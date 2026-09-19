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Verstappen-criticus vreest: "Ik verwacht een sterke race van Max"

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Verstappen-criticus vreest: "Ik verwacht een sterke race van Max"

Max Verstappen kan volgens Johnny Herbert ook tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een hoofdrol spelen. De voormalig Formule 1-coureur verwacht dat Red Bull Racing de stijgende lijn in Bakoe kan doortrekken en voorspelt de viervoudig wereldkampioen zelfs op het podium.

Verstappen eindigde tijdens de Grand Prix van Spanje als tweede, nadat hij eerder in de race was teruggevallen. De RB22 lijkt de laatste races duidelijk competitiever te zijn geworden. Andrea Kimi Antonelli pakte in Madrid zijn achtste overwinning van het seizoen, terwijl Lando Norris door pech een mogelijke zege uit handen zag glippen.

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Herbert ziet Verstappen opnieuw op podium

Herbert verwacht dat Mercedes, McLaren en Red Bull Racing opnieuw om de podiumplaatsen zullen strijden in Bakoe. "In Azerbeidzjan zullen de gebruikelijke namen weer vooraan meedoen. Mercedes zal daar zeker bij zitten, maar McLaren en Lando kunnen het Kimi en George Russell opnieuw moeilijk maken", voorspelt de Brit tegenover CasinoHawks.

Toch denkt Herbert dat de drie podiumplaatsen niet allemaal naar Mercedes en McLaren gaan. De voormalig Formule 1-coureur heeft namelijk een duidelijke voorspelling voor de top drie. "Mijn podium bestaat uit Lando, Kimi en Max. Ik verwacht dus opnieuw een sterke race van Verstappen", aldus Herbert. Daarmee zou Russell naast het podium vallen.

De voorspelling van Herbert komt op een moment waarop Red Bull steeds vaker aansluiting vindt bij de concurrentie. Waar Verstappen in de eerste fase van het seizoen regelmatig moest vechten voor een plek in de top vijf, lijkt de RB22 inmiddels veel beter mee te kunnen doen om het podium.

Herbert neemt Aston Martin en Honda onder vuur

Over Aston Martin is Herbert een stuk minder positief. Fernando Alonso en Lance Stroll hebben het dit seizoen bijzonder lastig en de Britse renstal blijft ver verwijderd van de prestaties waarop vooraf werd gehoopt. Herbert vindt echter dat vooral Honda verantwoordelijk is voor de problemen.

"Het ligt niet allemaal aan Lance. Zowel hij als Alonso maken momenteel een ontzettend moeilijke periode door", stelt Herbert. Volgens de Brit zit het grootste probleem bij de Honda-krachtbron. "De aandrijflijn laat zowel Aston Martin als de coureurs in de steek. Honda heeft inmiddels de leiding van het motorproject aangepast en probeert de raceafdeling te reorganiseren om sterker voor de dag te komen."

Herbert denkt dat de AMR26 zelf beter is dan de resultaten doen vermoeden. "De krachtbron houdt de auto echt tegen. Voor zover ik kan zien en horen, is de auto zelf helemaal niet zo slecht. De AMR26 is juist sterk in snelle bochten en lijkt over de juiste eigenschappen te beschikken. Alleen de motor is op dit moment simpelweg niet goed genoeg. Daardoor worden veel van de data die Aston Martin tijdens een raceweekend verzamelt eigenlijk minder relevant, omdat de achterstand van de Honda-motor zo groot is."

Need5Speed

Posts: 4.539

Bladibla.
Herbert is niet altijd objectief over Max maar het gaat niet zo ver dat hij vreest dan Max het goed doet.

  • 1
  • 19 sep 2026 - 13:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Johnny Herbert Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.539

    Bladibla.
    Herbert is niet altijd objectief over Max maar het gaat niet zo ver dat hij vreest dan Max het goed doet.

    • + 1
    • 19 sep 2026 - 13:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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