Max Verstappen keert dit weekend terug naar een circuit waar zijn resultaten de afgelopen jaren een opvallende ontwikkeling hebben doorgemaakt. De viervoudig wereldkampioen heeft inmiddels twee zeges op het Baku City Circuit achter zijn naam staan en kan daar in 2026 een historische derde overwinning pakken.

Verstappen reed inmiddels negen races op het circuit in Bakoe, waarbij zijn eerste optreden in 2016 nog de Grand Prix van Europa was. Sindsdien groeide het stratencircuit uit van een plek waar hij vooral pech kende tot een baan waarop hij de laatste jaren bijzonder sterk presteert.

Verstappen maakte opvallende ommekeer in Bakoe

De cijfers laten die ontwikkeling duidelijk zien. In zijn eerste vijf races op het Baku City Circuit stond Verstappen geen enkele keer op het podium en viel hij liefst drie keer uit. In zijn laatste vier races eindigde hij juist drie keer op het podium en pakte hij twee overwinningen.

Vooral 2021 laat zien dat de statistieken niet het hele verhaal vertellen. Verstappen reed toen aan de leiding en leek op weg naar de overwinning, totdat zijn linkerachterband het op hoge snelheid begaf. Hij crashte daardoor terwijl hij de race leidde en werd uiteindelijk als achttiende geklasseerd. Een jaar later was het wel raak: Verstappen won vanaf P3 en boekte zijn eerste zege in Bakoe.

Ook in 2023 stond de Nederlander op het podium met een tweede plaats, waarna 2024 weer een terugval bracht. Verstappen kwalificeerde zich als zesde en finishte als vijfde. Teamgenoot Sergio Pérez startte zelfs voor hem vanaf P4.

2025 was Verstappens perfecte Bakoe-weekend

De editie van 2025 vormde vervolgens het absolute hoogtepunt. Verstappen pakte voor het eerst poleposition in Azerbeidzjan en maakte daar op zondag optimaal gebruik van. Hij leidde alle 51 ronden en reed probleemloos naar de overwinning.

Met een voorsprong van 14,609 seconden op George Russell boekte Verstappen zijn tweede overwinning in Bakoe. Daarmee was het bovendien een vrijwel perfect weekend: poleposition, de zege en alle ronden aan de leiding. Zijn snelste raceronde bedroeg 1:43.388.

De cijfers onderstrepen hoe sterk Verstappen de laatste jaren is geworden in Bakoe. Zijn laatste vier resultaten op het circuit zijn P1, P2, P5 en P1, goed voor een gemiddelde finishpositie van 2,25. Over zijn volledige historie staat de Red Bull-coureur op twee overwinningen, drie podiumplaatsen en vijf finishes in de top vijf.

Verstappen jaagt op historische derde zege

De Grand Prix van Azerbeidzjan van 2026 biedt Verstappen daardoor een duidelijke statistische mijlpaal. Met een nieuwe overwinning zou hij voor de derde keer zegevieren in Bakoe en daarmee de eerste coureur worden die drie Formule 1-races op het circuit wint.

Zijn volledige balans op het Baku City Circuit bestaat momenteel uit negen deelnames, twee zeges, drie podiums, één poleposition en drie uitvalbeurten. In 2025 zette Verstappen bovendien zijn beste prestatie neer met 51 ronden aan de leiding en een winstmarge van 14,609 seconden.

De geschiedenis laat zien dat Bakoe Verstappen aanvankelijk weinig geluk bracht, maar dat beeld is de afgelopen jaren volledig veranderd. Na twee zeges in 2022 en 2025 kan de viervoudig wereldkampioen dit weekend een nieuw hoofdstuk aan die historie toevoegen.