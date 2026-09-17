Yuki Tsunoda heeft teruggeblikt op zijn moeilijke periode bij Red Bull Racing. De Japanner kreeg in 2025 eindelijk zijn kans naast Max Verstappen, maar kon het tempo van de viervoudig wereldkampioen niet benaderen. Volgens Tsunoda maakte hij daarbij zelf een belangrijke fout door te veel te proberen de aanpak van Verstappen te kopiëren.

Tsunoda nam na slechts twee races het stoeltje van Liam Lawson over, maar ook hij kreeg de RB21 maar moeilijk onder de knie. De Japanner verzamelde uiteindelijk slechts dertig punten, met een zesde plaats in Bakoe als beste resultaat. Aan het einde van 2025 raakte hij zijn Red Bull-zitje weer kwijt.

Tsunoda probeerde Verstappen te kopiëren

Tsunoda vertelt op de Beyond The Grid-podcast dat hij normaal gesproken niet snel zijn rijstijl aanpast aan die van een andere coureur. "Als ik heel eerlijk ben, heb ik genoeg ego om mijn rijstijl niet zomaar te veranderen. Ik weet wat ik doe en geloof in mezelf", legt hij uit. "Ik heb nooit geprobeerd mijn rijstijl aan te passen aan die van een andere coureur, ook niet als diegene sneller en competitiever is."

Bij Verstappen lag dat anders. "Met Max is het natuurlijk een ander verhaal. Hij is wereldkampioen, heeft ontzettend veel bewezen en ik leer nog altijd veel van zijn manier van rijden. Toch bleef mijn basis hetzelfde. Voor het eerst in mijn carrière dacht ik erover na om mijn rijstijl te veranderen en iets soortgelijks als Max te proberen."

Achteraf denkt Tsunoda vooral dat hij op een andere manier naar de afstelling van de Red Bull had moeten kijken. "Als ik alleen naar de data keek, zag ik eigenlijk geen enorm verschil in onze manier van rijden. Mijn grootste fout was waarschijnlijk dat ik zijn afstelling probeerde te kopiëren", aldus de Japanner.

'Ik koos de setup, terwijl ik al worstelde met overstuur'

Dat pakte volgens Tsunoda juist verkeerd uit. "Als ik voelde dat mijn auto veel meer overstuur had dan die van Max, wist ik eigenlijk dat een gevoelige afstelling de auto theoretisch nog moeilijker zou maken in de richtingsveranderingen. Toch koos ik vaak voor dezelfde setup als Max, terwijl ik zelf al moeite had met het overstuur."

Ook na zijn vertrek bij Red Bull blijft er voor Tsunoda een groot vraagteken hangen. De Japanner kan nog altijd niet precies verklaren waarom hij zoveel moeite had met de RB21. "Normaal gesproken begrijp ik een auto vrij snel en weet ik welke karakteristieken hij heeft. Maar zelfs na Abu Dhabi had ik niet het gevoel dat ik begreep wat voor auto ik precies bestuurde."

"Ik had momenten waarop ik veel vertrouwen voelde, maar tijdens sommige races raakte ik dat vertrouwen ineens kwijt. Ik begrijp eerlijk gezegd nog altijd niet precies wat er met die auto aan de hand was en waarom ik er zo moeilijk aan kon wennen", besluit Tsunoda.