Andrea Kimi Antonelli is erg blij met zijn huidige positie in het wereldkampioenschap. De Italiaan probeert zoveel mogelijk uit dit seizoen te halen en wil ook in Bakoe gewoon strijden om de overwinning. Dat is voorlopig zijn belangrijkste doel. Alles wat daarna komt is een bijzaak voor de jonge Italiaan.

Antonelli begon het seizoen als de underdog, maar heeft zich op fantastische wijze herpakt. Inmiddels kijkt hij uit naar zijn eerste wereldtitel. In Singapore kan hij zelfs al wereldkampioen worden. De Italiaan heeft momenteel een voorsprong van 81 punten op zijn teamgenoot en nummer twee in het wereldkampioenschap, George Russell.

Antonelli zet alles op alles

De jonge Italiaan doet er alles aan om voor Mercedes het maximale uit iedere race te halen. Antonelli geniet momenteel van een langere break en bezocht daarom San Marino. Zijn eerstvolgende stop is Bakoe, waar hij voor de tweede keer in zijn Formule 1-carrière zal rijden. Vorig seizoen eindigde hij daar als vierde. Tegenover Italiaanse media vertelt Antonelli wat zijn doel is voor de komende Grand Prix. "Het doel is om daarheen te gaan en te winnen. Dat is altijd het belangrijkste doel."

Antonelli is pas twintig jaar oud, waardoor hij nog een lange carrière voor zich heeft. De jonge Italiaan heeft daardoor nog volop mogelijkheden om grote successen te behalen. Voorlopig richt hij zich echter volledig op zijn toekomst bij Mercedes. "Ik ben heel blij met mijn huidige plek bij Mercedes. Ze geloven in mij sinds ik heel erg jong ben. Ik ben ze veel verschuldigd."

Toekomstplannen van Antonelli

De leider in het wereldkampioenschap heeft wel degelijk toekomstplannen, maar kijkt voorlopig vooral naar zijn huidige periode bij de Zilverpijlen. Antonelli wil eerst zoveel mogelijk successen behalen met Mercedes voordat hij verder vooruit gaat kijken. "Ik wil eerst zoveel mogelijk winnen met Mercedes. Daarna kijken we wel waar het schip strandt."