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Leclerc baalt van mislukte poging in Madrid: "Wilde iets bijzonders nastreven"

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Leclerc baalt van mislukte poging in Madrid: "Wilde iets bijzonders nastreven"

Charles Leclerc is ongelukkig na afloop van de Grand Prix van Spanje. De Monegask is niet tevreden met de uitkomst van de allereerste editie op de Madring. Leclerc eindigde als vierde, maar had vooraf gehoopt op een podiumplek.

De Ferrari-coureur startte de race als vijfde, maar schoof door het uitvallen van zijn teamgenoot Lewis Hamilton een positie op. In ronde 14 kwam er een Virtual Safety Car, veroorzaakt door Lance Stroll. Leclerc besloot niet naar binnen te komen en kwam daardoor tijdelijk aan de leiding te liggen, maar moest later nog een pitstop maken. Uiteindelijk kwam hij als vierde over de finish.

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Safety car kwam verkeerd

Het zit Leclerc niet mee tijdens de Grand Prix van Spanje, zo vertelt hij tegenover Viaplay na afloop van de race. "Het was eigenlijk wel te verwachten. Ik hoopte gewoon dat het geluk aan onze kant zou staan, en de safety car kwam eigenlijk nooit. Hij kwam voor het eerst op een voor ons heel verkeerd moment, want als je op harde banden start, is dat nooit echt de ronde waarin ik een safety car zou willen hebben", aldus Leclerc.

De timing van de VSC pakte juist gunstig uit voor Max Verstappen en Kimi Antonelli. Beide coureurs, die op zachtere banden waren gestart, konden profiteren en schoven een positie op. Leclerc had op een later moment in de race juist gehoopt op een nieuwe safety car om zijn kansen op een podiumplaats te vergroten. "Dat was gunstiger voor de coureurs die op de zachte banden begonnen en aan het einde hoopte ik gewoon op een safety car, die er uiteindelijk niet kwam",  aldus de Ferrari-coureur.

Mislukte poging

Leclerc is niet geheel ontevreden over de aanpak van Ferrari, maar had gehoopt dat de strategie voor een verrassend resultaat kon zorgen. De Monegask zag mogelijkheden om op de Madring iets bijzonders te bereiken, maar uiteindelijk bleef hij steken op de vierde plaats. "Ik denk dat we vandaag als team de juiste keuzes hebben gemaakt. De strategie was het beste wat we konden doen en gaf ons de hoop om in ieder geval iets bijzonders na te streven. Uiteindelijk is het niet gelukt."

Ferrari kon daarmee geen podiumplaats bemachtigen tijdens de eerste Grand Prix op de Madring. Leclerc moest genoegen nemen met de vierde plaats, ondanks dat hij door de VSC tijdelijk aan de leiding kwam te liggen. Hij staat vijfde in het wereldkampioenschap met 167 punten.

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • Redcarsmatter

    Posts: 5.716

    Saai

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 22:20
  • Snork

    Posts: 23.104

    Op basis van kwalificaties en tussenstand WCC is de auto top 3 materiaal.
    Maar ze kiezen te vaak verkeerd qua strategie.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 22:35
  • NicoS

    Posts: 21.234

    Meeste rondjes aan de leiding gelegen, dat wel….
    Ferrari lijkt die laatste stap maar niet te kunnen zetten ondanks alle updates en ADUO’s om dichterbij Mercedes te komen.
    Sterker, het lijkt erop dat McLaren er voorbij is, en RBR heel dichtbij zit.
    De titeldroom kan ook dit seizoen weer in de koelkast, en ik moet nog maar zien of ze volgend seizoen wel die stap kunnen maken.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 22:36

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Williams
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10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.827
  • Podiums 54
  • Grand Prix 186
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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