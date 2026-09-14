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'Red Bull woedend door respectloze actie van Horner'

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'Red Bull woedend door respectloze actie van Horner'

Red Bull Racing zou woedend zijn over de plannen van Christian Horner om zijn autobiografie uit te brengen op de vierde verjaardag van het overlijden van Dietrich Mateschitz. Dat blijkt uit een recent bericht. Mateschitz richtte in 1984 samen met de Thaise ondernemer Chaleo Yoovidhya Red Bull op. Op 22 oktober 2022 overleed de oprichter van het bekende energiedrankjesbedrijf.

Sinds de oprichting in 1984 heeft Mateschitz veel bereikt met Red Bull. Het energiedrankje is inmiddels niet meer weg te denken uit supermarkten binnen en buiten Europa. Daarnaast richtte Mateschitz tal van evenementen rondom extreme sporten op én een Formule 1-team dat vandaag de dag nog altijd actief is. Red Bull Racing begon in 2005 onder leiding van Christian Horner, die in 2025 ontslagen werd.

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Red Bull is woedend

Horner heeft sinds zijn ontslag bij Red Bull gewerkt aan een eigen project. Hij brengt namelijk het boek 'Drive' uit, een autobiografie waarin hij naar verluidt ook veel details over zijn tijd bij Red Bull Racing zal onthullen. Het boek verschijnt volgens de Duitse krant BILD op 22 oktober 2026, precies vier jaar na het overlijden van Mateschitz.

Die datum zou volgens het bericht voor flinke opschudding binnen Red Bull hebben gezorgd. De Oostenrijkse tak van het bedrijf zou de keuze zien als een 'duidelijke provocatie' van Horner, omdat hij zich volgens hen bewust zou zijn geweest van de symbolische datum. Toch zou Horner niet zelf voor 22 oktober hebben gekozen. Britse bronnen die betrokken zijn bij de totstandkoming van het boek ontkennen dat nadrukkelijk. De datum werd volgens hen 'met klem ontkend' en Horner zou 'geen enkele invloed' hebben gehad op het moment waarop het boek wordt gepubliceerd.

Red Bull gelooft het niet

Red Bull zou weinig waarde hechten aan die verklaring. Het bedrijf gelooft naar verluidt niet dat Horner geen invloed heeft gehad op de publicatiedatum en ziet de timing als respectloos, mede vanwege de bijzondere band tussen Horner en Mateschitz. Hij gaf Horner in de beginjaren van Red Bull Racing namelijk veel vertrouwen en vrijheid. De Oostenrijker gaf de toen nog jonge teambaas vrijwel carte blanche om het team op te bouwen, terwijl er binnen de Formule 1 twijfels bestonden over de capaciteiten van Horner vanwege zijn relatief jonge leeftijd.

Juist daarom zou de timing van 'Drive' extra gevoelig liggen binnen Red Bull. De autobiografie kan bovendien nieuwe details bevatten over de periode waarin Horner samen met Mateschitz het team uitbouwde tot een van de succesvolste renstallen in de Formule 1.

Patrace

Posts: 6.928

Wat een overdreven reactie van Red Bull.
Wat maakt het uit of Horner een boek uitbrengt op de sterfdag van Mateschitz? Hij moet dat boek toch een keer uitbrengen?
Ik denk dat Red Bull gewoon bang is dat ze er zelf niet zo goed in naar voren zullen komen, maar kenne zij de inhoud van het boek al?
... [Lees verder]

  • 18
  • 14 sep 2026 - 08:18
F1 Nieuws Christian Horner Dietrich Mateschitz Red Bull Racing

Reacties (19)

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  • Beri

    Posts: 7.068

    Boeiend

    • + 3
    • 14 sep 2026 - 08:06
    • Regenrace

      Posts: 2.937

      Zou dit, zou dat, zou zus, zou zo.
      "Laten we er weer een bericht van maken."

