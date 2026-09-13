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Stella baalt van mislukt weekend: "We hadden de snelste auto"

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Stella baalt van mislukt weekend: "We hadden de snelste auto"

Andrea Stella is teleurgesteld na afloop van de Grand Prix van Spanje. De Italiaanse teambaas van McLaren heeft het idee dat er meer in had gezeten voor zowel Lando Norris als Oscar Piastri. Beide coureurs verloren tijdens de race posities, waardoor McLaren genoegen moest nemen met een derde en achtste plaats.

Norris startte vanaf poleposition, maar eindigde mede door een dure fout van McLaren en pech met de virtual safety car als derde. Piastri begon vanaf de zevende plaats en viel uiteindelijk terug naar de achtste plaats. Voor McLaren was het daardoor niet de race waarop het team had gehoopt.

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McLaren was snel

Na afloop van de race spreekt Stella met Viaplay. De teambaas is duidelijk teleurgesteld over het resultaat, vooral omdat Norris volgens hem over de snelste auto beschikte. "Het gevoel is dat er een beetje teleurstelling is, want Lando had vandaag veruit de snelste auto. Zoals hij in de in-lap al zei, waren we vandaag te snel: we waren zo snel dat we een paar seconden voor de pitingang zaten toen de virtuele safety car werd ingezet."

Toch ging er volgens Stella op andere vlakken weinig mis bij McLaren. Het team kon echter niets doen aan het moment waarop de VSC werd ingezet, waardoor Norris dat voordeel niet optimaal kon benutten. "We presteerden dus goed op alle parameters die we konden beïnvloeden, maar de parameters waar we geen invloed op hadden, zoals het tijdstip waarop de virtuele safety car begon en eindigde, werkten niet in ons voordeel."

Norris maakte een ronde later alsnog een pitstop, maar langer doorrijden was volgens Stella geen realistische optie. "We hebben het wel overwogen, maar helaas, als je versleten banden hebt, met name de mediumbanden, dan word je, als je op de baan blijft, gewoon ingehaald door de auto’s op de nieuwe hardbanden."

Piastri heeft moeilijk weekend

Voor Piastri verliep het weekend nog moeizamer. De Australiër begon de race vanaf P7, maar kwam uiteindelijk als achtste over de finish. Daarbij liep hij in de openingsfase schade op, waardoor hij een deel van zijn snelheid verloor. "Het was een wat moeilijker weekend. Hij betaalde de prijs voor zijn startpositie vooraan op de grid: het contact. Hij verloor in de eerste ronde nog een plaats en reed daarna rond met een beschadigde vleugel, waardoor hij wat neerwaartse druk aan de voorkant verloor", aldus Stella.

Ondanks de tegenvallende klassering is de McLaren-teambaas wel tevreden over de manier waarop Piastri met de problemen omging. "Ik vind dat Oscar een goede race heeft gereden. Hij probeerde gewoon het maximale eruit te halen. Ik weet niet zeker of er voor Oscar nog veel meer te halen viel."

McLaren verlaat Spanje daardoor met gemengde gevoelens. Norris had volgens Stella de snelheid om voor de overwinning te vechten, maar verloor door omstandigheden buiten zijn controle en een dure pitstop aansluiting met de kop. Piastri moest ondertussen genoegen nemen met een achtste plaats na een race waarin hij vanaf de eerste ronde met schade reed.

De Vogel is Geland

Posts: 1.212

McLaren heeft het goed vernaggeld voor zichzelf. Je kan niet altijd zes gooien

  • 1
  • 13 sep 2026 - 21:06
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri Andrea Stella McLaren GP Spanje 2026

Reacties (2)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.212

    McLaren heeft het goed vernaggeld voor zichzelf. Je kan niet altijd zes gooien

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 21:06
    • koppie toe

      Posts: 5.574

      Niet dat ik de race gezien heb, uit de reacties haal ik dat jij zelfs geen strike gooit.

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 21:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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