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Norris baalt na mislopen zege: "Ze moeten dit circuit aanpassen"

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Norris baalt na mislopen zege: "Ze moeten dit circuit aanpassen"

Lando Norris heeft met grote teleurstelling gereageerd op zijn derde plaats tijdens de Grand Prix van Spanje. De McLaren-coureur leek op de Madring lange tijd op weg naar de overwinning, maar zag zijn kansen verdwijnen door een ongelukkige virtual safety car.

Norris was ondanks zijn podiumplaats vooral gefrustreerd over het resultaat. De Brit was naar eigen zeggen veruit de snelste coureur op de Madring, maar kon die snelheid niet omzetten in een overwinning. In de slotfase liep hij bovendien vast achter Max Verstappen.

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'We waren vandaag veel te snel'

"Ik ben vooral teleurgesteld. Over mijn eigen race en over het team ben ik juist heel tevreden. We hebben gisteren geweldig werk geleverd en ook vandaag kreeg ik een fantastische auto", vertelt Norris bij Viaplay. "We waren vandaag met een grote marge de snelste. Eigenlijk waren we zelfs té snel. Als ik wat langzamer was geweest, had ik vandaag waarschijnlijk gewonnen. Dat is frustrerend, maar ik kan er niets meer aan veranderen."

Toch ziet Norris ook positieve punten richting de rest van het seizoen. "Ik kan niet alleen vertrouwen op perfecte rondes en een sterke kwalificatie. Op zaterdag zijn we simpelweg nog niet snel genoeg en hebben we meer uit de auto nodig. We moeten iets extra's vinden. Vandaag waren we wel de snelste, dus we moeten begrijpen hoe we dat niveau ook op zaterdag kunnen bereiken."

'Het is onmogelijk om hier in te halen'

Volgens Norris heeft McLaren op zondag momenteel een duidelijke voorsprong op de concurrentie. "Op zondag lijken we een stap voor te liggen op iedereen. Het werk dat ik doe, begint zich uit te betalen. We hebben op zondag de beste snelheid, maar op zaterdag zijn we nog niet competitief genoeg. Ik stond wel op poleposition, maar de auto moet op bepaalde punten nog beter."

In de slotfase kwam Norris achter Verstappen terecht, maar ondanks zijn hogere tempo kon hij de Nederlander niet passeren. "Het is hier gewoon onmogelijk om in te halen. Ze moeten het circuit volgend jaar aanpassen. Dat zou beter zijn voor de fans, beter voor de televisie en uiteindelijk beter voor iedereen", besluit de McLaren-coureur.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Spanje 2026

Reacties (4)

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  • Rogier hier

    Posts: 6.851

    Ik ben het wel met Lando eens. Saai circuit. Voegt weinig toe. Helaas. Had veel beter kunnen zijn naar mijn idee.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 21:07
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.212

    Lando heeft altijd wat extra tijd nodig om tot dezelfde conclusie als Max te komen

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 21:45
  • bvonk2

    Posts: 299

    Jammer maar Lando heeft alles goed gedaan en lijkt de wagen te hebben om vaker voor de overwinning te gaan. Voor het WK is het te laat maar gaat het Hamilton en misschien Russell nog lastig maken.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 22:31
  • Need5Speed

    Posts: 4.488

    Ik denk dat de stewards hier ook wel even onder een vergrootglas mogen liggen.

    Ondanks dat Stroll er al een tijdje stond werd de VSC pas geactiveerd toen het te laat was voor Lando om de pits nog op te zoeken. Een rondje later zetten ze 'm uit juist terwijl hij naar binnen rijdt, dan had hij beter nog zoveel mogelijk rondjes door kunnen rijden om te eindigen met versere banden dan de concurrentie.
    Race vakkundig vernuekt door de stewards.

    En meteen na de crash naar binnen gaan voor er een VSC gegeven is is ook riskant, dat heeft Max meegemaakt in Baku - de VSC kwam pas toen hij naar buiten reed en Checo kwam er na zijn stop onder VSC zomaar voor te liggen.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 22:47

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Williams
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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