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Verstappen dacht serieus na over F1-pensioen

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Verstappen dacht serieus na over F1-pensioen

Max Verstappen heeft serieus overwogen om te stoppen met de Formule 1. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de huidige motorregels, maar toch verlengde hij zijn contract bij Red Bull. Uiteindelijk gaf de liefde voor de sport de doorslag bij Verstappen.

Verstappen zorgde dit voor de nodige ophef met zijn felle uitspraken over de nieuwe motorregels. Hij is er op zijn zachtst gezegd geen fan van, en twijfelde hardop aan zijn toekomst in de Formule 1. Het zorgde voor veel wilde geruchten,  en hij kreeg veel bijval van andere coureurs. Verstappen werd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar maakte aan alle verhalen een eind door zijn contract te verlengen tot en met 2030.

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Heeft Verstappen het nog naar zijn zin?

Ondanks alle kritiek heeft Verstappen het nog wel naar zijn zin, zo stelt hij in een interview met Bild. Als hij wordt gevraagd of hij nog geniet van zijn werk, is hij heel duidelijk: "Ja. Natuurlijk zou het nog leuker zijn als ik elk weekend kan winnen, maar de auto is daar op dit moment gewoon niet toe in staat. Dat is oké, want we zijn op de goede weg en we zijn een goed team."

"Er zijn in de afgelopen maanden en jaren veel mensen gekomen en gegaan, dus er moesten een paar dingen worden aangepast, maar we zijn nu een hechte eenheid geworden. Iedereen gelooft dat we weer aan de top zullen komen. We geven allemaal alles om dat doel te bereiken, en dat is leuk."

'Ik heb het serieus overwogen'

Eerder dit jaar straalde Verstappen iets anders uit, en als hij wordt gevraagd hoe dicht hij bij een F1-pensioen was, begint hij met een lach: "Nou, je stopt of je stopt niet! Dus het was een 50/50-beslissing! Ik heb serieus overwogen om te stoppen. Maar uiteindelijk houd ik van racen. Ik hoef mezelf niet te bewijzen, ik ben een viervoudig wereldkampioen en heb alles bereikt wat ik ooit wilde bereiken na mijn eerste titel. Ik race niet voor de geschiedenisboeken, maar voor mezelf, het team en onze fans. Daarom was het uiteindelijk een makkelijke beslissing."

The Wolf

Posts: 1.510

Max krijgt er vorstelijk voor betaald. En Wolfie moet betalen om die sh..tshow te mogen zien. Heb de VT's en kwali's en spints e.d. jaren terug al aan de kant gegooid, ik beperk me puur tot de races, maar merkte gisteren dat zelfs dat een steeds grotere opgave wordt. En ja dan kunt je zeggen daar... [Lees verder]

  • 3
  • 14 sep 2026 - 09:17
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • Beemerdude

    Posts: 8.476

    Het plezier en een hele dikke zak geld natuurlijk....

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 09:16
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.152

      Dat was de bedoeling natuurlijk.....eerst dreigen om weg te gaan en dan zeggen, poen erbij...dan blijft ik.

      Deden wij vroeger trouwens ook hoor...

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 10:05
  • The Wolf

    Posts: 1.507

    Max krijgt er vorstelijk voor betaald. En Wolfie moet betalen om die sh..tshow te mogen zien. Heb de VT's en kwali's en spints e.d. jaren terug al aan de kant gegooid, ik beperk me puur tot de races, maar merkte gisteren dat zelfs dat een steeds grotere opgave wordt. En ja dan kunt je zeggen daar heb je bier voor, maar bier kun je feitelijk altijd en overal drinken, dat is 1 van de vele mooie dingen van bier...

    • + 3
    • 14 sep 2026 - 09:17
  • Regenrace

    Posts: 2.937

    Boodschap: Ja lieve Max hooligans, zonder het te weten zijn jullie door het oog van de naald gekropen!!!!
    Pffff.

    • + 2
    • 14 sep 2026 - 09:47
  • Pietje Bell

    Posts: 36.708

    "Sam Dejonghe [Play Sports] zat tijdens het F1-weekend in Madrid even samen
    met Jos Verstappen in een zeteltje middenin de paddock."

    Leuk ongedwongen interview met Jos van 8.34 minuten en een goede vraagstelling.

    urlr.me/kxE3Xm

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 10:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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