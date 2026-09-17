Rafael Camara heeft een flinke boost gekregen in zijn jacht op een vast Formule 1-zitje bij Haas. Volgens Motorsport behoort de Braziliaan tot de belangrijkste kandidaten om Esteban Ocon vanaf 2027 te vervangen. Een definitieve beslissing is echter nog niet genomen.

Haas testte tijdens de zomerstop vier kandidaten op het circuit van Portimão. Naast Camara kwamen ook Ryo Hirakawa, Leo Fornaroli en Jack Doohan in actie. Het Amerikaanse team keek daarbij niet alleen naar de snelheid van de coureurs, maar ook naar hun feedback aan de engineers en hun bijdrage aan de ontwikkeling van de auto.

Camara maakt indruk tijdens geheime Haas-test

Volgens Braziliaanse berichtgeving was Camara tijdens de test de coureur die het dichtst bij de tijd van Oliver Bearman kwam. De Ferrari-junior maakte daarmee indruk op de leiding van Haas. Teambaas Ayao Komatsu liet eerder al weten onder de indruk te zijn geraakt van het niveau van de kandidaten tijdens de test.

Camara heeft bovendien een belangrijk voordeel dankzij zijn band met Ferrari. De Braziliaan maakt deel uit van het juniorprogramma van de Italiaanse renstal en mocht onlangs nog testen met een Formule 1-auto van Ferrari op Imola. Daarbij legde hij deze week ongeveer tweehonderd kilometer af.

Beslissing Haas komt mogelijk deze maand

De vertegenwoordigers van de vier kandidaten spraken tijdens de Grand Prix van Spanje in Madrid met Haas. Die gesprekken vonden achter gesloten deuren plaats en waren bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de onderhandelingen en de mogelijkheden voor het stoeltje van 2027. Daarna kwam de uiteindelijke beslissing bij Komatsu te liggen.

Volgens Motorsport.com staat Camara inmiddels bovenaan het lijstje van kandidaten en heeft hij terrein gewonnen in de strijd om het zitje. Van een definitief akkoord is echter nog geen sprake. Haas heeft nog niets ondertekend en ook Ocon blijft in beeld. De verwachting is dat de Amerikaanse renstal voor het einde van september duidelijkheid geeft over de nieuwe teamgenoot van Bearman.