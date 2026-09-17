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Jos Verstappen werkt aan speciale test voor Max

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Jos Verstappen werkt aan speciale test voor Max

Jos Verstappen stelt dat hij werkt aan een speciale rallytest voor zijn zoon Max Verstappen. Verstappen senior is tegenwoordig actief in de rallysport, en geniet daar met volle teugen van. Alhoewel Max al meerdere keren heeft aangegeven geen heil te zien in een rally-uitstapje, stelt zijn vader dat ze wel werken aan een test.

Jos Verstappen is sinds een paar jaar zeer actief in de rallywereld. De voormalig Formule 1-coureur rijdt vooral rally's in België, en daar is hij zeker niet onsuccesvol. Zijn zoon Max is de grote ster in de Formule 1, maar hij maakte dit jaar ook al de nodige uitstapjes. Zo nam hij deel aan de 24 uur van de Nürburgring en kreeg hij het gisteren voor elkaar om honderd amateurkarters te verslaan tijdens een speciaal evenement van Red Bull.

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'Dan kan ik mijn hoofd niet meer rechthouden'

Verstappen senior geniet van zijn nieuwe leven als rallycoureur, en sprak in Madrid uitgebreid met het Belgische Playsports over zijn avonturen. Als hij wordt gevraagd of hij soms nog verlangt naar een ritje in een Formule 1-auto, moet hij lachen: "Dat is helemaal weg."

In een huidige Formule 1-auto zou hij het niet meer volhouden: "Ik denk sowieso dat het fysiek heel erg zwaar is. Ik denk dat ik na vijf rondjes mijn hoofd al niet meer recht kan houden." Hij kruipt liever achter het stuur van zijn rallybolide: "Ik vind de uitdagingen van rally gewoon mooi." Een klein foutje kan hier immers grote gevolgen hebben: "Je mag geen foutjes maken, een foutje wordt keihard afgestraft en je moet het samen doen met je navigator."

Het is een flinke uitdaging, want Verstappen senior kan in een rally niet even rustig op start komen: "Je kan niet testen en je moet direct op de limiet rijden."

Wat zijn de plannen?

Jos Verstappen denkt dat de eigenschappen van het rallyrijden zijn zoon Max ook goed zouden liggen. De Red Bull-coureur lijkt vooralsnog geen interesse te hebben in een rallyavontuur, maar zijn vader laat wel doorschemeren dat ze gaan testen: "Ik probeer te organiseren dat we in de winter ergens in Frankrijk op gravel een dagje gaan rijden. Met een rallyauto, met een paar man."

F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.759

    Laat Max maar lekker weer zo'n leuke, gezellige kart race als gisteravond doen.
    Iedereen had de grootste lol wat dan ook het doel was. Kijkers hebben genoten.

    Die sympathieke Nederlandse Jacky Martens is nog steeds bezig story's te plaatsen.
    Voor wie het wil zien:

    urlr.me/3wFbjZ

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 09:48
  • Ferrari412T1

    Posts: 556

    Dat hij maar uit kijkt met dat hele rally gedoe. We weten immers hoe het met Kubica is afgelopen destijds.

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 11:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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