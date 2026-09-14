Red Bull Racing zou woedend zijn over de plannen van Christian Horner om zijn autobiografie uit te brengen op de vierde verjaardag van het overlijden van Dietrich Mateschitz. Dat blijkt uit een recent bericht. Mateschitz richtte in 1984 samen met de Thaise ondernemer Chaleo Yoovidhya Red Bull op. Op 22 oktober 2022 overleed de oprichter van het bekende energiedrankjesbedrijf.

Sinds de oprichting in 1984 heeft Mateschitz veel bereikt met Red Bull. Het energiedrankje is inmiddels niet meer weg te denken uit supermarkten binnen en buiten Europa. Daarnaast richtte Mateschitz tal van evenementen rondom extreme sporten op én een Formule 1-team dat vandaag de dag nog altijd actief is. Red Bull Racing begon in 2005 onder leiding van Christian Horner, die in 2025 ontslagen werd.

Red Bull is woedend

Horner heeft sinds zijn ontslag bij Red Bull gewerkt aan een eigen project. Hij brengt namelijk het boek 'Drive' uit, een autobiografie waarin hij naar verluidt ook veel details over zijn tijd bij Red Bull Racing zal onthullen. Het boek verschijnt volgens de Duitse krant BILD op 22 oktober 2026, precies vier jaar na het overlijden van Mateschitz.

Die datum zou volgens het bericht voor flinke opschudding binnen Red Bull hebben gezorgd. De Oostenrijkse tak van het bedrijf zou de keuze zien als een 'duidelijke provocatie' van Horner, omdat hij zich volgens hen bewust zou zijn geweest van de symbolische datum. Toch zou Horner niet zelf voor 22 oktober hebben gekozen. Britse bronnen die betrokken zijn bij de totstandkoming van het boek ontkennen dat nadrukkelijk. De datum werd volgens hen 'met klem ontkend' en Horner zou 'geen enkele invloed' hebben gehad op het moment waarop het boek wordt gepubliceerd.

Red Bull gelooft het niet

Red Bull zou weinig waarde hechten aan die verklaring. Het bedrijf gelooft naar verluidt niet dat Horner geen invloed heeft gehad op de publicatiedatum en ziet de timing als respectloos, mede vanwege de bijzondere band tussen Horner en Mateschitz. Hij gaf Horner in de beginjaren van Red Bull Racing namelijk veel vertrouwen en vrijheid. De Oostenrijker gaf de toen nog jonge teambaas vrijwel carte blanche om het team op te bouwen, terwijl er binnen de Formule 1 twijfels bestonden over de capaciteiten van Horner vanwege zijn relatief jonge leeftijd.

Juist daarom zou de timing van 'Drive' extra gevoelig liggen binnen Red Bull. De autobiografie kan bovendien nieuwe details bevatten over de periode waarin Horner samen met Mateschitz het team uitbouwde tot een van de succesvolste renstallen in de Formule 1.