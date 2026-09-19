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Marko stuurde Tsunoda weg bij Red Bull: "Hij was teleurgesteld"

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Marko stuurde Tsunoda weg bij Red Bull: "Hij was teleurgesteld"

Yuki Tsunoda heeft onthuld dat Helmut Marko teleurgesteld was toen de Japanner eind 2025 zijn vaste Formule 1-zitje verloor. De Red Bull-adviseur speelde een belangrijke rol in de carrière van Tsunoda, die op zijn zeventiende onderdeel werd van het juniorprogramma van de Oostenrijkse renstal.

Tsunoda maakte in 2021 zijn F1-debuut bij AlphaTauri, het huidige Racing Bulls. In 2025 kreeg hij alsnog de kans bij Red Bull Racing, nadat Liam Lawson na slechts twee races werd teruggezet naar Racing Bulls. Tsunoda kon echter niet in de buurt komen van Max Verstappen en verzamelde in zijn periode bij het team slechts dertig punten.

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Marko persoonlijk verantwoordelijk voor slecht nieuws

Hoewel Marko steeds meer twijfels had over de toekomst van Tsunoda bij Red Bull, was de Oostenrijker volgens de Japanner zelf opvallend teleurgesteld toen hij hem het slechte nieuws moest vertellen. "Ik herinner me dat moment nog goed. Helmut vertelde het me persoonlijk. Hij was degene die mij naar de Formule 1 en het Red Bull-juniorprogramma bracht. We zijn al samen sinds ik zeventien was", vertelt Tsunoda op de Beyond The Grid-podcast.

"Ik zag dat hij er ook behoorlijk teleurgesteld over was. Zelf was ik natuurlijk verdrietig en teleurgesteld dat ik het jaar daarna niet zou rijden, maar het kwam niet echt als een verrassing. Ik had in 2025 harder gevochten dan ooit en heb achteraf weinig spijt. Ik heb alles gegeven."

Tsunoda accepteert besluit en richt zich op toekomst

De Japanner kreeg in Qatar te horen dat hij zijn vaste stoeltje zou verliezen. "Het was uiteraard niet de uitkomst die ik wilde, maar ik kan ermee leven. Ik heb alles gegeven en als dit het resultaat is, moet ik het accepteren", aldus Tsunoda.

De 26-jarige coureur wilde vervolgens koste wat kost op de F1-grid blijven. Haas toonde interesse, maar Marko hield een overstap naar het Amerikaanse team aanvankelijk tegen omdat Red Bull zijn eigen line-up nog niet had bepaald. Uiteindelijk keerde Tsunoda dit seizoen alsnog terug in de Formule 1. Hij verving Lawson bij Racing Bulls en schoof later opnieuw door naar Red Bull nadat Isack Hadjar met een polsblessure uitviel. Na drie races richt de Japanner zijn blik alweer op 2027, waarbij hij volgens de berichtgeving in beeld is bij Cadillac als mogelijke vervanger van Valtteri Bottas.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Yuki Tsunoda Red Bull Racing

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (26)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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