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Norris aangesproken na 'onprofessioneel' gedrag: "Dat doe je niet"

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Norris aangesproken na 'onprofessioneel' gedrag: "Dat doe je niet"

Guenther Steiner heeft een duidelijke mening over de professionaliteit van Lando Norris na afloop van de Grand Prix van Spanje. In de cooldown room, waar de top drie coureurs tot rust komen voordat zij het podium opgaan, was Norris te zien terwijl hij Coca-Cola dronk. Volgens Steiner is dat absoluut een no-go.

Norris eindigde als derde, waardoor hij naar de cooldown room mocht. Coca-Cola is een grote concurrent van PepsiCo, dat een partnership heeft met de Formule 1. Een official vroeg Norris daarom of hij het drankje weg wilde zetten. Norris reageerde daarop met: "Ik heb net een race gereden, dus ik mag drinken wat ik wil. Heel erg bedankt."

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Steiner hard voor Norris

In The Red Flags Podcast vertelt de voormalig teambaas van Haas dat hij het onprofessioneel vindt van de Brit. Volgens Steiner hoort een Formule 1-coureur zich aan de commerciële afspraken van de sport te houden. "Als je een professional bent, doe je dat niet. Punt uit. Je weet wat je wel en niet kunt doen. Je bent goed getraind. Hij had het niet moeten doen. Is het erg dat hij het heeft gedaan? Raakt iemand gewond? Nee. Maar als prof moet je het niet doen. Maar hij heeft het gedaan. En weet je wat? Het kan me geen reet schelen."

De kritiek van Steiner heeft volgens hem deels te maken met het partnership tussen Pepsi en de Formule 1. "Het gaat allemaal per categorie. Ze verkopen het en als je niet betaalt, mag je het uiteraard niet hebben. En hij had een Coke. Het was niet het slimste om te doen." Dat Norris het drankje dronk, viel in eerste instantie niet per se op. Pas nadat de official hem erop aansprak en Norris daarop reageerde, kreeg het moment online veel aandacht.

Coca-Cola is de laatste die lacht

Volgens Steiner heeft het incident uiteindelijk juist positieve gevolgen gehad voor Coca-Cola. Het frisdrankmerk kreeg namelijk veel zichtbaarheid zonder daar zelf om te vragen. "Maar zoals ik al zei, het kan me niet schelen, want nu heeft het voor Coca-Cola behoorlijk goed uitgepakt. Het was behoorlijk goed voor Coca-Cola. Als ze niets hadden gezegd, had niemand het überhaupt gemerkt, maar omdat het nu zo werd opgeblazen, is het een ding, en nu lacht Coca-Cola."

Het incident zorgt daarmee voor een opmerkelijke situatie: hoewel Coca-Cola officieel geen partner is van de Formule 1, kreeg het merk dankzij Norris alsnog volop aandacht na de Spaanse Grand Prix op de gloednieuwe Madring.

Damon Hill

Posts: 19.979

Moet uitgerend degene die de halve paddock bij elkaar vloekte gaan beginnen over onprofessioneel gedrag? Ohja, wacht... we leven nu in de jaren '20, oftewel het decenia waarin hypocritie en selectieve verontwaardiging een grote rol speelt. Om van te kotsen is het.

Bij Günther was het aan de lo... [Lees verder]

  • 5
  • 16 sep 2026 - 08:54
F1 Nieuws Lando Norris Guenther Steiner McLaren GP Spanje 2026

Reacties (16)

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  • Sander

    Posts: 2.035

    De enige die zich hier professioneeel had kunnen gedragen was diegene die er in de cool down room over begon. Die had slimmer moeten zijn en hem buiten de camera's daarop kunnen aanspreken. Niet en plein public. Dus ik snap de reactie van Norris wel. Je laat je publiekelijk niet kleineren om een blikje cola.

    • + 3
    • 16 sep 2026 - 08:27
    • f(1)orum

      Posts: 10.417

      Yep, je weet dat het niet handig is om Lando aan te spreken tijdens zijn Cokepunt.

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 08:50
    • The Wolf

      Posts: 1.536

      Was inderdaad een domme actie met een averechts effect, het was niemand opgevallen dat hij Coca-Cola dronk als men later buiten de camera's Lando erop had aangesproken

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 08:51
    • Ferrari412T1

      Posts: 553

      Feit is dat Norris vast wel weet wie de grote sponsor is en zelf ook had moeten nadenken!

