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Hamilton gekraakt: "Heeft niets geleerd van zijn duels met Verstappen"

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Hamilton gekraakt: "Heeft niets geleerd van zijn duels met Verstappen"

Lewis Hamilton kende een dramatische start van de Grand Prix van Italië. De Ferrari-coureur probeerde Charles Leclerc in de eerste chicane voorbij te gaan, maar kwam daarbij in het grind terecht. Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard maakte Hamilton daarbij een opmerkelijke inschattingsfout.

Hamilton begon de race vanaf de vierde plaats, één plek achter Leclerc. Bij het aanremmen voor de eerste chicane dook hij aan de binnenkant van zijn teamgenoot, maar bij de tweede bocht werd die binnenkant de buitenkant. Leclerc gaf geen extra ruimte, waardoor Hamilton kortstondig door het grind moest en terugviel naar de tiende plaats.

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Coulthard: 'Hamilton dacht dat Leclerc zijn maat was'

Volgens Coulthard had Hamilton moeten weten dat Leclerc hem daar niet zomaar voorbij zou laten. De Brit denkt dat zijn landgenoot te veel vertrouwde op de goede verstandhouding binnen Ferrari. "Ik denk dat Lewis de prijs betaalt voor het feit dat hij dacht dat zijn teamgenoot ook zijn maat was. Charles deed simpelweg wat hij moest doen en hield zijn racelijn."

Coulthard vindt dan ook niet dat Leclerc veel te verwijten valt. "Lewis kan volgens mij niet echt klagen dat Charles zijn lijn pakte. Dat is racen. Charles raakte hem niet eens, maar hield gewoon zijn lijn. Daardoor werd Lewis naar buiten gedwongen. Dat is precies wat er in zo'n situatie kan gebeuren."

Hamilton had moeten leren van Verstappen-incident

Coulthard verwijst bovendien naar een vergelijkbaar moment uit 2021. Hamilton kwam toen op hetzelfde circuit op exact dezelfde plek zij aan zij met Max Verstappen te zitten. De Nederlander probeerde de Mercedes aan de buitenkant van de eerste bocht voorbij te gaan, maar kwam bij het uitkomen van de tweede bocht boven op Hamilton terecht. Beide coureurs vielen uit en Verstappen kreeg een gridstraf.

"Je zou denken dat Lewis iets had geleerd van 2021, toen hij op deze plek wiel aan wiel reed met Max", stelt Coulthard. "Lewis claimde de positie en Charles gaf hem ruimte, maar uiteindelijk werd hij naar buiten geduwd. Daardoor verloor hij op dat moment meerdere plaatsen en viel hij terug naar de tiende plek."

Hamilton was na afloop overigens duidelijk over zijn mening. De zevenvoudig wereldkampioen vond dat hij bij de apex van de tweede bocht vóór Leclerc zat en daarom recht had op meer ruimte. Via de boordradio klaagde hij dat zijn teamgenoot hem van de baan had geduwd. Leclerc gaf later toe dat de twee Ferrari's wel erg dicht bij elkaar kwamen, terwijl teambaas Frédéric Vasseur geen kant koos. De schade was echter duidelijk: de beide Ferrari-coureurs verloren kostbare tijd, waarbij Leclerc later in de race zelfs uitviel.

brabham-bt50

Posts: 11.785

Precies dit, niks geleerd. Moest ook direct aan die kleun met Verstappen denken. Hamilton left zichzelf daar nu al 2x op de penalty stip, en laat Leclerc nu net zo’n strijder zijn als Verstappen. Als Hamilton dat niet in de gaten had heeft ie echt niet opgelet. Leclerc deed helemaal niets fout ...

  • 3
  • 8 sep 2026 - 12:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton David Coulthard Ferrari

Reacties (9)

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  • brabham-bt50

    Posts: 11.785

    Precies dit, niks geleerd. Moest ook direct aan die kleun met Verstappen denken. Hamilton left zichzelf daar nu al 2x op de penalty stip, en laat Leclerc nu net zo’n strijder zijn als Verstappen. Als Hamilton dat niet in de gaten had heeft ie echt niet opgelet. Leclerc deed helemaal niets fout daar.

    • + 3
    • 8 sep 2026 - 12:54
    • NicoS

      Posts: 21.208

      Leclerc deed exact wat Lewis ook zou doen.

      • + 2
      • 8 sep 2026 - 12:57
    • f(1)orum

      Posts: 10.380

      Eens. Misschien had Lewis stiekempjes gehoopt dat Charles iets 'vriendelijker' zou zijn hier op Monza, maar Charles wilde daar niet an ;-)

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 12:58
    • Sander

      Posts: 1.981

      Ik zie deze zin in bijna elk artikel worden herhaald:
      "waardoor Hamilton kortstondig door het grind moest".
      Dit was een keuze van Hamilton zelf en geen dwang. Hij werd gedwongen in te houden. Een coureur die leert van zijn fouten zou dat hebben gedaan. Hamilton niet, hield positie en reed zelf het grind in.

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 13:33
  • schwantz34

    Posts: 42.814

    Lewis was ook hier gewoon weer veels te naïf, je weet gewoon dat als je daar aan de buitenkant komt te zitten dat de andere coureur zijn auto iets naar buiten laat lopen om zijn positie te verdedigen. Dan kan je wel weer lekker in een zelf sluitend gat blijven plakken, maar dan moet je niet piepen als je er gewoon ff naast gezet wordt, that's racing!

    Er zijn 10 tallen voorbeelden te zien geweest waarin Lewis in deze situaties exact hetzelfde heeft gedaan als dat Chasrles nu bij hem heeft gedaan.

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 13:13
  • ADN

    Posts: 411

    Lewis deed wat hij moest doen, vechten om elke centimeter op de baan. Hij is 7-voudig wereldkampioen. Dan ga je niet alles en iedereen voor laten gaan.

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 13:42
    • schwantz34

      Posts: 42.814

      Ja lekker op de penaltystip gaan liggen aan de buitenkant is natuurlijk veel beter dan ff je verlies te nemen, en niet een handvol plekken te verliezen door een stukkie door de grindbak heen te rijden toch?

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 13:54
    • Plextor

      Posts: 140

      Charles deed wat alle andere coureurs zouden doen...de deur dicht! Enkel is Hamilton zo arrogant dat hij denkt dat Charles wel opzij zou gaan voor de 7-voudige Geit... Denk dat ie dit jaar het WK kan halen LOL..

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 14:31
  • Larry Perkins

    Posts: 67.685

    Het verhaal komt uit deze niet-genoemde podcast...

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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