      • + 5
      • 14 sep 2026 - 09:23
    • The Wolf

      Posts: 1.513

      nou ja, in principe scheelde het niet veel of ik had het heel interessant gevonden

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 09:40
    • HarryLam

      Posts: 5.730

      Wat zijn mensen tegenwoordig toch snel op hun woke teentjes getrapt.

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 12:03
  • Patrace

    Posts: 6.928

    Wat een overdreven reactie van Red Bull.
    Wat maakt het uit of Horner een boek uitbrengt op de sterfdag van Mateschitz? Hij moet dat boek toch een keer uitbrengen?
    Ik denk dat Red Bull gewoon bang is dat ze er zelf niet zo goed in naar voren zullen komen, maar kenne zij de inhoud van het boek al?
    Wellicht is het een ode aan Red Bull en Mateschitz en is Horner helemaal niet geïnteresseerd om de vuile was buiten te hangen.
    En als Red Bull daadwerkelijk een probleem heeft met een publicatie op die datum, hadden ze dat in de afspraken met Horner moeten vastleggen. Dat hebben ze kennelijk niet gedaan, dus dan moeten ze nu niet zeuren.

    • + 18
    • 14 sep 2026 - 08:18
    • Pietje Bell

      Posts: 36.709

      Niets aan toe te voegen. Hij heeft een boek geschreven over zijn carrière
      bij Red Bull en om Mateschitz te eren brengt hij dat uit op zijn sterfdag.
      Prima toch?!

      • + 9
      • 14 sep 2026 - 09:03
    • Snork

      Posts: 23.107

      Ik denk dat RBR met dat hele boek niet blij is. Kan goed zijn dat er zaken in beschreven worden die niet in het voordeel van RBR zijn. Wat er ook van waar is.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 09:34
    • MustFeed

      Posts: 10.563

      Ik snap ook niet de conclusie dat het respectloos zou zijn. Als het een boek wordt dat vol staat met allerlei slechte verhalen over Mateschitz dan kan ik me er nog iets bij voorstellen, maar op dit moment lijkt het mij eerder respectvol dan respectloos van Horner. Ik vind deze opmerkingen van Red Bull meer een signaal van weinig respect.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 13:54
    • Larry Perkins

      Posts: 67.804

      Als het boek op 21 of 23 oktober was uitgekomen, dan zou ik het beslist niet aanschaffen, maar nu het op de 22e gebeurt ga ik de nacht van 21 op 22 oktober voor de deur van de plaatselijke boekenwinkel liggen om als eerste een exemplaar aan te schaffen.
      Wat zeg ik, de eerste honderd exemplaren die ik dan cadeau doe aan dierbaren op hun verjaardag, of ze de F1 nou wel volgen of niet!

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 14:18
  • Need5Speed

    Posts: 4.504

    Ik denk ook niet dat Horner dit zo wilde, maar de uitgever zal er vast een mooie gelegenheid om extra aandacht voor het boek te krijgen in hebben gezien. Hoe meer controverse hoe beter.

    Ik wacht wel tot ie bij de ramsj ligt.

    • + 5
    • 14 sep 2026 - 08:46
  • OrangeArrows

    Posts: 3.425

    Het levert ook extra aandacht op en stimuleert de verkoop.

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 08:50
  • shakedown

    Posts: 2.008

    Ik denk eerder dat de uitgever geen idee heeft van de sterfdag. Die zijn inhoudelijk totaal niet op de hoogte. Dit zal wel een gevalletje oeps zijn... 1 mailtje rond en het boek wordt een dag later uitgebracht.

