Yuki Tsunoda heeft zijn schouders opgehaald over een aantal opvallende uitspraken van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen gebruikte Tsunoda en Liam Lawson als voorbeeld om de huidige generatie Formule 1-auto's te omschrijven. Tsunoda heeft daar geen problemen mee, en begrijpt Verstappen wel.

Verstappen gaf deze week een opvallend openhartig interview aan BBC Sport, waarin hij zich uitsprak over de huidige staat van de Formule 1. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de huidige generatie F1-wagens, en probeerde dat uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Hij benadrukt dat hij het niet respectloos bedoelt, en legde uit dat het feit dat Tsunoda en Lawson zo snel en makkelijk competitief kunnen zijn in onbekende auto's, laat zien dat de wagens amper reageren op de input van de coureurs.

Hoe denkt Tsunoda over deze woorden?

In de paddock van de Madring werd Racing Bulls-invaller Tsunoda gevraagd naar deze uitspraken van Verstappen. Tegenover de internationale media laat Tsunoda weten dat hij zich er geen zorgen over maakt: "Ik heb ze eigenlijk alleen gelezen, dus ik heb er niet echt een mening over, als ik heel eerlijk ben."

Heeft Verstappen een punt?

Tsunoda geeft wel toe dat de huidige generatie auto's anders aanvoelt: "Het is zeker een andere auto. Verder weet ik het eigenlijk ook niet, het is gewoon anders. Energiemanagement maakt het een hele andere ervaring. Je kan niet volop pushen, in de bochten is het anders. Dat merkte ik in Monza ook al. Maar het is wel zo."

'Meer kan ik er ook niet van maken'

Verstappen bedoelt er niets slechts mee, en Tsunoda maakt zich er dan ook niet al te druk om: "Ik ben niet echt bezig met zijn opmerkingen, ik haal daar verder ook niets uit. Als ik kijk naar mijn resultaten, wat ik in de afgelopen twee races heb laten zien, vind ik dat ik het goed heb gedaan. Het is echt verschillend per persoon, maar ik doe het prima. Meer kan ik er ook niet van maken."