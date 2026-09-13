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Grote frustratie bij Russell: "Circuit heeft geen potentieel"

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Grote frustratie bij Russell: "Circuit heeft geen potentieel"

George Russell is gefrustreerd na afloop van de Spaanse Grand Prix. De Mercedes-coureur heeft naar zijn gevoel niet de race gereden hoe hij het had gehoopt, maar ziet weinig punten hoe hij het anders had kunnen doen tijdens deze editie. 

Russell ziet zijn teamgenoot opnieuw verder uitlopen in het wereldkampioenschap. Het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs bedraagt inmiddels 81 punten. De Brit is dit seizoen niet tevreden over zijn eigen prestaties en ook in Madrid had hij weinig om positief op terug te kijken.

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Russell is gefrustreerd

Tegenover Viaplay vertelt de Brit dat het hem niet meezat tijdens de Grand Prix van Spanje op de gloednieuwe Madring. Toch heeft Russell niet het idee dat hij zelf veel anders had kunnen doen. "Niet echt, om eerlijk te zijn, want we hebben het risico genomen om op de harde banden te starten. We wilden de 40e ronde halen, en we wisten dat de coureurs op de zachte en medium banden rond ronde 15 zouden pitten, en toen kwam de safety car in ronde 14", aldus de Britse coureur.

Voor Kimi Antonelli en Max Verstappen pakte de timing van de Virtual Safety Car juist fantastisch uit. Zij wonnen een positie ten opzichte van Lando Norris en wisten daardoor als eerste en tweede te eindigen. Russell zag hoe de gekozen strategie voor Mercedes en Red Bull op het juiste moment werd beloond. "Het had dus eigenlijk niet beter kunnen uitpakken voor die coureurs, of qua timing slechter voor de coureurs op de harde banden. Frustrerend", zo oordeelt Russell.

Madring is niet geslaagd

Russell is daarnaast geen fan van de lay-out van de Madring. De Brit mist vooral de voldoende mogelijkheden om andere coureurs in te halen. Ondanks zijn complimenten voor de organisatie van het evenement, is hij kritisch op het circuit zelf. "Over het algemeen vind ik dat ze het evenement uitstekend hebben georganiseerd. Ik denk echter niet dat het circuit meer potentieel heeft, en je moet ons een inhaalmogelijkheid bieden; op dit moment is er niets", zo is Russell hard.

Volgens Russell moet er dan ook naar de lay-out worden gekeken om de races op de Madring aantrekkelijker te maken. De Mercedes-coureur ziet op de huidige configuratie simpelweg te weinig mogelijkheden om op de baan posities te winnen.

skibeest

Posts: 2.171

Volgens mij heeft de sprekert geen potentieel

  • 2
  • 13 sep 2026 - 21:43
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (5)

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  • skibeest

    Posts: 2.171

    Volgens mij heeft de sprekert geen potentieel

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 21:43
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.212

      Geef hem de auto en hij is WDC

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 21:51
    • skibeest

      Posts: 2.171

      Met de juiste auto wordt ik zelfs WDC. Vrees alleen dat die auto niet bestaat en ook nooit zal bestaan

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 22:34
  • Snork

    Posts: 23.103

    Sjors als hij gewonnen had:
    “Fantastisch circuit, het heeft alles, bladiebla, enz”

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 22:33
    • skibeest

      Posts: 2.171

      Behalve gezichtsbedekkende schaamschotten

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 22:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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