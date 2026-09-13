Lando Norris heeft met grote teleurstelling gereageerd op zijn derde plaats tijdens de Grand Prix van Spanje. De McLaren-coureur leek op de Madring lange tijd op weg naar de overwinning, maar zag zijn kansen verdwijnen door een ongelukkige virtual safety car.

Norris was ondanks zijn podiumplaats vooral gefrustreerd over het resultaat. De Brit was naar eigen zeggen veruit de snelste coureur op de Madring, maar kon die snelheid niet omzetten in een overwinning. In de slotfase liep hij bovendien vast achter Max Verstappen.

'We waren vandaag veel te snel'

"Ik ben vooral teleurgesteld. Over mijn eigen race en over het team ben ik juist heel tevreden. We hebben gisteren geweldig werk geleverd en ook vandaag kreeg ik een fantastische auto", vertelt Norris bij Viaplay. "We waren vandaag met een grote marge de snelste. Eigenlijk waren we zelfs té snel. Als ik wat langzamer was geweest, had ik vandaag waarschijnlijk gewonnen. Dat is frustrerend, maar ik kan er niets meer aan veranderen."

Toch ziet Norris ook positieve punten richting de rest van het seizoen. "Ik kan niet alleen vertrouwen op perfecte rondes en een sterke kwalificatie. Op zaterdag zijn we simpelweg nog niet snel genoeg en hebben we meer uit de auto nodig. We moeten iets extra's vinden. Vandaag waren we wel de snelste, dus we moeten begrijpen hoe we dat niveau ook op zaterdag kunnen bereiken."

'Het is onmogelijk om hier in te halen'

Volgens Norris heeft McLaren op zondag momenteel een duidelijke voorsprong op de concurrentie. "Op zondag lijken we een stap voor te liggen op iedereen. Het werk dat ik doe, begint zich uit te betalen. We hebben op zondag de beste snelheid, maar op zaterdag zijn we nog niet competitief genoeg. Ik stond wel op poleposition, maar de auto moet op bepaalde punten nog beter."

In de slotfase kwam Norris achter Verstappen terecht, maar ondanks zijn hogere tempo kon hij de Nederlander niet passeren. "Het is hier gewoon onmogelijk om in te halen. Ze moeten het circuit volgend jaar aanpassen. Dat zou beter zijn voor de fans, beter voor de televisie en uiteindelijk beter voor iedereen", besluit de McLaren-coureur.