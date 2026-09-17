user icon
icon

Door Nederlandse GT3-coureur geredde coureur reageert op gruwelijke crash

<< Naar nieuwsoverzicht
Door Nederlandse GT3-coureur geredde coureur reageert op gruwelijke crash

De Britse coureur Ollie Millroy heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn gruwelijke crash tijdens een GT3-race in China. Millroy werd daar uit de vlammenzee gered door zijn Nederlandse collega Loek Hartog, en hij is hem nog steeds enorm dankbaar voor zijn heldenactie.

Twee weken geleden werd de internationale autosportwereld opgeschrikt door een gruwelijke crash tijdens een GT3-race op het circuit van Shanghai. Millroy werd aangetikt waarna zijn Ferrari in de brand vloog, en de Nederlandse Porsche-coureur Hartog twijfelde geen moment. Hij trok Millroy uit zijn brandende wrak, en redde daarmee zijn leven. De Brit raakte zwaar gewond en brak meerdere botten. Hij ligt momenteel nog steeds in het ziekenhuis, maar is dankbaar voor het feit dat hij nog leeft.

Meer over FIA Woede na reddingsactie Nederlandse coureur: "Het is een schande!"

Woede na reddingsactie Nederlandse coureur: "Het is een schande!"

10 sep
 FIA aangevallen na incident met Verstappen

FIA aangevallen na incident met Verstappen

15 sep

Wat weet Millroy nog van de crash?

Vanuit het ziekenhuis kijkt Millroy nu terug op zijn gruwelijke crash. In de Pitt Talk Podcast met Robert Doornbos legt Millroy uit wat er gebeurde: "Ik heb er helemaal geen herinneringen aan. Ik weet absoluut niets van dertig seconden voor de crash tot een uur daarna. Dat was het moment waarop ik werd overgebracht van het lokale ziekenhuis naar het ziekenhuis in Shanghai waar ik nu lig."

Millroy legt uit dat hij met de gevolgen van het incident kampt: "Ik word steeds wakker met nachtmerries waarin mijn hersenen alles proberen te reconstrueren met een heleboel informatie die ze niet hebben. Dat is een heel erg vreemd gevoel."

Hij was tijdens de crash immers niet buiten bewustzijn: "Het heet posttraumatische amnesie. Mijn lichaam had bij de impact, samen met de hersenschudding en alle andere schade, zoveel te verwerken dat het in een soort veilige modus ging. Alleen de essentiële systemen bleven actief. Daardoor werd er ongeveer een uur lang geen geheugen opgeslagen."

'Ik had er niets mee te maken'

Millroy heeft de beelden van zijn crash inmiddels uitgebreid teruggekeken: "Ik had er zelf helemaal niets mee te maken. Het was een crash die verder achter mij begon. Ik reed volgens mij vijfde en we waren bezig aan een goede en solide race. Ik werd meegenomen door de crash van iemand anders bij de hairpin."

'Dat heeft mijn leven echt gered'

De Brit heeft de beelden van de heldenactie van Hartog ook teruggekeken, en is hem nog steeds enorm dankbaar: "Met vuur weet je het niet. Als iemand dertig seconden later bij me was gekomen, had ik het misschien nog steeds overleefd, maar had ik onder de brandwonden gezeten en maanden in het ziekenhuis gelegen. Dat had mijn leven kunnen veranderen."

Hartog krijgt veel complimenten voor zijn actie: "Zijn reactie was zo snel en alle beslissingen die hij nam om mij uit de auto te halen, hebben mijn leven echt gered."

Pietje Bell

Posts: 36.766

Ollie Millroy 15 minuten in gesprek vanuit zijn ziekenhuis bed. YT video staat scherp.

urlr.me/dM3hqs

  • 2
  • 17 sep 2026 - 15:38
F1 Nieuws

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 36.767

    Ollie Millroy 15 minuten in gesprek vanuit zijn ziekenhuis bed. YT video staat scherp.

    urlr.me/dM3hqs

    • + 2
    • 17 sep 2026 - 15:38
    • Larry Perkins

      Posts: 67.908

      Volgende keer graag ff waarschuwen dat Robert met het grote hoofd ook in beeld komt...

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 17:21
    • Pietje Bell

      Posts: 36.767

      Normaal gesproken zou ik dat doen, maar The Pit Talk Podcast
      is met Robert Doornbos en Chris McHardy, dus overbodig.

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 17:37
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.435

    "Wat een draak van een kop weer", zegt Henk net tegen me.

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 16:08

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender
show sidebar