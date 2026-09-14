Verstappen dacht serieus na over F1-pensioen

Max Verstappen heeft serieus overwogen om te stoppen met de Formule 1. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de huidige motorregels, maar toch verlengde hij zijn contract bij Red Bull. Uiteindelijk gaf de liefde voor de sport de doorslag bij Verstappen.

Verstappen zorgde dit voor de nodige ophef met zijn felle uitspraken over de nieuwe motorregels. Hij is er op zijn zachtst gezegd geen fan van, en twijfelde hardop aan zijn toekomst in de Formule 1. Het zorgde voor veel wilde geruchten, en hij kreeg veel bijval van andere coureurs. Verstappen werd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar maakte aan alle verhalen een eind door zijn contract te verlengen tot en met 2030.

Heeft Verstappen het nog naar zijn zin?

Ondanks alle kritiek heeft Verstappen het nog wel naar zijn zin, zo stelt hij in een interview met Bild. Als hij wordt gevraagd of hij nog geniet van zijn werk, is hij heel duidelijk: "Ja. Natuurlijk zou het nog leuker zijn als ik elk weekend kan winnen, maar de auto is daar op dit moment gewoon niet toe in staat. Dat is oké, want we zijn op de goede weg en we zijn een goed team."

"Er zijn in de afgelopen maanden en jaren veel mensen gekomen en gegaan, dus er moesten een paar dingen worden aangepast, maar we zijn nu een hechte eenheid geworden. Iedereen gelooft dat we weer aan de top zullen komen. We geven allemaal alles om dat doel te bereiken, en dat is leuk."

'Ik heb het serieus overwogen'

Eerder dit jaar straalde Verstappen iets anders uit, en als hij wordt gevraagd hoe dicht hij bij een F1-pensioen was, begint hij met een lach: "Nou, je stopt of je stopt niet! Dus het was een 50/50-beslissing! Ik heb serieus overwogen om te stoppen. Maar uiteindelijk houd ik van racen. Ik hoef mezelf niet te bewijzen, ik ben een viervoudig wereldkampioen en heb alles bereikt wat ik ooit wilde bereiken na mijn eerste titel. Ik race niet voor de geschiedenisboeken, maar voor mezelf, het team en onze fans. Daarom was het uiteindelijk een makkelijke beslissing."