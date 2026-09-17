Andrea Kimi Antonelli wil een toekomstige overstap naar het team van Ferrari nog altijd niet uitsluiten. Antonelli schittert dit jaar in de Formule 1, en lijkt met Mercedes onderweg te zijn naar de wereldtitel. Hij is blij met waar hij nu zit, maar voor de toekomst lijkt hij alles open te houden.

Antonelli debuteerde vorig jaar in de Formule 1, en na een tegenvallend debuutseizoen laat hij dit jaar zien tot wat hij in staat is. Antonelli maakt weinig fouten, en twee weken geleden zorgde hij voor een volksfeest door op indrukwekkende wijze zijn thuisrace in Monza te winnen. De Tifosi gingen uit hun dak, maar Antonelli droeg niet het scharlakenrood van het door hen geliefde Ferrari.

Stapt Antonelli ooit over naar Ferrari?

Het feit dat Antonelli voor Mercedes rijdt, en niet voor het Italiaanse Ferrari, blijft voor ongemak zorgen. Antonelli wordt dan ook veelvuldig gevraagd naar een mogelijke overstap naar Ferrari. In een interview met zijn landgenoten van AutoMoto wordt hij hier weer naar gevraagd: "Ik ben blij met waar ik nu ben. Ik ben heel erg blij om bij Mercedes te zijn, ook omdat ik het gevoel heb dat ik hen iets verschuldigd ben voor alle kansen die ze me hebben gegeven. Ze geloofde in me toen ik nog maar twaalf jaar oud was."

Dit is voor Antonelli een belangrijk punt: "Ze hebben me begeleid op deze lange reis en ik hoop dat ik in de toekomst nog veel successen met hen kan gaan bepalen."

'Ik sluit niets uit'

Maar een toekomstige overstap naar Maranello wil Antonelli niet helemaal uitsluiten: "Dan zien we wel. Ik sluit niets uit, maar momenteel is het gewoon het doel om zoveel mogelijk te winnen met Mercedes."

Antonelli gaf in het verleden soortgelijke antwoorden op vragen over Ferrari, maar van een echte overstap lijkt vooralsnog geen sprake te zijn. Antonelli is bezig met een geweldig seizoen, en voert de strijd om de wereldtitel aan met 292 punten. Zijn naaste achtervolger is zijn teamgenoot George Russell, die tweede staat met 211 punten.