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Antonelli heeft duidelijk doel: "Daarna kijken we wel!"

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Antonelli heeft duidelijk doel: "Daarna kijken we wel!"

Andrea Kimi Antonelli is erg blij met zijn huidige positie in het wereldkampioenschap. De Italiaan probeert zoveel mogelijk uit dit seizoen te halen en wil ook in Bakoe gewoon strijden om de overwinning. Dat is voorlopig zijn belangrijkste doel. Alles wat daarna komt is een bijzaak voor de jonge Italiaan.

Antonelli begon het seizoen als de underdog, maar heeft zich op fantastische wijze herpakt. Inmiddels kijkt hij uit naar zijn eerste wereldtitel. In Singapore kan hij zelfs al wereldkampioen worden. De Italiaan heeft momenteel een voorsprong van 81 punten op zijn teamgenoot en nummer twee in het wereldkampioenschap, George Russell.

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Antonelli zet alles op alles

De jonge Italiaan doet er alles aan om voor Mercedes het maximale uit iedere race te halen. Antonelli geniet momenteel van een langere break en bezocht daarom San Marino. Zijn eerstvolgende stop is Bakoe, waar hij voor de tweede keer in zijn Formule 1-carrière zal rijden. Vorig seizoen eindigde hij daar als vierde. Tegenover Italiaanse media vertelt Antonelli wat zijn doel is voor de komende Grand Prix. "Het doel is om daarheen te gaan en te winnen. Dat is altijd het belangrijkste doel."

Antonelli is pas twintig jaar oud, waardoor hij nog een lange carrière voor zich heeft. De jonge Italiaan heeft daardoor nog volop mogelijkheden om grote successen te behalen. Voorlopig richt hij zich echter volledig op zijn toekomst bij Mercedes. "Ik ben heel blij met mijn huidige plek bij Mercedes. Ze geloven in mij sinds ik heel erg jong ben. Ik ben ze veel verschuldigd."

Toekomstplannen van Antonelli

De leider in het wereldkampioenschap heeft wel degelijk toekomstplannen, maar kijkt voorlopig vooral naar zijn huidige periode bij de Zilverpijlen. Antonelli wil eerst zoveel mogelijk successen behalen met Mercedes voordat hij verder vooruit gaat kijken. "Ik wil eerst zoveel mogelijk winnen met Mercedes. Daarna kijken we wel waar het schip strandt."

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

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  • F1jos

    Posts: 5.596

    Geniet van de overwinningen zolang het schip nog vaart; vroeg of laat komt ieder schip ergens aan land.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 14:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 442
  • Podiums 15
  • Grand Prix 38
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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