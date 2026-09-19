Mercedes heeft zijn plannen voor George Russell aangepast richting de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Brit leek lange tijd op weg naar een gridstraf in Bakoe, maar de Duitse renstal wil die straf voorlopig vermijden. Tegelijkertijd blijft er bij Ferrari grote onzekerheid bestaan rond Charles Leclerc.

Mercedes kiest ervoor om de huidige power units van Russell zo lang mogelijk te gebruiken. Het doel is om daarmee de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin te halen, waarna Russell direct de beschikking kan krijgen over de nieuwe ADUO-motor. Voor Kimi Antonelli ligt dat scenario anders. De Italiaan kreeg in Monza al een gridstraf voor het gebruik van zijn vijfde power unit van het seizoen en lijkt bij de introductie van de ADUO-specificatie opnieuw achteraan te moeten starten.

Russell ontsnapt voorlopig aan gridstraf

Russell zou volgens de oorspronkelijke planning in Bakoe een nieuwe power unit krijgen en daardoor een gridstraf moeten incasseren. Dat plan is echter gewijzigd. Mercedes probeert de huidige motoronderdelen van de Brit langer mee te laten gaan, zodat hij in Azerbeidzjan geen nieuwe krachtbron hoeft te gebruiken. Daardoor kan Russell zijn straf voorlopig uitstellen.

De Duitse fabrikant wil de nieuwe ADUO-versie van de verbrandingsmotor pas in Austin inzetten. Ook de klantenteams, waaronder McLaren, krijgen de nieuwe specificatie tot die tijd niet. Mercedes hoopt zo het maximale uit de huidige voorraad van Russell te halen en een nieuwe gridstraf in Bakoe te voorkomen. Als alles volgens plan verloopt, kan de Brit de noodzakelijke straf later in één keer incasseren.

Voor Antonelli is de situatie minder gunstig. De Mercedes-coureur heeft gedurende het seizoen meerdere problemen gehad met zijn power units, waarbij verschillende onderdelen onherstelbaar beschadigd raakten. Russell had op dat vlak meer geluk. Mercedes kon meerdere krachtbronnen na problemen herstellen, waardoor hij momenteel over een ruimere voorraad bruikbare onderdelen beschikt.

Ferrari wacht af bij Leclerc

Bij Ferrari is er ondertussen nog geen duidelijkheid over Leclerc. De Monegask begon de Grand Prix van Italië met een ADUO 2-power unit, maar raakte al vroeg betrokken bij een incident bij het uitkomen van de Parabolica. De schade aan zijn Ferrari zorgde ervoor dat de Italiaanse renstal de krachtbron uit voorzorg niet gebruikte tijdens de daaropvolgende Grand Prix in Madrid.

In Bakoe moet blijken of de motor de crash in Monza daadwerkelijk zonder grote gevolgen heeft doorstaan. Leclerc begint het weekend met dezelfde ADUO 2-power unit die hij in Monza gebruikte. Ferrari zal tijdens de vrije trainingen nauwlettend alle parameters controleren. Als de controles positief uitvallen, kan Leclerc het weekend zonder extra straf vervolgen.

Blijkt de krachtbron toch beschadigd, dan moet Ferrari een nieuwe ADUO 2-motor monteren. In dat geval is een gridstraf onvermijdelijk en zal Leclerc vanaf de achterkant van de startopstelling aan de Grand Prix van Azerbeidzjan moeten beginnen. De definitieve beslissing valt dus pas nadat Ferrari de krachtbron in Bakoe opnieuw uitgebreid heeft kunnen controleren.