    En dan nog. Heel eerlijk: ik denk dat Horner niet veel negatiefs over Red Bull gaat zeggen in het boek.
    Is zijn ontslag netjes gegaan? Opzich denk ik niet dat hij heel erg mag klagen. Wat er waar of niet waar is van de foto's, geen idee.
    In zijn hele carrière is Red Bull een enorme kracht geweest. Daar waar hij nu staat heeft hij voor een groot deel aan Red Bull te danken.Uiteraard wil ik zijn eigen inbreng niet bagatelliseren, het is een erg goede leider. Al met al heeft ie weinig negatiefs met Red Bull. Kan me dan ook niet voorstellen dat het een bijzonder smeuïg verhaal is en dat hij Red Bull door het slijk probeert te halen.

    • + 3
    • 14 sep 2026 - 09:08
  • The Wolf

    Posts: 1.513

    Bewust of onbewust, wat interesseert mij het. Als het bewust was dan is het ergens nog slim ook, team maakt er stampij over en zorgt indirect voor meer aandacht voor Horner's boek. Er bestaat niet zoiets als slechte publiciteit zal hij denken.

    • + 3
    • 14 sep 2026 - 09:13
  • hork

    Posts: 31

    Maar dat is niet alles mensen, het wordt nog veel erger. De laatste periode voor zijn ontslag was hij zo boos dat hij zijn red bull sokken ongewassen soms wel 4 races achter elkaar binnenste buiten droeg.

    Verder gaat binnen de paddock al jarenlang het hardnekkige gerucht dat zijn grootste misdaad is dat hij paprika uitspreekt als pap-rika in plaats van pa-prika.

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 09:21
    • The Wolf

      Posts: 1.513

      ja dat laatste is niet te verdedigen ook, als je het uitspreekt als pap-rika dan ben je geen knip voor de neus waard. Zo kende ik iemand die zei papri-KA. Waardeloos figuur was dat.

      • + 7
      • 14 sep 2026 - 09:28
    • Kampsie

      Posts: 1.730

      Zelfde als mensen die Laidel ipv liedel zeggen...

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 11:28
  • Rimmer

    Posts: 13.486

    Tuurlijk is RBR bang.
    Iedereen zat daar door Dieter. Samen met Marko en Horner hebben ze de RBR gebouwd tot wat het is.
    De verwende zoon van Dieter had er nooit wat mee. Die hele F1 interesseerde hem geen moer en het leegst had hij de hele boel de nek omgedraaid. Toen pa stierf kwam deze F1 hatende zoon aan het roer.
    Horner heeft nog getracht te redden wat er te redden was maar zag de bui al hangen. Net als de rest van het personeel. De magie was weg. De man die het allemaal aanstuurde was dood. Een idioot had het overgenomen en dus ging iedereen aan de wandel, op zoek naar nieuw geluk.
    En Horner? Die werd eruit getrapt. Eerst op een smerige ma Ier door een verzonnen verhaal over ongewenste omgangsvormen maar toen dat allemaal niet waar bleek en Horner gewoon bleef zitten werd hij maar uitgekocht. Volgens velen was dit verhaal door Marko geïnitieerd maar dat bleek niet zo te zijn want zelfs Marko kreeg een oprotpremie en moest weg.
    Dat het de laatste jaren een grote puinhoop was en het inmiddels een Franse enclave begint te worden daar verdiend geen schoonheidsprijs. RBR is dan ook doodsbang dat Horner met zijn boek een ander licht op deze werkelijkheid schijnt.

    • + 4
    • 14 sep 2026 - 09:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.154

    Één artikel is opgedoken uit dit boek.
    En dat is gelijk 'n smeuïg artikel.
    Er zijn namelijk bewijzen en foto's opgedoken dat Christian Max heeft gezwaffeld, en andersom ook.
    En dát wilde Redbull uit dat boek geschrapt zien wat niet gebeurde.....en nu zijn ze kwaad..

    • + 3
    • 14 sep 2026 - 10:03
  • meister

    Posts: 4.379

    Verjaardag klinkt wel heel feestelijk voor iemand die dood ging.

    • + 2
    • 14 sep 2026 - 10:42

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
16
9
Williams
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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