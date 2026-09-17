Jos Verstappen stelt dat hij werkt aan een speciale rallytest voor zijn zoon Max Verstappen. Verstappen senior is tegenwoordig actief in de rallysport, en geniet daar met volle teugen van. Alhoewel Max al meerdere keren heeft aangegeven geen heil te zien in een rally-uitstapje, stelt zijn vader dat ze wel werken aan een test.

Jos Verstappen is sinds een paar jaar zeer actief in de rallywereld. De voormalig Formule 1-coureur rijdt vooral rally's in België, en daar is hij zeker niet onsuccesvol. Zijn zoon Max is de grote ster in de Formule 1, maar hij maakte dit jaar ook al de nodige uitstapjes. Zo nam hij deel aan de 24 uur van de Nürburgring en kreeg hij het gisteren voor elkaar om honderd amateurkarters te verslaan tijdens een speciaal evenement van Red Bull.

'Dan kan ik mijn hoofd niet meer rechthouden'

Verstappen senior geniet van zijn nieuwe leven als rallycoureur, en sprak in Madrid uitgebreid met het Belgische Playsports over zijn avonturen. Als hij wordt gevraagd of hij soms nog verlangt naar een ritje in een Formule 1-auto, moet hij lachen: "Dat is helemaal weg."

In een huidige Formule 1-auto zou hij het niet meer volhouden: "Ik denk sowieso dat het fysiek heel erg zwaar is. Ik denk dat ik na vijf rondjes mijn hoofd al niet meer recht kan houden." Hij kruipt liever achter het stuur van zijn rallybolide: "Ik vind de uitdagingen van rally gewoon mooi." Een klein foutje kan hier immers grote gevolgen hebben: "Je mag geen foutjes maken, een foutje wordt keihard afgestraft en je moet het samen doen met je navigator."

Het is een flinke uitdaging, want Verstappen senior kan in een rally niet even rustig op start komen: "Je kan niet testen en je moet direct op de limiet rijden."

Wat zijn de plannen?

Jos Verstappen denkt dat de eigenschappen van het rallyrijden zijn zoon Max ook goed zouden liggen. De Red Bull-coureur lijkt vooralsnog geen interesse te hebben in een rallyavontuur, maar zijn vader laat wel doorschemeren dat ze gaan testen: "Ik probeer te organiseren dat we in de winter ergens in Frankrijk op gravel een dagje gaan rijden. Met een rallyauto, met een paar man."