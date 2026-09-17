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Tsunoda onthult: "Ik wilde dezelfde afstelling als Verstappen"

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Tsunoda onthult: "Ik wilde dezelfde afstelling als Verstappen"

Yuki Tsunoda heeft teruggeblikt op zijn moeilijke periode bij Red Bull Racing. De Japanner kreeg in 2025 eindelijk zijn kans naast Max Verstappen, maar kon het tempo van de viervoudig wereldkampioen niet benaderen. Volgens Tsunoda maakte hij daarbij zelf een belangrijke fout door te veel te proberen de aanpak van Verstappen te kopiëren.

Tsunoda nam na slechts twee races het stoeltje van Liam Lawson over, maar ook hij kreeg de RB21 maar moeilijk onder de knie. De Japanner verzamelde uiteindelijk slechts dertig punten, met een zesde plaats in Bakoe als beste resultaat. Aan het einde van 2025 raakte hij zijn Red Bull-zitje weer kwijt.

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Tsunoda probeerde Verstappen te kopiëren

Tsunoda vertelt op de Beyond The Grid-podcast dat hij normaal gesproken niet snel zijn rijstijl aanpast aan die van een andere coureur. "Als ik heel eerlijk ben, heb ik genoeg ego om mijn rijstijl niet zomaar te veranderen. Ik weet wat ik doe en geloof in mezelf", legt hij uit. "Ik heb nooit geprobeerd mijn rijstijl aan te passen aan die van een andere coureur, ook niet als diegene sneller en competitiever is."

Bij Verstappen lag dat anders. "Met Max is het natuurlijk een ander verhaal. Hij is wereldkampioen, heeft ontzettend veel bewezen en ik leer nog altijd veel van zijn manier van rijden. Toch bleef mijn basis hetzelfde. Voor het eerst in mijn carrière dacht ik erover na om mijn rijstijl te veranderen en iets soortgelijks als Max te proberen."

Achteraf denkt Tsunoda vooral dat hij op een andere manier naar de afstelling van de Red Bull had moeten kijken. "Als ik alleen naar de data keek, zag ik eigenlijk geen enorm verschil in onze manier van rijden. Mijn grootste fout was waarschijnlijk dat ik zijn afstelling probeerde te kopiëren", aldus de Japanner.

'Ik koos de setup, terwijl ik al worstelde met overstuur'

Dat pakte volgens Tsunoda juist verkeerd uit. "Als ik voelde dat mijn auto veel meer overstuur had dan die van Max, wist ik eigenlijk dat een gevoelige afstelling de auto theoretisch nog moeilijker zou maken in de richtingsveranderingen. Toch koos ik vaak voor dezelfde setup als Max, terwijl ik zelf al moeite had met het overstuur."

Ook na zijn vertrek bij Red Bull blijft er voor Tsunoda een groot vraagteken hangen. De Japanner kan nog altijd niet precies verklaren waarom hij zoveel moeite had met de RB21. "Normaal gesproken begrijp ik een auto vrij snel en weet ik welke karakteristieken hij heeft. Maar zelfs na Abu Dhabi had ik niet het gevoel dat ik begreep wat voor auto ik precies bestuurde."

"Ik had momenten waarop ik veel vertrouwen voelde, maar tijdens sommige races raakte ik dat vertrouwen ineens kwijt. Ik begrijp eerlijk gezegd nog altijd niet precies wat er met die auto aan de hand was en waarom ik er zo moeilijk aan kon wennen", besluit Tsunoda.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Yuki Tsunoda Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.438

    Yuki.... Ik bewonder je moed, maar als ik Alex Albon moet geloven was dat waarschijnlijk harakiri geweest.

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 18:57

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Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
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7
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8
Audi
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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