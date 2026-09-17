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Antonelli flirt weer met overstap naar Ferrari

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Antonelli flirt weer met overstap naar Ferrari

Andrea Kimi Antonelli wil een toekomstige overstap naar het team van Ferrari nog altijd niet uitsluiten. Antonelli schittert dit jaar in de Formule 1, en lijkt met Mercedes onderweg te zijn naar de wereldtitel. Hij is blij met waar hij nu zit, maar voor de toekomst lijkt hij alles open te houden.

Antonelli debuteerde vorig jaar in de Formule 1, en na een tegenvallend debuutseizoen laat hij dit jaar zien tot wat hij in staat is. Antonelli maakt weinig fouten, en twee weken geleden zorgde hij voor een volksfeest door op indrukwekkende wijze zijn thuisrace in Monza te winnen. De Tifosi gingen uit hun dak, maar Antonelli droeg niet het scharlakenrood van het door hen geliefde Ferrari.

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Stapt Antonelli ooit over naar Ferrari?

Het feit dat Antonelli voor Mercedes rijdt, en niet voor het Italiaanse Ferrari, blijft voor ongemak zorgen. Antonelli wordt dan ook veelvuldig gevraagd naar een mogelijke overstap naar Ferrari. In een interview met zijn landgenoten van AutoMoto wordt hij hier weer naar gevraagd: "Ik ben blij met waar ik nu ben. Ik ben heel erg blij om bij Mercedes te zijn, ook omdat ik het gevoel heb dat ik hen iets verschuldigd ben voor alle kansen die ze me hebben gegeven. Ze geloofde in me toen ik nog maar twaalf jaar oud was."

Dit is voor Antonelli een belangrijk punt: "Ze hebben me begeleid op deze lange reis en ik hoop dat ik in de toekomst nog veel successen met hen kan gaan bepalen."

'Ik sluit niets uit'

Maar een toekomstige overstap naar Maranello wil Antonelli niet helemaal uitsluiten: "Dan zien we wel. Ik sluit niets uit, maar momenteel is het gewoon het doel om zoveel mogelijk te winnen met Mercedes."

Antonelli gaf in het verleden soortgelijke antwoorden op vragen over Ferrari, maar van een echte overstap lijkt vooralsnog geen sprake te zijn. Antonelli is bezig met een geweldig seizoen, en voert de strijd om de wereldtitel aan met 292 punten. Zijn naaste achtervolger is zijn teamgenoot George Russell, die tweede staat met 211 punten.

f(1)orum

Posts: 10.427

Als ik Kimi was, zou ik eerst even 8 titels bij Benz binnenhalen en dan de overstap naar Ferrari maken. Het rijdt toch een stuk relaxter als je van tevoren weet dat je niet meer rijdt voor een titel :-)

  • 3
  • 17 sep 2026 - 10:16
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 2.022

    Gegarandeerd is Ferrari al druk bezig ben binnen te hengelen. Ferrari kan het de tivosi niet maken om hem bij de concurrent te laten rijden...

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 10:12
  • Ferrari412T1

    Posts: 555

    Hopelijk denkt hij goed na over deze beslissing. Ben zelf Ferrari fan, maar Ferrari heeft de laatste decennia (misschien ietsje langer) al meerdere carrieres om zeep geholpen.

    • + 2
    • 17 sep 2026 - 10:14
    • f(1)orum

      Posts: 10.427

      Als ik Kimi was, zou ik eerst even 8 titels bij Benz binnenhalen en dan de overstap naar Ferrari maken. Het rijdt toch een stuk relaxter als je van tevoren weet dat je niet meer rijdt voor een titel :-)

      • + 3
      • 17 sep 2026 - 10:16
  • Larry Perkins

    Posts: 67.885

    Antonelli wordt een vraag gesteld en in zijn antwoord flirt hij helemaal niet met Ferrari, en dat heeft hij sinds zijn debuut in de F1 ook niet gedaan. Randfiguren moeten hun pagina's vullen en leggen steeds weer de link omdat zowel Kimi als Ferrari Italiaans zijn...

    Flirten
    Flirten is een speelse en charmante vorm van communicatie waarmee je iemands aandacht trekt en subtiel laat merken dat je diegene aantrekkelijk of interessant vindt.
    Flirten is een manier om wederzijdse interesse te testen zonder dat het meteen heel direct of expliciet wordt.

    Kenmerken van flirten:
    - Lichaamstaal: Vaak gebruik je non-verbale signalen zoals glimlachen, oogcontact vasthouden of dichtbij iemand staan.
    - Verbaal: Je geeft een compliment, maakt een plagerige opmerking of een grapje.
    - Geen garantie: Flirten hoeft niet te betekenen dat je iemand meteen wilt versieren of een relatie zoekt. Het kan ook puur lichtzinnig of vriendschappelijk zijn voor de gezelligheid.

    • + 2
    • 17 sep 2026 - 10:26
  • zoefroef

    Posts: 1.761

    Ik denk dat russell hoopt op een spoedige overstap

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 10:27
    • f(1)orum

      Posts: 10.427

      Ik weet niet helemaal zeker of George wel bij Ferrari past ;-)

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 10:45
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.193

      Vriend: "Ik zie Kimi liever vandaag dan morgen vertrekken".

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 11:08
    • Larry Perkins

      Posts: 67.885

      Op de baan ziet 'vriend' Kimi altijd aan de horizon vertrekken @Ouw-hoerenloprt...

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 11:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 417
  • Podiums 14
  • Grand Prix 37
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Ferrari
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