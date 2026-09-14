Liam Lawson maakt de laatste races indruk bij Red Bull Racin. De Nieuw-Zeelander eindigde afgelopen zondag als zesde tijdens de Grand Prix van Spanje en krijgt steeds meer vertrouwen binnen het team. Toch plaatst Nico Rosberg vraagtekens bij zijn toekomst.

Lawson werd eerder dit seizoen opnieuw teruggezet naar Racing Bulls, maar kreeg later een nieuwe kans bij Red Bull. Inmiddels heeft hij 59 punten verzameld en laat hij een stuk betere indruk achter dan eerder. Toch denkt Rosberg dat Red Bull naar meer zoekt dan alleen goede prestaties.

Rosberg onder de indruk van Lawson

"Lawson heeft het heel goed gedaan. Ik zou hem een acht of negen op tien geven. Hij is in een moeilijke auto gestapt en heeft zich daar snel aan aangepast. In Spanje was het opnieuw lastig, omdat de auto niet zo stabiel was als zijn Racing Bulls. Toch heeft hij het goed gedaan", aldus Sky Sports-analist Bernie Collins.

Ook Rosberg was eerder onder de indruk van de prestaties van Lawson. De wereldkampioen van 2016 zag de Nieuw-Zeelander tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland binnen enkele tienden van Max Verstappen blijven. Op de langere Madring was het verschil groter, maar Rosberg vindt dat Lawson gezien de omstandigheden goed presteert.

"Een tien op tien betekent voor mij niet dat je Max Verstappen moet verslaan. Het betekent dat je structureel binnen twee of drie tienden van Max blijft. Dat is waarschijnlijk al meer dan mogelijk is met die tweede Red Bull. Lawson is zonder veel voorbereiding in die auto gestapt en heeft het heel goed gedaan", stelt Rosberg.

'Red Bull zoekt volgende Verstappen of Vettel'

Na de Grand Prix van Spanje kwam Rosberg echter met een duidelijke waarschuwing. Volgens de voormalig wereldkampioen kijkt Red Bull niet alleen naar de huidige prestaties van Lawson, maar vooral naar zijn maximale potentieel. Daarbij ligt de lat volgens Rosberg extreem hoog.

"Red Bull is op zoek naar de volgende Max Verstappen en de volgende Sebastian Vettel. Alles wat daaronder zit, is eigenlijk niet goed genoeg. Op dit moment weet ik niet zeker of Liam Lawson op basis van wat hij laat zien op dat niveau wordt ingeschat."

Rosberg ziet vooral Isack Hadjar en Arvid Lindblad als concurrenten voor Lawson richting 2027. "Bij Lindblad en Hadjar is dat nog altijd mogelijk. Dat zal zeker worden meegenomen in de gesprekken over de line-up voor 2027", aldus Rosberg. Lawson staat er ondanks die twijfels voorlopig goed voor. De Nieuw-Zeelander versloeg Hadjar vorig seizoen in de punten niet en strijdt dit jaar met Lindblad om de overhand. Ook F2-kampioenschapsleider Nikola Tsolov wordt genoemd als alternatief, maar Lawson geldt voorlopig als de favoriet voor een Red Bull-zitje.