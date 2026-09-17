Max Verstappen heeft met een grote grijns op zijn gezicht de race Max vs 100 gewonnen. Op Silverstone versloeg de Nederlander vanaf achterin het veld maar liefst honderd karters die voor hem reden. Na afloop kon de viervoudig wereldkampioen het niet laten om op Instagram een cynische boodschap te delen.

Verstappen moest op Silverstone helemaal achteraan aansluiten, maar wist zich razendsnel een weg door het enorme veld te banen. De Nederlander reed met zichtbaar veel plezier en kwam uiteindelijk als winnaar over de finish. Zijn brede glimlach na afloop sprak boekdelen.

Verstappen rekent af met honderd karters

De Red Bull-coureur liet zich tijdens de race van zijn meest competitieve kant zien. Ondanks dat hij vanaf de laatste positie moest beginnen, wist Verstappen alle honderd concurrenten voor zich te passeren. Daarmee schreef hij de spectaculaire race op Silverstone op zijn naam.

Voor Verstappen was het vooral een mooie gelegenheid om buiten de Formule 1 opnieuw de strijd aan te gaan. De Nederlander genoot zichtbaar van de race en vierde zijn overwinning uitgebreid. Toch zorgde vooral zijn bericht na afloop voor de nodige aandacht.

Cynische Verstappen spreekt van 'eerste overwinning'

Verstappen plaatste op Instagram een foto van zijn overwinning met een veelzeggende tekst. "Mijn eerste overwinning van het jaar", schreef de Nederlander. Daarmee leek hij met een knipoog te verwijzen naar zijn Formule 1-seizoen. "Dat was heel erg leuk. Ik heb er echt van genoten, bedankt aan alle honderd mensen die er waren", voegde de viervoudig wereldkampioen daaraan toe.

De overwinning op Silverstone telt uiteraard niet mee voor het F1-kampioenschap, maar Verstappen kon er duidelijk wel van genieten. De viervoudig wereldkampioen liet met zijn bericht opnieuw zien dat hij ook buiten de Formule 1 niet vies is van een beetje humor.