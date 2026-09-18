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Schumacher begrijpt frustratie Verstappen richting Hamilton

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Schumacher begrijpt frustratie Verstappen richting Hamilton

Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Spanje de nodige kritiek vanwege zijn incident met Lewis Hamilton, maar Ralf Schumacher begrijpt de frustratie van de Nederlander. De voormalig Formule 1-coureur vindt tegelijkertijd dat Verstappen wel degelijk voordeel behaalde door naast de baan te gaan. Volgens Schumacher was het daarom terecht dat de Red Bull-coureur de posities moest teruggeven.

Verstappen en Hamilton gingen in de openingsronde zij aan zij de eerste bocht in. Verstappen kwam daarbij naast de baan terecht en keerde vóór Hamilton terug. De Nederlander stelde dat hij geen andere keuze had, omdat Hamilton anders tegen hem aan zou zijn gereden. Even later moest Verstappen op aanwijzing van zijn team ook Kimi Antonelli voorbij laten, waardoor hij twee posities verloor.

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Schumacher begrijpt frustratie Verstappen

Verstappen was duidelijk niet blij met de beslissing van zijn team. "Lewis reed bijna tegen me aan. Hij had de auto niet onder controle. Als ik niet was uitgeweken, had hij me geraakt. Dan was ik gewoon voor hem gebleven", liet de Nederlander weten. Zijn engineer Gianiero Lambiase maakte vervolgens duidelijk dat Verstappen de positie moest teruggeven aan Hamilton en ook Antonelli moest laten passeren.

Dat zorgde voor een woedende reactie bij Verstappen. "Waar hebben jullie het in hemelsnaam over? Hij zou tegen me zijn aangereden. Als ik op de baan was gebleven, had ik waarschijnlijk de race niet eens kunnen uitrijden." Schumacher kan die frustratie begrijpen, maar vindt de beslissing uiteindelijk logisch. "Ik was het grotendeels met Max eens, maar de regels zijn de regels. Als daar een grindbak had gelegen, was dit natuurlijk niet gelukt. Hij behaalde dus wel degelijk voordeel en daarom was de uiteindelijke beslissing terecht."

'Het was pech dat Antonelli ertussen zat'

Verstappen moest uiteindelijk twee plaatsen inleveren, omdat Antonelli zich tussen hem en Hamilton had gemanoeuvreerd. Schumacher vindt dat vooral jammer voor de Nederlander. "Het was natuurlijk ongelukkig dat er een andere auto tussen zat, waardoor Max twee plaatsen moest opgeven. Dat pakte goed uit voor Kimi. Hij had een matige start en was in het begin iets te voorzichtig. Zo gaat dat soms."

Verstappen wist zich daarna alsnog terug naar voren te knokken en finishte uiteindelijk als tweede achter Antonelli. Hamilton viel later uit met remproblemen. Schumacher blijft ondertussen onder de indruk van wat Verstappen laat zien. "Max blijft hoe dan ook ongelooflijk. Als je kijkt naar wat hij ieder weekend laat zien, is dat indrukwekkend." Ondanks zijn sterke optreden in Spanje staat Verstappen nog altijd zesde in het kampioenschap, op 147 punten van leider Antonelli.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Ralf Schumacher Ferrari Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.532

    Lewis had hem niet van de baan mogen dwingen en hij had er geen voordeel uit mogen halen. Als ze elkaar geraakt hadden dan had Lewis een straf gekregen maar zonder contact gebeurt dat meestal niet. En als Max de positie niet had teruggegeven was hij gestraft.
    Kimi was sneller dus met een penalty had Max hem nooit achter zich kunnen houden. Er viel niks te winnen, dus verstandig om de positie terug te geven; de stewards keken er al naar dus nog net op tijd.

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 09:53

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Ferrari
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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