Lewis Hamilton kende een dramatische start van de Grand Prix van Italië. De Ferrari-coureur probeerde Charles Leclerc in de eerste chicane voorbij te gaan, maar kwam daarbij in het grind terecht. Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard maakte Hamilton daarbij een opmerkelijke inschattingsfout.

Hamilton begon de race vanaf de vierde plaats, één plek achter Leclerc. Bij het aanremmen voor de eerste chicane dook hij aan de binnenkant van zijn teamgenoot, maar bij de tweede bocht werd die binnenkant de buitenkant. Leclerc gaf geen extra ruimte, waardoor Hamilton kortstondig door het grind moest en terugviel naar de tiende plaats.

Coulthard: 'Hamilton dacht dat Leclerc zijn maat was'

Volgens Coulthard had Hamilton moeten weten dat Leclerc hem daar niet zomaar voorbij zou laten. De Brit denkt dat zijn landgenoot te veel vertrouwde op de goede verstandhouding binnen Ferrari. "Ik denk dat Lewis de prijs betaalt voor het feit dat hij dacht dat zijn teamgenoot ook zijn maat was. Charles deed simpelweg wat hij moest doen en hield zijn racelijn."

Coulthard vindt dan ook niet dat Leclerc veel te verwijten valt. "Lewis kan volgens mij niet echt klagen dat Charles zijn lijn pakte. Dat is racen. Charles raakte hem niet eens, maar hield gewoon zijn lijn. Daardoor werd Lewis naar buiten gedwongen. Dat is precies wat er in zo'n situatie kan gebeuren."

Hamilton had moeten leren van Verstappen-incident

Coulthard verwijst bovendien naar een vergelijkbaar moment uit 2021. Hamilton kwam toen op hetzelfde circuit op exact dezelfde plek zij aan zij met Max Verstappen te zitten. De Nederlander probeerde de Mercedes aan de buitenkant van de eerste bocht voorbij te gaan, maar kwam bij het uitkomen van de tweede bocht boven op Hamilton terecht. Beide coureurs vielen uit en Verstappen kreeg een gridstraf.

"Je zou denken dat Lewis iets had geleerd van 2021, toen hij op deze plek wiel aan wiel reed met Max", stelt Coulthard. "Lewis claimde de positie en Charles gaf hem ruimte, maar uiteindelijk werd hij naar buiten geduwd. Daardoor verloor hij op dat moment meerdere plaatsen en viel hij terug naar de tiende plek."

Hamilton was na afloop overigens duidelijk over zijn mening. De zevenvoudig wereldkampioen vond dat hij bij de apex van de tweede bocht vóór Leclerc zat en daarom recht had op meer ruimte. Via de boordradio klaagde hij dat zijn teamgenoot hem van de baan had geduwd. Leclerc gaf later toe dat de twee Ferrari's wel erg dicht bij elkaar kwamen, terwijl teambaas Frédéric Vasseur geen kant koos. De schade was echter duidelijk: de beide Ferrari-coureurs verloren kostbare tijd, waarbij Leclerc later in de race zelfs uitviel.