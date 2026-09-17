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Hamilton ontkent spraakmakende Ferrari-geruchten

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Hamilton ontkent spraakmakende Ferrari-geruchten

Lewis Hamilton heeft op Instagram gereageerd op de geruchten over de situatie binnen Ferrari. Afgelopen week werd er gesuggereerd dat hij veranderingen binnen het team zou eisen, maar volgens Hamilton klopt daar helemaal niets van. De Brit stelt dat hij achter zijn teamgenoten bij Ferrari staat.

Na een incidentje met zijn teamgenoot Charles Leclerc tijdens de start van de Italiaanse Grand Prix ontstonden er veel geruchten over Hamilton. In de Italiaanse media werd er gesproken over onrust binnen Ferrari, en afgelopen week kwamen er ook verhalen over Hamilton zelf naar buiten. Er werd gesuggereerd dat zijn relatie met teambaas Frédéric Vasseur niet meer zo goed was, en dat hij zou hebben gevraagd om veranderingen binnen het personeel dat naar de circuits afreist.

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Wat zegt Hamilton?

Opvallend genoeg heeft Hamilton nu gereageerd op deze verhalen. De Brit, die normaal gesproken amper op geruchten reageert, plaatste vanmiddag een statement op zijn Instagram Story: "Ik heb een aantal verhalen gezien die naar buiten zijn gekomen en ik wil hier een aantal dingen duidelijk maken. Ik heb nooit gevraagd of er iemand bij mijn team kan worden vervangen. Iedereen waarmee ik werk, werkt elke dag heel erg hard en hun toewijding is wat ons verder brengt."

'Dat blijven we ook doen?'

Volgens Hamilton klopt er niets van de verhalen, en hij staat vierkant achter de mensen bij zijn team. De zevenvoudig wereldkampioen klinkt zeer gemotiveerd: "Ik doe altijd mijn best om mensen te stimuleren en om ze te inspireren om de beste versies van zichzelf te zijn of om ten minste het beste in zichzelf te zien. Ik bereik dat misschien niet altijd, maar dat is wel mijn intentie en dat probeer ik hier ook te doen. We werken allemaal met elkaar samen en dat is ook wat we blijven doen."

Pech in Madrid

Hamilton deelt bij het bericht een foto van het Ferrari-personeel, en hij blijft achter zijn mensen staan. Afgelopen weekend viel hij in Madrid uit met een remproblemen, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. Afgelopen week kwam hij alweer in actie tijdens een bandentest op het circuit van Imola, en de focus ligt nu op de aankomende Grand Prix van Azerbeidzjan.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (2)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.429

    "Ik doe altijd mijn best om mensen te stimuleren en om ze te inspireren om de beste versies van zichzelf te zijn of om ten minste het beste in zichzelf te zien."
    Dat is helemaal waar. Sterker nog, zelfs tijdens een intense race zorgt hij erg goed voor z'n mensen door via boordradio voor te stellen dat "ze er even lekker een kopje thee bijhalen, terwijl ze bezig zijn" ;-)

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 17:33
  • Larry Perkins

    Posts: 67.911

    Foto: Lewis gooit weer een balletje op...

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 17:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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