat de media dat vooral hem toeschrijft, in de nuchtere werkelijkheid is hij nooit in de buurt gekomen.

    Ferrari is Ferrari en zal nooit kampioen worden. Niet zolang Ferrari, Ferarri blijft. Die moeten echt zichzelf in de spiegel aankijken en bedenken: wat moeten we vasthouden en wat moeten we loslaten.

    Waar zitten de echte pijnpunten en wat moeten we doen om het merk Ferrari in de F1 de resultaten geven waarvoor het iconische merk voor staat.

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 13:15
  • schwantz34

    Posts: 42.900

    Ach, het is sinds 21 al vroegtijdig uithuilen en opnieuw beginnen voor Ham...

    • + 2
    • 14 sep 2026 - 13:22
    • schwantz34

      Posts: 42.900

      22

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 13:29
    • Plextor

      Posts: 145

      De laatste 4 jaar is Hamilton 3 keer verslagen door zijn teamgenoot... 2x Russel en 1x Leclerc...

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 13:59
  • The Wolf

    Posts: 1.513

    De puntenstand deed voorkomen dat Lewis een poos in strijd was om de titel, niks was minder waar. Kimi had een aantal races pech. Nu hij z'n vorm van eerder weer te pakken heeft loopt hij met rasse schreden uit. Mindere strategie, pech (zoals gisteren) en teamgenoten die elkaar het kot uit vechten, dat zijn de zaken die Ferrari parten speelt

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 13:24
    • Sander

      Posts: 2.023

      En nu RBR (Max want veel hulp heeft hij niet van zijn teamgenoten) zich ook wat meer gaat mengen in de stijd en hier en daar toch punten begint mee te snoepen wordt het alleen maar nog onrealistischer, als het dat inderdaad al niet was.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 13:44
  • Mr Marly

    Posts: 8.080

    Tja als de leider van het kampioenschap zo een positie krijgt (teruggeven positie Max op Hamilton) en je de leiding pakt door geluk van de VSC ook de leiding overneemt weet je dat het als concurrent lastig gaat worden om erbij te blijven. Ik gun het Kimi van harte.

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 14:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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