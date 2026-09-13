George Russell is gefrustreerd na afloop van de Spaanse Grand Prix. De Mercedes-coureur heeft naar zijn gevoel niet de race gereden hoe hij het had gehoopt, maar ziet weinig punten hoe hij het anders had kunnen doen tijdens deze editie.

Russell ziet zijn teamgenoot opnieuw verder uitlopen in het wereldkampioenschap. Het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs bedraagt inmiddels 81 punten. De Brit is dit seizoen niet tevreden over zijn eigen prestaties en ook in Madrid had hij weinig om positief op terug te kijken.

Russell is gefrustreerd

Tegenover Viaplay vertelt de Brit dat het hem niet meezat tijdens de Grand Prix van Spanje op de gloednieuwe Madring. Toch heeft Russell niet het idee dat hij zelf veel anders had kunnen doen. "Niet echt, om eerlijk te zijn, want we hebben het risico genomen om op de harde banden te starten. We wilden de 40e ronde halen, en we wisten dat de coureurs op de zachte en medium banden rond ronde 15 zouden pitten, en toen kwam de safety car in ronde 14", aldus de Britse coureur.

Voor Kimi Antonelli en Max Verstappen pakte de timing van de Virtual Safety Car juist fantastisch uit. Zij wonnen een positie ten opzichte van Lando Norris en wisten daardoor als eerste en tweede te eindigen. Russell zag hoe de gekozen strategie voor Mercedes en Red Bull op het juiste moment werd beloond. "Het had dus eigenlijk niet beter kunnen uitpakken voor die coureurs, of qua timing slechter voor de coureurs op de harde banden. Frustrerend", zo oordeelt Russell.

Madring is niet geslaagd

Russell is daarnaast geen fan van de lay-out van de Madring. De Brit mist vooral de voldoende mogelijkheden om andere coureurs in te halen. Ondanks zijn complimenten voor de organisatie van het evenement, is hij kritisch op het circuit zelf. "Over het algemeen vind ik dat ze het evenement uitstekend hebben georganiseerd. Ik denk echter niet dat het circuit meer potentieel heeft, en je moet ons een inhaalmogelijkheid bieden; op dit moment is er niets", zo is Russell hard.

Volgens Russell moet er dan ook naar de lay-out worden gekeken om de races op de Madring aantrekkelijker te maken. De Mercedes-coureur ziet op de huidige configuratie simpelweg te weinig mogelijkheden om op de baan posities te winnen.