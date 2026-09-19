Yuki Tsunoda heeft onthuld dat Helmut Marko teleurgesteld was toen de Japanner eind 2025 zijn vaste Formule 1-zitje verloor. De Red Bull-adviseur speelde een belangrijke rol in de carrière van Tsunoda, die op zijn zeventiende onderdeel werd van het juniorprogramma van de Oostenrijkse renstal.

Tsunoda maakte in 2021 zijn F1-debuut bij AlphaTauri, het huidige Racing Bulls. In 2025 kreeg hij alsnog de kans bij Red Bull Racing, nadat Liam Lawson na slechts twee races werd teruggezet naar Racing Bulls. Tsunoda kon echter niet in de buurt komen van Max Verstappen en verzamelde in zijn periode bij het team slechts dertig punten.

Marko persoonlijk verantwoordelijk voor slecht nieuws

Hoewel Marko steeds meer twijfels had over de toekomst van Tsunoda bij Red Bull, was de Oostenrijker volgens de Japanner zelf opvallend teleurgesteld toen hij hem het slechte nieuws moest vertellen. "Ik herinner me dat moment nog goed. Helmut vertelde het me persoonlijk. Hij was degene die mij naar de Formule 1 en het Red Bull-juniorprogramma bracht. We zijn al samen sinds ik zeventien was", vertelt Tsunoda op de Beyond The Grid-podcast.

"Ik zag dat hij er ook behoorlijk teleurgesteld over was. Zelf was ik natuurlijk verdrietig en teleurgesteld dat ik het jaar daarna niet zou rijden, maar het kwam niet echt als een verrassing. Ik had in 2025 harder gevochten dan ooit en heb achteraf weinig spijt. Ik heb alles gegeven."

Tsunoda accepteert besluit en richt zich op toekomst

De Japanner kreeg in Qatar te horen dat hij zijn vaste stoeltje zou verliezen. "Het was uiteraard niet de uitkomst die ik wilde, maar ik kan ermee leven. Ik heb alles gegeven en als dit het resultaat is, moet ik het accepteren", aldus Tsunoda.

De 26-jarige coureur wilde vervolgens koste wat kost op de F1-grid blijven. Haas toonde interesse, maar Marko hield een overstap naar het Amerikaanse team aanvankelijk tegen omdat Red Bull zijn eigen line-up nog niet had bepaald. Uiteindelijk keerde Tsunoda dit seizoen alsnog terug in de Formule 1. Hij verving Lawson bij Racing Bulls en schoof later opnieuw door naar Red Bull nadat Isack Hadjar met een polsblessure uitviel. Na drie races richt de Japanner zijn blik alweer op 2027, waarbij hij volgens de berichtgeving in beeld is bij Cadillac als mogelijke vervanger van Valtteri Bottas.