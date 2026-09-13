Andrea Stella is teleurgesteld na afloop van de Grand Prix van Spanje. De Italiaanse teambaas van McLaren heeft het idee dat er meer in had gezeten voor zowel Lando Norris als Oscar Piastri. Beide coureurs verloren tijdens de race posities, waardoor McLaren genoegen moest nemen met een derde en achtste plaats.

Norris startte vanaf poleposition, maar eindigde mede door een dure fout van McLaren en pech met de virtual safety car als derde. Piastri begon vanaf de zevende plaats en viel uiteindelijk terug naar de achtste plaats. Voor McLaren was het daardoor niet de race waarop het team had gehoopt.

McLaren was snel

Na afloop van de race spreekt Stella met Viaplay. De teambaas is duidelijk teleurgesteld over het resultaat, vooral omdat Norris volgens hem over de snelste auto beschikte. "Het gevoel is dat er een beetje teleurstelling is, want Lando had vandaag veruit de snelste auto. Zoals hij in de in-lap al zei, waren we vandaag te snel: we waren zo snel dat we een paar seconden voor de pitingang zaten toen de virtuele safety car werd ingezet."

Toch ging er volgens Stella op andere vlakken weinig mis bij McLaren. Het team kon echter niets doen aan het moment waarop de VSC werd ingezet, waardoor Norris dat voordeel niet optimaal kon benutten. "We presteerden dus goed op alle parameters die we konden beïnvloeden, maar de parameters waar we geen invloed op hadden, zoals het tijdstip waarop de virtuele safety car begon en eindigde, werkten niet in ons voordeel."

Norris maakte een ronde later alsnog een pitstop, maar langer doorrijden was volgens Stella geen realistische optie. "We hebben het wel overwogen, maar helaas, als je versleten banden hebt, met name de mediumbanden, dan word je, als je op de baan blijft, gewoon ingehaald door de auto’s op de nieuwe hardbanden."

Piastri heeft moeilijk weekend

Voor Piastri verliep het weekend nog moeizamer. De Australiër begon de race vanaf P7, maar kwam uiteindelijk als achtste over de finish. Daarbij liep hij in de openingsfase schade op, waardoor hij een deel van zijn snelheid verloor. "Het was een wat moeilijker weekend. Hij betaalde de prijs voor zijn startpositie vooraan op de grid: het contact. Hij verloor in de eerste ronde nog een plaats en reed daarna rond met een beschadigde vleugel, waardoor hij wat neerwaartse druk aan de voorkant verloor", aldus Stella.

Ondanks de tegenvallende klassering is de McLaren-teambaas wel tevreden over de manier waarop Piastri met de problemen omging. "Ik vind dat Oscar een goede race heeft gereden. Hij probeerde gewoon het maximale eruit te halen. Ik weet niet zeker of er voor Oscar nog veel meer te halen viel."

McLaren verlaat Spanje daardoor met gemengde gevoelens. Norris had volgens Stella de snelheid om voor de overwinning te vechten, maar verloor door omstandigheden buiten zijn controle en een dure pitstop aansluiting met de kop. Piastri moest ondertussen genoegen nemen met een achtste plaats na een race waarin hij vanaf de eerste ronde met schade reed.