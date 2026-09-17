Lewis Hamilton heeft op Instagram gereageerd op de geruchten over de situatie binnen Ferrari. Afgelopen week werd er gesuggereerd dat hij veranderingen binnen het team zou eisen, maar volgens Hamilton klopt daar helemaal niets van. De Brit stelt dat hij achter zijn teamgenoten bij Ferrari staat.

Na een incidentje met zijn teamgenoot Charles Leclerc tijdens de start van de Italiaanse Grand Prix ontstonden er veel geruchten over Hamilton. In de Italiaanse media werd er gesproken over onrust binnen Ferrari, en afgelopen week kwamen er ook verhalen over Hamilton zelf naar buiten. Er werd gesuggereerd dat zijn relatie met teambaas Frédéric Vasseur niet meer zo goed was, en dat hij zou hebben gevraagd om veranderingen binnen het personeel dat naar de circuits afreist.

Wat zegt Hamilton?

Opvallend genoeg heeft Hamilton nu gereageerd op deze verhalen. De Brit, die normaal gesproken amper op geruchten reageert, plaatste vanmiddag een statement op zijn Instagram Story: "Ik heb een aantal verhalen gezien die naar buiten zijn gekomen en ik wil hier een aantal dingen duidelijk maken. Ik heb nooit gevraagd of er iemand bij mijn team kan worden vervangen. Iedereen waarmee ik werk, werkt elke dag heel erg hard en hun toewijding is wat ons verder brengt."

'Dat blijven we ook doen?'

Volgens Hamilton klopt er niets van de verhalen, en hij staat vierkant achter de mensen bij zijn team. De zevenvoudig wereldkampioen klinkt zeer gemotiveerd: "Ik doe altijd mijn best om mensen te stimuleren en om ze te inspireren om de beste versies van zichzelf te zijn of om ten minste het beste in zichzelf te zien. Ik bereik dat misschien niet altijd, maar dat is wel mijn intentie en dat probeer ik hier ook te doen. We werken allemaal met elkaar samen en dat is ook wat we blijven doen."

Pech in Madrid

Hamilton deelt bij het bericht een foto van het Ferrari-personeel, en hij blijft achter zijn mensen staan. Afgelopen weekend viel hij in Madrid uit met een remproblemen, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. Afgelopen week kwam hij alweer in actie tijdens een bandentest op het circuit van Imola, en de focus ligt nu op de aankomende Grand Prix van Azerbeidzjan.