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Wolff steunt controversiële FIA-plannen

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Wolff steunt controversiële FIA-plannen

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er geen problemen mee dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem de regels wil aanpassen om Fernando Alonso in de sport te houden. Wolff vindt het helemaal niet erg, en vindt het juist een goede stap van Ben Sulayem.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde afgelopen weekend in Madrid weer voor de nodige onrust. Ben Sulayem stelde dat het niet goed zou zijn als coureurs zoals Fernando Alonso op deze manier de sport zouden verlaten. Hij voerde daarna gesprekken met Alonso, en hintte erop dat ze misschien wel de regels gaan aanpassen voor de Spanjaard. Alonso worstelt momenteel in het achterveld, omdat zijn team Aston Martin en motorleverancier Honda de boot hebben gemist.

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Hoe kijkt Wolff naar deze uitspraken?

Waar veel fans met verbazing reageerden, lijkt dat bij Mercedes-teambaas Toto Wolff anders te liggen. In gesprek met de internationale media was hij heel erg duidelijk: "De ADUO is bedoeld als een soort inhaalmechanisme voor Honda. Maar ze hebben nog meer nodig, ik vind het gesprek dat de FIA-president met Alonso heeft gevoerd daarom wel redelijk is."

'Willen graag dat we competitief zijn'

Volgens Wolff is dit ook goed en belangrijk, want hij vindt ook dat er wat kan veranderen. De Oostenrijker gaat verder met zijn verhaal: "Weet je, we willen al deze topconstructeurs in de sport hebben."

Wolff wil graag dat alles goed gaat voor de toekomst van de sport: "We willen graag dat ze competitief en succesvol zijn. En de regels zijn ook bedoeld om het beste voor de sport voor elkaar te krijgen. Soms is er dan misschien een aanpassing nodig. Dus het is een terecht gesprek."

Wat is de stand van zaken?

Waar de toekomst van Alonso ligt, is nog niet bekend. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin, en heeft al meerdere keren aangegeven dat hij zeker geen fan is van de huidige motorregels. Het lijkt er volgens meerdere geruchten echter nog niet op dat Alonso de sport gaat verlaten. In Madrid wilde hij er niet te veel over zeggen.

F1 Nieuws Toto Wolff Mohammed Ben Sulayem Mercedes

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.192

    Fernando is hetzelfde als Max....alles voor de knaken.
    Fernando zijn glorietijd ligt al ver achter hem terwijl Max nog in z'n prime zit, dat is dan wel het verschil tussen hen.

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 11:06

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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8
Audi
17
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Williams
11
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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