Max Verstappen kan volgens Johnny Herbert ook tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een hoofdrol spelen. De voormalig Formule 1-coureur verwacht dat Red Bull Racing de stijgende lijn in Bakoe kan doortrekken en voorspelt de viervoudig wereldkampioen zelfs op het podium.

Verstappen eindigde tijdens de Grand Prix van Spanje als tweede, nadat hij eerder in de race was teruggevallen. De RB22 lijkt de laatste races duidelijk competitiever te zijn geworden. Andrea Kimi Antonelli pakte in Madrid zijn achtste overwinning van het seizoen, terwijl Lando Norris door pech een mogelijke zege uit handen zag glippen.

Herbert ziet Verstappen opnieuw op podium

Herbert verwacht dat Mercedes, McLaren en Red Bull Racing opnieuw om de podiumplaatsen zullen strijden in Bakoe. "In Azerbeidzjan zullen de gebruikelijke namen weer vooraan meedoen. Mercedes zal daar zeker bij zitten, maar McLaren en Lando kunnen het Kimi en George Russell opnieuw moeilijk maken", voorspelt de Brit tegenover CasinoHawks.

Toch denkt Herbert dat de drie podiumplaatsen niet allemaal naar Mercedes en McLaren gaan. De voormalig Formule 1-coureur heeft namelijk een duidelijke voorspelling voor de top drie. "Mijn podium bestaat uit Lando, Kimi en Max. Ik verwacht dus opnieuw een sterke race van Verstappen", aldus Herbert. Daarmee zou Russell naast het podium vallen.

De voorspelling van Herbert komt op een moment waarop Red Bull steeds vaker aansluiting vindt bij de concurrentie. Waar Verstappen in de eerste fase van het seizoen regelmatig moest vechten voor een plek in de top vijf, lijkt de RB22 inmiddels veel beter mee te kunnen doen om het podium.

Over Aston Martin is Herbert een stuk minder positief. Fernando Alonso en Lance Stroll hebben het dit seizoen bijzonder lastig en de Britse renstal blijft ver verwijderd van de prestaties waarop vooraf werd gehoopt. Herbert vindt echter dat vooral Honda verantwoordelijk is voor de problemen.

"Het ligt niet allemaal aan Lance. Zowel hij als Alonso maken momenteel een ontzettend moeilijke periode door", stelt Herbert. Volgens de Brit zit het grootste probleem bij de Honda-krachtbron. "De aandrijflijn laat zowel Aston Martin als de coureurs in de steek. Honda heeft inmiddels de leiding van het motorproject aangepast en probeert de raceafdeling te reorganiseren om sterker voor de dag te komen."

Herbert denkt dat de AMR26 zelf beter is dan de resultaten doen vermoeden. "De krachtbron houdt de auto echt tegen. Voor zover ik kan zien en horen, is de auto zelf helemaal niet zo slecht. De AMR26 is juist sterk in snelle bochten en lijkt over de juiste eigenschappen te beschikken. Alleen de motor is op dit moment simpelweg niet goed genoeg. Daardoor worden veel van de data die Aston Martin tijdens een raceweekend verzamelt eigenlijk minder relevant, omdat de achterstand van de Honda-motor zo groot is."