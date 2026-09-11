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Tsunoda reageert op opvallende bewering Verstappen

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Tsunoda reageert op opvallende bewering Verstappen

Yuki Tsunoda heeft zijn schouders opgehaald over een aantal opvallende uitspraken van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen gebruikte Tsunoda en Liam Lawson als voorbeeld om de huidige generatie Formule 1-auto's te omschrijven. Tsunoda heeft daar geen problemen mee, en begrijpt Verstappen wel.

Verstappen gaf deze week een opvallend openhartig interview aan BBC Sport, waarin hij zich uitsprak over de huidige staat van de Formule 1. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de huidige generatie F1-wagens, en probeerde dat uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Hij benadrukt dat hij het niet respectloos bedoelt, en legde uit dat het feit dat Tsunoda en Lawson zo snel en makkelijk competitief kunnen zijn in onbekende auto's, laat zien dat de wagens amper reageren op de input van de coureurs.

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Hoe denkt Tsunoda over deze woorden?

In de paddock van de Madring werd Racing Bulls-invaller Tsunoda gevraagd naar deze uitspraken van Verstappen. Tegenover de internationale media laat Tsunoda weten dat hij zich er geen zorgen over maakt: "Ik heb ze eigenlijk alleen gelezen, dus ik heb er niet echt een mening over, als ik heel eerlijk ben."

Heeft Verstappen een punt?

Tsunoda geeft wel toe dat de huidige generatie auto's anders aanvoelt: "Het is zeker een andere auto. Verder weet ik het eigenlijk ook niet, het is gewoon anders. Energiemanagement maakt het een hele andere ervaring. Je kan niet volop pushen, in de bochten is het anders. Dat merkte ik in Monza ook al. Maar het is wel zo."

'Meer kan ik er ook niet van maken'

Verstappen bedoelt er niets slechts mee, en Tsunoda maakt zich er dan ook niet al te druk om: "Ik ben niet echt bezig met zijn opmerkingen, ik haal daar verder ook niets uit. Als ik kijk naar mijn resultaten, wat ik in de afgelopen twee races heb laten zien, vind ik dat ik het goed heb gedaan. Het is echt verschillend per persoon, maar ik doe het prima. Meer kan ik er ook niet van maken."

F1 Nieuws Max Verstappen Yuki Tsunoda Red Bull Racing Racing Bulls GP Spanje 2026

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.132

    Yuki: "Ik maak me niet dluk om wat Max Velstappen wel of niet zegt.
    Als Jos Velstappen iets zegt, dán moet ik gaan uitkijken, andels klijg ik met de knuppel op m'n Japans kluintje...

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 11:35

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  • Race

    15:00 - 17:00

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-
Bahrein
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
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Nederland
Circuit Zandvoort
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Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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