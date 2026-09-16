Guenther Steiner heeft een duidelijke mening over de professionaliteit van Lando Norris na afloop van de Grand Prix van Spanje. In de cooldown room, waar de top drie coureurs tot rust komen voordat zij het podium opgaan, was Norris te zien terwijl hij Coca-Cola dronk. Volgens Steiner is dat absoluut een no-go.

Norris eindigde als derde, waardoor hij naar de cooldown room mocht. Coca-Cola is een grote concurrent van PepsiCo, dat een partnership heeft met de Formule 1. Een official vroeg Norris daarom of hij het drankje weg wilde zetten. Norris reageerde daarop met: "Ik heb net een race gereden, dus ik mag drinken wat ik wil. Heel erg bedankt."

Steiner hard voor Norris

In The Red Flags Podcast vertelt de voormalig teambaas van Haas dat hij het onprofessioneel vindt van de Brit. Volgens Steiner hoort een Formule 1-coureur zich aan de commerciële afspraken van de sport te houden. "Als je een professional bent, doe je dat niet. Punt uit. Je weet wat je wel en niet kunt doen. Je bent goed getraind. Hij had het niet moeten doen. Is het erg dat hij het heeft gedaan? Raakt iemand gewond? Nee. Maar als prof moet je het niet doen. Maar hij heeft het gedaan. En weet je wat? Het kan me geen reet schelen."

De kritiek van Steiner heeft volgens hem deels te maken met het partnership tussen Pepsi en de Formule 1. "Het gaat allemaal per categorie. Ze verkopen het en als je niet betaalt, mag je het uiteraard niet hebben. En hij had een Coke. Het was niet het slimste om te doen." Dat Norris het drankje dronk, viel in eerste instantie niet per se op. Pas nadat de official hem erop aansprak en Norris daarop reageerde, kreeg het moment online veel aandacht.

Coca-Cola is de laatste die lacht

Volgens Steiner heeft het incident uiteindelijk juist positieve gevolgen gehad voor Coca-Cola. Het frisdrankmerk kreeg namelijk veel zichtbaarheid zonder daar zelf om te vragen. "Maar zoals ik al zei, het kan me niet schelen, want nu heeft het voor Coca-Cola behoorlijk goed uitgepakt. Het was behoorlijk goed voor Coca-Cola. Als ze niets hadden gezegd, had niemand het überhaupt gemerkt, maar omdat het nu zo werd opgeblazen, is het een ding, en nu lacht Coca-Cola."

Het incident zorgt daarmee voor een opmerkelijke situatie: hoewel Coca-Cola officieel geen partner is van de Formule 1, kreeg het merk dankzij Norris alsnog volop aandacht na de Spaanse Grand Prix op de gloednieuwe Madring.