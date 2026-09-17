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Verstappen cynisch na zege op Silverstone: "Mijn eerste zege van het jaar"

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Verstappen cynisch na zege op Silverstone: "Mijn eerste zege van het jaar"

Max Verstappen heeft met een grote grijns op zijn gezicht de race Max vs 100 gewonnen. Op Silverstone versloeg de Nederlander vanaf achterin het veld maar liefst honderd karters die voor hem reden. Na afloop kon de viervoudig wereldkampioen het niet laten om op Instagram een cynische boodschap te delen.

Verstappen moest op Silverstone helemaal achteraan aansluiten, maar wist zich razendsnel een weg door het enorme veld te banen. De Nederlander reed met zichtbaar veel plezier en kwam uiteindelijk als winnaar over de finish. Zijn brede glimlach na afloop sprak boekdelen.

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Verstappen rekent af met honderd karters

De Red Bull-coureur liet zich tijdens de race van zijn meest competitieve kant zien. Ondanks dat hij vanaf de laatste positie moest beginnen, wist Verstappen alle honderd concurrenten voor zich te passeren. Daarmee schreef hij de spectaculaire race op Silverstone op zijn naam.

Voor Verstappen was het vooral een mooie gelegenheid om buiten de Formule 1 opnieuw de strijd aan te gaan. De Nederlander genoot zichtbaar van de race en vierde zijn overwinning uitgebreid. Toch zorgde vooral zijn bericht na afloop voor de nodige aandacht.

Cynische Verstappen spreekt van 'eerste overwinning'

Verstappen plaatste op Instagram een foto van zijn overwinning met een veelzeggende tekst. "Mijn eerste overwinning van het jaar", schreef de Nederlander. Daarmee leek hij met een knipoog te verwijzen naar zijn Formule 1-seizoen. "Dat was heel erg leuk. Ik heb er echt van genoten, bedankt aan alle honderd mensen die er waren", voegde de viervoudig wereldkampioen daaraan toe. 

De overwinning op Silverstone telt uiteraard niet mee voor het F1-kampioenschap, maar Verstappen kon er duidelijk wel van genieten. De viervoudig wereldkampioen liet met zijn bericht opnieuw zien dat hij ook buiten de Formule 1 niet vies is van een beetje humor.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.204

En deze was niet moeilijk met zulke tegenstanders.
Max: "Als ik wil winnen moet ik de volgende keer coureurs van dit kaliber hebben"...

  • 2
  • 17 sep 2026 - 16:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.909

    Nog een filmpje...

    Max Verstappen maakt gehakt van 100 tegenstanders: 'Gebroken vingers en twee whiplashes'
    (De Telegraaf, 3,44 minuten)

    urlr.me/JYxWTk

    • + 1
    • 17 sep 2026 - 16:43
    • Joeppp

      Posts: 8.823

      Het ziet er wel allemaal gezellig en vrolijk uit!

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 16:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.204

    En deze was niet moeilijk met zulke tegenstanders.
    Max: "Als ik wil winnen moet ik de volgende keer coureurs van dit kaliber hebben"...

    • + 2
    • 17 sep 2026 - 16:56
  • Aajd Flupke

    Posts: 307

    Waar is het cynische gebleven?

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 17:24
  • F1 bekijker

    Posts: 543

    Een paar deelnemers melden dat Max de bochten afsneed over het gras.

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 17:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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