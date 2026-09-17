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'Ocon eruit: Haas bijna akkoord met vervanger'

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'Ocon eruit: Haas bijna akkoord met vervanger'

Rafael Camara heeft een flinke boost gekregen in zijn jacht op een vast Formule 1-zitje bij Haas. Volgens Motorsport behoort de Braziliaan tot de belangrijkste kandidaten om Esteban Ocon vanaf 2027 te vervangen. Een definitieve beslissing is echter nog niet genomen.

Haas testte tijdens de zomerstop vier kandidaten op het circuit van Portimão. Naast Camara kwamen ook Ryo Hirakawa, Leo Fornaroli en Jack Doohan in actie. Het Amerikaanse team keek daarbij niet alleen naar de snelheid van de coureurs, maar ook naar hun feedback aan de engineers en hun bijdrage aan de ontwikkeling van de auto.

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Camara maakt indruk tijdens geheime Haas-test

Volgens Braziliaanse berichtgeving was Camara tijdens de test de coureur die het dichtst bij de tijd van Oliver Bearman kwam. De Ferrari-junior maakte daarmee indruk op de leiding van Haas. Teambaas Ayao Komatsu liet eerder al weten onder de indruk te zijn geraakt van het niveau van de kandidaten tijdens de test.

Camara heeft bovendien een belangrijk voordeel dankzij zijn band met Ferrari. De Braziliaan maakt deel uit van het juniorprogramma van de Italiaanse renstal en mocht onlangs nog testen met een Formule 1-auto van Ferrari op Imola. Daarbij legde hij deze week ongeveer tweehonderd kilometer af.

Beslissing Haas komt mogelijk deze maand

De vertegenwoordigers van de vier kandidaten spraken tijdens de Grand Prix van Spanje in Madrid met Haas. Die gesprekken vonden achter gesloten deuren plaats en waren bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de onderhandelingen en de mogelijkheden voor het stoeltje van 2027. Daarna kwam de uiteindelijke beslissing bij Komatsu te liggen.

Volgens Motorsport.com staat Camara inmiddels bovenaan het lijstje van kandidaten en heeft hij terrein gewonnen in de strijd om het zitje. Van een definitief akkoord is echter nog geen sprake. Haas heeft nog niets ondertekend en ook Ocon blijft in beeld. De verwachting is dat de Amerikaanse renstal voor het einde van september duidelijkheid geeft over de nieuwe teamgenoot van Bearman.

Roxas

Posts: 65

Titel: 'Ocon eruit: Haas bijna akkoord met vervanger'
Laatste alinea: en ook Ocon blijft in beeld.

  • 4
  • 17 sep 2026 - 17:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Haas

Reacties (5)

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  • Roxas

    Posts: 65

    Titel: 'Ocon eruit: Haas bijna akkoord met vervanger'
    Laatste alinea: en ook Ocon blijft in beeld.

    • + 4
    • 17 sep 2026 - 17:02
  • koppie toe

    Posts: 5.591

    Als Haas al komt met een statement over rijders is dat op zijn vroegst in December.
    Business as usual.

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 17:37
  • shakedown

    Posts: 2.024

    Van het rijtje genoemde rijders is het misschien de mint ervaren, maar wel het meest indrukwekkend gepresenteerd. Hoop echt dat hij het waar kan maken in de F1.

    Gezien de andere rijders als tsolov, dunne en mini heb ik Mini en Camara het hoogste zitten..

    Tsolov vind ik niet snel genoeg, Dunne heeft wel genoeg ruw talent maar is erg wisselvallig....

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 20:27
    • TylaHunter

      Posts: 10.920

      Ik zie liever Fornaroli. Zeer unieke vorm van een racecoureur. Zeer weinig fouten... misschien iets minder rauwe snelheid maar zeer weinig fouten. leek in de junior klassen soms weleens op een metronoom die zijn ronden afklikte en zonder dat je het door had door alle chaos er gewoon weer stond. Ben juist benieuwd of hij in F1 iets meer snelheid kan vinden + die ultra consistente coureur blijft.

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 22:14
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.448

    Ik weet niet of Rafael Camara het gaat redden bij Haas, ik kan wel zeggen dat hij qua persoonlijkheid niet zo'n arrogant kwalletje is als Ocon. Rafael Camara staat er goed op bij zijn team, hopelijk heeft hij naast het natuurlijke talent ook de hardheid die bij een f1 piloot hoort.

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 21:20

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Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 193
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (30)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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Haas
Haas
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