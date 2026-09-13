Charles Leclerc is ongelukkig na afloop van de Grand Prix van Spanje. De Monegask is niet tevreden met de uitkomst van de allereerste editie op de Madring. Leclerc eindigde als vierde, maar had vooraf gehoopt op een podiumplek.

De Ferrari-coureur startte de race als vijfde, maar schoof door het uitvallen van zijn teamgenoot Lewis Hamilton een positie op. In ronde 14 kwam er een Virtual Safety Car, veroorzaakt door Lance Stroll. Leclerc besloot niet naar binnen te komen en kwam daardoor tijdelijk aan de leiding te liggen, maar moest later nog een pitstop maken. Uiteindelijk kwam hij als vierde over de finish.

Safety car kwam verkeerd

Het zit Leclerc niet mee tijdens de Grand Prix van Spanje, zo vertelt hij tegenover Viaplay na afloop van de race. "Het was eigenlijk wel te verwachten. Ik hoopte gewoon dat het geluk aan onze kant zou staan, en de safety car kwam eigenlijk nooit. Hij kwam voor het eerst op een voor ons heel verkeerd moment, want als je op harde banden start, is dat nooit echt de ronde waarin ik een safety car zou willen hebben", aldus Leclerc.

De timing van de VSC pakte juist gunstig uit voor Max Verstappen en Kimi Antonelli. Beide coureurs, die op zachtere banden waren gestart, konden profiteren en schoven een positie op. Leclerc had op een later moment in de race juist gehoopt op een nieuwe safety car om zijn kansen op een podiumplaats te vergroten. "Dat was gunstiger voor de coureurs die op de zachte banden begonnen en aan het einde hoopte ik gewoon op een safety car, die er uiteindelijk niet kwam", aldus de Ferrari-coureur.

Mislukte poging

Leclerc is niet geheel ontevreden over de aanpak van Ferrari, maar had gehoopt dat de strategie voor een verrassend resultaat kon zorgen. De Monegask zag mogelijkheden om op de Madring iets bijzonders te bereiken, maar uiteindelijk bleef hij steken op de vierde plaats. "Ik denk dat we vandaag als team de juiste keuzes hebben gemaakt. De strategie was het beste wat we konden doen en gaf ons de hoop om in ieder geval iets bijzonders na te streven. Uiteindelijk is het niet gelukt."

Ferrari kon daarmee geen podiumplaats bemachtigen tijdens de eerste Grand Prix op de Madring. Leclerc moest genoegen nemen met de vierde plaats, ondanks dat hij door de VSC tijdelijk aan de leiding kwam te liggen. Hij staat vijfde in het wereldkampioenschap met 167 punten.