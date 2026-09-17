De Formule 1 lijkt ondanks de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten vast te houden aan de laatste twee Grands Prix van het seizoen. Volgens Sky Sports F1 is het nog altijd de bedoeling dat de races in Qatar en Abu Dhabi worden verreden. Daarmee lijkt een alternatieve kalender voorlopig niet aan de orde.

Eerder werd al ingegrepen in de kalender vanwege de onrustige situatie in de regio. De Grand Prix van Saoedi-Arabië werd geschrapt, terwijl de race in Bahrein plaatsmaakte voor een Grand Prix in Maleisië. Ook voor Abu Dhabi werd inmiddels een alternatief genoemd.

Imola genoemd als mogelijke vervanger

Imola werd de voorbije periode genoemd als belangrijkste kandidaat om de Grand Prix van Abu Dhabi over te nemen. De Italiaanse baan zou daarmee opnieuw een plek op de Formule 1-kalender kunnen krijgen. Toch lijkt dat scenario voorlopig niet de voorkeur te hebben van de Formule 1.

Volgens Sky Sports F1 willen de FIA en de FOM de huidige planning namelijk zo veel mogelijk aanhouden. Dat betekent dat er nog altijd wordt uitgegaan van races in Qatar en Abu Dhabi. De situatie in het Midden-Oosten wordt daarbij nauwlettend gevolgd, maar vooralsnog is er geen besluit genomen om de twee Grands Prix te vervangen.

Formule 1 wacht ontwikkelingen af

De Formule 1 heeft de afgelopen periode al laten zien bereid te zijn om de kalender aan te passen wanneer de omstandigheden daarom vragen. De annulering van Saoedi-Arabië en de vervanging van Bahrein door Maleisië waren daar duidelijke voorbeelden van. Een nieuwe wijziging behoort dan ook nog altijd tot de mogelijkheden als de situatie verder verslechtert.

Voorlopig ligt de focus echter op het afwerken van het seizoen in Qatar en Abu Dhabi. De FIA en FOM lijken daarmee niet zomaar over te willen gaan tot een nieuwe wijziging van de kalender. De komende ontwikkelingen in het Midden-Oosten zullen uiteindelijk bepalen of de Formule 1 aan die plannen kan vasthouden.