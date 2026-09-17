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'Formule 1 hakt knoop door: Qatar en Abu Dhabi gaan tóch door'

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'Formule 1 hakt knoop door: Qatar en Abu Dhabi gaan tóch door'

De Formule 1 lijkt ondanks de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten vast te houden aan de laatste twee Grands Prix van het seizoen. Volgens Sky Sports F1 is het nog altijd de bedoeling dat de races in Qatar en Abu Dhabi worden verreden. Daarmee lijkt een alternatieve kalender voorlopig niet aan de orde.

Eerder werd al ingegrepen in de kalender vanwege de onrustige situatie in de regio. De Grand Prix van Saoedi-Arabië werd geschrapt, terwijl de race in Bahrein plaatsmaakte voor een Grand Prix in Maleisië. Ook voor Abu Dhabi werd inmiddels een alternatief genoemd.

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Imola genoemd als mogelijke vervanger

Imola werd de voorbije periode genoemd als belangrijkste kandidaat om de Grand Prix van Abu Dhabi over te nemen. De Italiaanse baan zou daarmee opnieuw een plek op de Formule 1-kalender kunnen krijgen. Toch lijkt dat scenario voorlopig niet de voorkeur te hebben van de Formule 1.

Volgens Sky Sports F1 willen de FIA en de FOM de huidige planning namelijk zo veel mogelijk aanhouden. Dat betekent dat er nog altijd wordt uitgegaan van races in Qatar en Abu Dhabi. De situatie in het Midden-Oosten wordt daarbij nauwlettend gevolgd, maar vooralsnog is er geen besluit genomen om de twee Grands Prix te vervangen.

Formule 1 wacht ontwikkelingen af

De Formule 1 heeft de afgelopen periode al laten zien bereid te zijn om de kalender aan te passen wanneer de omstandigheden daarom vragen. De annulering van Saoedi-Arabië en de vervanging van Bahrein door Maleisië waren daar duidelijke voorbeelden van. Een nieuwe wijziging behoort dan ook nog altijd tot de mogelijkheden als de situatie verder verslechtert.

Voorlopig ligt de focus echter op het afwerken van het seizoen in Qatar en Abu Dhabi. De FIA en FOM lijken daarmee niet zomaar over te willen gaan tot een nieuwe wijziging van de kalender. De komende ontwikkelingen in het Midden-Oosten zullen uiteindelijk bepalen of de Formule 1 aan die plannen kan vasthouden.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.194

Moet je wel ff tegen die oranje aap zeggen dat hij zich terug moet trekken natuurlijk.

  • 1
  • 17 sep 2026 - 11:33
F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (4)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.761

    Nelson Valkenburg heeft met de FOM gesproken;

    urlr.me/MV3vW8

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 11:31
    • Pietje Bell

      Posts: 36.761

      Als de situatie daarginds is zoals het nu is gaat het gewoon door.
      Tja, de veiligheid gaat bij de FIA voor alles.

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 11:33
  • f(1)orum

    Posts: 10.428

    FIA en FOM zitten in de olie?

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 11:31
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.194

    Moet je wel ff tegen die oranje aap zeggen dat hij zich terug moet trekken natuurlijk.

    • + 1
    • 17 sep 2026 - 11:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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8
Audi
17
9
Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender
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