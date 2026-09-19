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Verstappen en Azerbeidzjan werden langzaam beter bevriend

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Verstappen en Azerbeidzjan werden langzaam beter bevriend

Max Verstappen keert dit weekend terug naar een circuit waar zijn resultaten de afgelopen jaren een opvallende ontwikkeling hebben doorgemaakt. De viervoudig wereldkampioen heeft inmiddels twee zeges op het Baku City Circuit achter zijn naam staan en kan daar in 2026 een historische derde overwinning pakken.

Verstappen reed inmiddels negen races op het circuit in Bakoe, waarbij zijn eerste optreden in 2016 nog de Grand Prix van Europa was. Sindsdien groeide het stratencircuit uit van een plek waar hij vooral pech kende tot een baan waarop hij de laatste jaren bijzonder sterk presteert.

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Verstappen maakte opvallende ommekeer in Bakoe

De cijfers laten die ontwikkeling duidelijk zien. In zijn eerste vijf races op het Baku City Circuit stond Verstappen geen enkele keer op het podium en viel hij liefst drie keer uit. In zijn laatste vier races eindigde hij juist drie keer op het podium en pakte hij twee overwinningen.

Vooral 2021 laat zien dat de statistieken niet het hele verhaal vertellen. Verstappen reed toen aan de leiding en leek op weg naar de overwinning, totdat zijn linkerachterband het op hoge snelheid begaf. Hij crashte daardoor terwijl hij de race leidde en werd uiteindelijk als achttiende geklasseerd. Een jaar later was het wel raak: Verstappen won vanaf P3 en boekte zijn eerste zege in Bakoe.

Ook in 2023 stond de Nederlander op het podium met een tweede plaats, waarna 2024 weer een terugval bracht. Verstappen kwalificeerde zich als zesde en finishte als vijfde. Teamgenoot Sergio Pérez startte zelfs voor hem vanaf P4.

2025 was Verstappens perfecte Bakoe-weekend

De editie van 2025 vormde vervolgens het absolute hoogtepunt. Verstappen pakte voor het eerst poleposition in Azerbeidzjan en maakte daar op zondag optimaal gebruik van. Hij leidde alle 51 ronden en reed probleemloos naar de overwinning.

Met een voorsprong van 14,609 seconden op George Russell boekte Verstappen zijn tweede overwinning in Bakoe. Daarmee was het bovendien een vrijwel perfect weekend: poleposition, de zege en alle ronden aan de leiding. Zijn snelste raceronde bedroeg 1:43.388.

De cijfers onderstrepen hoe sterk Verstappen de laatste jaren is geworden in Bakoe. Zijn laatste vier resultaten op het circuit zijn P1, P2, P5 en P1, goed voor een gemiddelde finishpositie van 2,25. Over zijn volledige historie staat de Red Bull-coureur op twee overwinningen, drie podiumplaatsen en vijf finishes in de top vijf.

Verstappen jaagt op historische derde zege

De Grand Prix van Azerbeidzjan van 2026 biedt Verstappen daardoor een duidelijke statistische mijlpaal. Met een nieuwe overwinning zou hij voor de derde keer zegevieren in Bakoe en daarmee de eerste coureur worden die drie Formule 1-races op het circuit wint.

Zijn volledige balans op het Baku City Circuit bestaat momenteel uit negen deelnames, twee zeges, drie podiums, één poleposition en drie uitvalbeurten. In 2025 zette Verstappen bovendien zijn beste prestatie neer met 51 ronden aan de leiding en een winstmarge van 14,609 seconden.

De geschiedenis laat zien dat Bakoe Verstappen aanvankelijk weinig geluk bracht, maar dat beeld is de afgelopen jaren volledig veranderd. Na twee zeges in 2022 en 2025 kan de viervoudig wereldkampioen dit weekend een nieuw hoofdstuk aan die historie toevoegen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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8
Audi
17
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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