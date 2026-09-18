Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Spanje de nodige kritiek vanwege zijn incident met Lewis Hamilton, maar Ralf Schumacher begrijpt de frustratie van de Nederlander. De voormalig Formule 1-coureur vindt tegelijkertijd dat Verstappen wel degelijk voordeel behaalde door naast de baan te gaan. Volgens Schumacher was het daarom terecht dat de Red Bull-coureur de posities moest teruggeven.

Verstappen en Hamilton gingen in de openingsronde zij aan zij de eerste bocht in. Verstappen kwam daarbij naast de baan terecht en keerde vóór Hamilton terug. De Nederlander stelde dat hij geen andere keuze had, omdat Hamilton anders tegen hem aan zou zijn gereden. Even later moest Verstappen op aanwijzing van zijn team ook Kimi Antonelli voorbij laten, waardoor hij twee posities verloor.

Schumacher begrijpt frustratie Verstappen

Verstappen was duidelijk niet blij met de beslissing van zijn team. "Lewis reed bijna tegen me aan. Hij had de auto niet onder controle. Als ik niet was uitgeweken, had hij me geraakt. Dan was ik gewoon voor hem gebleven", liet de Nederlander weten. Zijn engineer Gianiero Lambiase maakte vervolgens duidelijk dat Verstappen de positie moest teruggeven aan Hamilton en ook Antonelli moest laten passeren.

Dat zorgde voor een woedende reactie bij Verstappen. "Waar hebben jullie het in hemelsnaam over? Hij zou tegen me zijn aangereden. Als ik op de baan was gebleven, had ik waarschijnlijk de race niet eens kunnen uitrijden." Schumacher kan die frustratie begrijpen, maar vindt de beslissing uiteindelijk logisch. "Ik was het grotendeels met Max eens, maar de regels zijn de regels. Als daar een grindbak had gelegen, was dit natuurlijk niet gelukt. Hij behaalde dus wel degelijk voordeel en daarom was de uiteindelijke beslissing terecht."

'Het was pech dat Antonelli ertussen zat'

Verstappen moest uiteindelijk twee plaatsen inleveren, omdat Antonelli zich tussen hem en Hamilton had gemanoeuvreerd. Schumacher vindt dat vooral jammer voor de Nederlander. "Het was natuurlijk ongelukkig dat er een andere auto tussen zat, waardoor Max twee plaatsen moest opgeven. Dat pakte goed uit voor Kimi. Hij had een matige start en was in het begin iets te voorzichtig. Zo gaat dat soms."

Verstappen wist zich daarna alsnog terug naar voren te knokken en finishte uiteindelijk als tweede achter Antonelli. Hamilton viel later uit met remproblemen. Schumacher blijft ondertussen onder de indruk van wat Verstappen laat zien. "Max blijft hoe dan ook ongelooflijk. Als je kijkt naar wat hij ieder weekend laat zien, is dat indrukwekkend." Ondanks zijn sterke optreden in Spanje staat Verstappen nog altijd zesde in het kampioenschap, op 147 punten van leider Antonelli.