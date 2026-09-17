Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er geen problemen mee dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem de regels wil aanpassen om Fernando Alonso in de sport te houden. Wolff vindt het helemaal niet erg, en vindt het juist een goede stap van Ben Sulayem.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde afgelopen weekend in Madrid weer voor de nodige onrust. Ben Sulayem stelde dat het niet goed zou zijn als coureurs zoals Fernando Alonso op deze manier de sport zouden verlaten. Hij voerde daarna gesprekken met Alonso, en hintte erop dat ze misschien wel de regels gaan aanpassen voor de Spanjaard. Alonso worstelt momenteel in het achterveld, omdat zijn team Aston Martin en motorleverancier Honda de boot hebben gemist.

Hoe kijkt Wolff naar deze uitspraken?

Waar veel fans met verbazing reageerden, lijkt dat bij Mercedes-teambaas Toto Wolff anders te liggen. In gesprek met de internationale media was hij heel erg duidelijk: "De ADUO is bedoeld als een soort inhaalmechanisme voor Honda. Maar ze hebben nog meer nodig, ik vind het gesprek dat de FIA-president met Alonso heeft gevoerd daarom wel redelijk is."

'Willen graag dat we competitief zijn'

Volgens Wolff is dit ook goed en belangrijk, want hij vindt ook dat er wat kan veranderen. De Oostenrijker gaat verder met zijn verhaal: "Weet je, we willen al deze topconstructeurs in de sport hebben."

Wolff wil graag dat alles goed gaat voor de toekomst van de sport: "We willen graag dat ze competitief en succesvol zijn. En de regels zijn ook bedoeld om het beste voor de sport voor elkaar te krijgen. Soms is er dan misschien een aanpassing nodig. Dus het is een terecht gesprek."

Wat is de stand van zaken?

Waar de toekomst van Alonso ligt, is nog niet bekend. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin, en heeft al meerdere keren aangegeven dat hij zeker geen fan is van de huidige motorregels. Het lijkt er volgens meerdere geruchten echter nog niet op dat Alonso de sport gaat verlaten. In Madrid wilde hij er niet te veel over zeggen.