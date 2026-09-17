De Britse coureur Ollie Millroy heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn gruwelijke crash tijdens een GT3-race in China. Millroy werd daar uit de vlammenzee gered door zijn Nederlandse collega Loek Hartog, en hij is hem nog steeds enorm dankbaar voor zijn heldenactie.

Twee weken geleden werd de internationale autosportwereld opgeschrikt door een gruwelijke crash tijdens een GT3-race op het circuit van Shanghai. Millroy werd aangetikt waarna zijn Ferrari in de brand vloog, en de Nederlandse Porsche-coureur Hartog twijfelde geen moment. Hij trok Millroy uit zijn brandende wrak, en redde daarmee zijn leven. De Brit raakte zwaar gewond en brak meerdere botten. Hij ligt momenteel nog steeds in het ziekenhuis, maar is dankbaar voor het feit dat hij nog leeft.

Wat weet Millroy nog van de crash?

Vanuit het ziekenhuis kijkt Millroy nu terug op zijn gruwelijke crash. In de Pitt Talk Podcast met Robert Doornbos legt Millroy uit wat er gebeurde: "Ik heb er helemaal geen herinneringen aan. Ik weet absoluut niets van dertig seconden voor de crash tot een uur daarna. Dat was het moment waarop ik werd overgebracht van het lokale ziekenhuis naar het ziekenhuis in Shanghai waar ik nu lig."

Millroy legt uit dat hij met de gevolgen van het incident kampt: "Ik word steeds wakker met nachtmerries waarin mijn hersenen alles proberen te reconstrueren met een heleboel informatie die ze niet hebben. Dat is een heel erg vreemd gevoel."

Hij was tijdens de crash immers niet buiten bewustzijn: "Het heet posttraumatische amnesie. Mijn lichaam had bij de impact, samen met de hersenschudding en alle andere schade, zoveel te verwerken dat het in een soort veilige modus ging. Alleen de essentiële systemen bleven actief. Daardoor werd er ongeveer een uur lang geen geheugen opgeslagen."

'Ik had er niets mee te maken'

Millroy heeft de beelden van zijn crash inmiddels uitgebreid teruggekeken: "Ik had er zelf helemaal niets mee te maken. Het was een crash die verder achter mij begon. Ik reed volgens mij vijfde en we waren bezig aan een goede en solide race. Ik werd meegenomen door de crash van iemand anders bij de hairpin."

'Dat heeft mijn leven echt gered'

De Brit heeft de beelden van de heldenactie van Hartog ook teruggekeken, en is hem nog steeds enorm dankbaar: "Met vuur weet je het niet. Als iemand dertig seconden later bij me was gekomen, had ik het misschien nog steeds overleefd, maar had ik onder de brandwonden gezeten en maanden in het ziekenhuis gelegen. Dat had mijn leven kunnen veranderen."

Hartog krijgt veel complimenten voor zijn actie: "Zijn reactie was zo snel en alle beslissingen die hij nam om mij uit de auto te halen, hebben mijn leven echt gered."