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 09:08
    • Sander

      Posts: 2.035

      @Ferrari, iedereen maakt wel eens fouten of is gewoon stront eigenwijs. Dan had de voorlichter of wie dat ook is slimmer moeten zijn dan Norris.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 09:42
    • Regenrace

      Posts: 2.946

      Norris heeft groot gelijk. Het is toch geen persoonlijke sponsor van hem? Als sponsor van het evenement moeten ze maar zorgen dat alleen hun product daar verkrijgbaar is. Over professionaliteit gesproken.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 11:05
  • The Wolf

    Posts: 1.536

    Het interesseert Lando gewoon geen pepernoot, is wat dat aangaat net als Max, die zat onlangs voor de camera's een blikje golden power te drinken

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 08:27
    • Sander

      Posts: 2.035

      Kelly gebruikt ook golden shower gel.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 08:35
  • Damon Hill

    Posts: 19.979

    Moet uitgerend degene die de halve paddock bij elkaar vloekte gaan beginnen over onprofessioneel gedrag? Ohja, wacht... we leven nu in de jaren '20, oftewel het decenia waarin hypocritie en selectieve verontwaardiging een grote rol speelt. Om van te kotsen is het.

    Bij Günther was het aan de lopende band f***** dit en f***** dat. Maar nee, als Norris een cola-tje pakt, nee dán gaat hij echt te ver. Pleur toch op zeg f***** Steiner.

    • + 5
    • 16 sep 2026 - 08:54
    • Beemerdude

      Posts: 8.480

      @DH; het belangrijkste; Pepsi is gewoon niet te zuipen. Dus ik snap Lando wel, McLaren heeft geen deal met Pepsico. Ik ben benieuwd of de heren coureurs wel iets anders om de pols mogen hebben als Tag Heuer trouwens? En ze moeten allemaal Heineken drinken, ook bij Ferrari die Peroni als sponsor hebben. Geniale marketing voor Coca-Cola trouwens!

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 11:14
  • shakedown

    Posts: 2.016

    Beetje dubbel. Ja, de coureurs moeten wel beseffen dat de F1 uiteindelijk hun werkgever is. Ondanks dat ze voor een team rijden, de tema leven bij het bestaan van de F1. Dit is een zwak argument, dat snap ik

    Aan de andere kant: iedereen heeft zo zijn voorkeur. zorg gewoon dan er hoesjes/stickers/bekers, weet ik veel om de gevraagde drankjes zitten. Iemand die het liefste coca cola drinkt, zul je met moeite aan de pepsi krijgen.

    Denk dat Verstappen ook niet elke keer dat je hem met een red bull blikje ziet, hij red bull drinkt. Ik kan me niet anders voorstellen dat red bull blikje vult met andere drankjes, afgewogen op wat een coureur nodig heeft. Dat doet monster ook, en eigenlijk alle teams/rijders/sponsoren.

    F1 is topsport en lichamelijk zwaar. Een cola-tje op zijn tijd is dan prima en lekker, maar om alleen maar pepsi, cola, monster of red bull te drinken?

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 09:13
  • Joeppp

    Posts: 8.815

    Niks gebeurd zomaar in de F1 en ik denk dat dit een bewustje van Zak Brown is geweest om Coca Cola terug te halen naar Mclaren. De FIA heeft nog even extra geholpen door dit onbedoeld extra aandacht te geven. Dikke kans dat tijdens de races in de USA Coca Cola weer op de auto's van Mclaren staat.

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 09:15
    • The Wolf

      Posts: 1.536

      Wat jij zegt is goed mogelijk. F1 is Amerikaans en gemaakt en nep, goede kans dat ook dit in scene is gezet met de achterliggende bedoeling om Coca-Cola terug naar F1 te bewegen. Laat dat maar aan 'Murican-Zak' over

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 09:26
    • Pietje Bell

      Posts: 36.736

      Normaal gesproken staat er geen cola voor de coureurs klaar en Lando zal daar echt niet om gevraagd hebben. Iemand heeft dat daar dus bewust voor Lando klaargezet, wetende dat hij dat als cola liefhebber zou pakken en in beeld zou komen. Maar wie?

      • + 1
      • 16 sep 2026 - 09:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.175

    En dat hier in het bericht 7 keer de naam Coca Cola wordt vernoemd is dan gelukkig geen reclame.

    Zelfs de naam Max komt niet 7 keer in één bericht hier.

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 09:57
  • Beri

    Posts: 7.071

    Steiner, stil zijn.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 11:23

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
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7
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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