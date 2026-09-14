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'Lawson komt tekort: Red Bull wil nieuwe Verstappen of Vettel'

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'Lawson komt tekort: Red Bull wil nieuwe Verstappen of Vettel'

Liam Lawson maakt de laatste races indruk bij Red Bull Racin. De Nieuw-Zeelander eindigde afgelopen zondag als zesde tijdens de Grand Prix van Spanje en krijgt steeds meer vertrouwen binnen het team. Toch plaatst Nico Rosberg vraagtekens bij zijn toekomst.

Lawson werd eerder dit seizoen opnieuw teruggezet naar Racing Bulls, maar kreeg later een nieuwe kans bij Red Bull. Inmiddels heeft hij 59 punten verzameld en laat hij een stuk betere indruk achter dan eerder. Toch denkt Rosberg dat Red Bull naar meer zoekt dan alleen goede prestaties.

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Rosberg onder de indruk van Lawson

"Lawson heeft het heel goed gedaan. Ik zou hem een acht of negen op tien geven. Hij is in een moeilijke auto gestapt en heeft zich daar snel aan aangepast. In Spanje was het opnieuw lastig, omdat de auto niet zo stabiel was als zijn Racing Bulls. Toch heeft hij het goed gedaan", aldus Sky Sports-analist Bernie Collins.

Ook Rosberg was eerder onder de indruk van de prestaties van Lawson. De wereldkampioen van 2016 zag de Nieuw-Zeelander tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland binnen enkele tienden van Max Verstappen blijven. Op de langere Madring was het verschil groter, maar Rosberg vindt dat Lawson gezien de omstandigheden goed presteert.

"Een tien op tien betekent voor mij niet dat je Max Verstappen moet verslaan. Het betekent dat je structureel binnen twee of drie tienden van Max blijft. Dat is waarschijnlijk al meer dan mogelijk is met die tweede Red Bull. Lawson is zonder veel voorbereiding in die auto gestapt en heeft het heel goed gedaan", stelt Rosberg.

'Red Bull zoekt volgende Verstappen of Vettel'

Na de Grand Prix van Spanje kwam Rosberg echter met een duidelijke waarschuwing. Volgens de voormalig wereldkampioen kijkt Red Bull niet alleen naar de huidige prestaties van Lawson, maar vooral naar zijn maximale potentieel. Daarbij ligt de lat volgens Rosberg extreem hoog.

"Red Bull is op zoek naar de volgende Max Verstappen en de volgende Sebastian Vettel. Alles wat daaronder zit, is eigenlijk niet goed genoeg. Op dit moment weet ik niet zeker of Liam Lawson op basis van wat hij laat zien op dat niveau wordt ingeschat."

Rosberg ziet vooral Isack Hadjar en Arvid Lindblad als concurrenten voor Lawson richting 2027. "Bij Lindblad en Hadjar is dat nog altijd mogelijk. Dat zal zeker worden meegenomen in de gesprekken over de line-up voor 2027", aldus Rosberg. Lawson staat er ondanks die twijfels voorlopig goed voor. De Nieuw-Zeelander versloeg Hadjar vorig seizoen in de punten niet en strijdt dit jaar met Lindblad om de overhand. Ook F2-kampioenschapsleider Nikola Tsolov wordt genoemd als alternatief, maar Lawson geldt voorlopig als de favoriet voor een Red Bull-zitje.

Larry Perkins

Posts: 67.831

Wie schuiven er aan bij de persconferenties?
Laat de vermaledijde FIA Max links liggen?
Of wordt Max door de vermaledijde FIA g e n e g e e r d ?
Of moet Max zich toch melden bij de vermaledijde FIA?
En waarom?

  • 3
  • 14 sep 2026 - 19:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Nico Rosberg Liam Lawson Red Bull Racing

Reacties (13)

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  • koppie toe

    Posts: 5.578

    Al twee keer terug gezet naar de Racing Bullies, goh wat heb ik liggen pitten zeg.
    En toch weer mogen instappen naast Max.

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 18:42
  • Pietje Bell

    Posts: 36.720

    Wat doet het weer in BAKU?

    Dat is @Larry's pakkie an.


    Vrije training 1
    Donderdag 24 sep
    10:30 - 11:30

    Vrije training 2
    Do 24 sep
    14:00 - 15:00

    Vrije training 3
    Vrijdag 25 sep
    10:30 - 11:30

    Kwalificatie
    Vr 25 sep
    14:00 - 15:00

    Race
    Zaterdag     26 sep
    13:00 - 15:00

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 18:54
    • Larry Perkins

      Posts: 67.831

      Wie schuiven er aan bij de persconferenties?
      Laat de vermaledijde FIA Max links liggen?
      Of wordt Max door de vermaledijde FIA g e n e g e e r d ?
      Of moet Max zich toch melden bij de vermaledijde FIA?
      En waarom?

      • + 3
      • 14 sep 2026 - 19:38
    • schwantz34

      Posts: 42.905

      Thx Pietje, maar ik wacht nog ff tot ze hier het aangepaste en definitieve schema bekend maken.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 20:44
    • Larry Perkins

      Posts: 67.831

      Wat ook nog kan.
      Dat terroristen uit Iran.
      Uit hun plaat gaan in Azerbeidzjan.
      Dan gaat ook daar de F1 in de ban.
      Wat dacht je daar van?

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 21:01
    • Pietje Bell

      Posts: 36.720

      De Sint is vroeg dit jaar. Dat dacht ik ervan.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 21:12
    • Pietje Bell

      Posts: 36.720

      Kelly post net op IG dat ze in NY zit in partnerschap met Victorias Secret.
      Echter geen hashtag of #ad vermeld. Vreemd.
      Laatst genoemde heeft haar modellen net online gezet. Geen K te zien.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 21:17
    • Larry Perkins

      Posts: 67.831

      Wellicht dat Cruella de Vil bij Victorias Secret klerehangertjes mag rechtbuigen en ophangen...

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 21:26
    • Pietje Bell

      Posts: 36.720

      Ondertussen postte Maxi Iglesias dat hij gisteren met Magui de GP bezocht. Ze waren samen het hele weekend in Madrid, waar hij vandaan komt. Ze hebben samen in een film gespeeld die in juni in de bioscopen werd gelanceerd.
      Hij is erg gecharmeerd van haar, maar het schijn totaal niet wederzijds te zijn. Ze is echt nog een kind vergeleken met hem.

      ibb.co/DPtPHNpZ

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 21:42
    • Pietje Bell

      Posts: 36.720

      ibb.co/ymZ5Syk3

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 21:47
    • Larry Perkins

      Posts: 67.831

      Lando heeft ook nog kinderlijke trekjes dus...

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 21:56
  • Larry Perkins

    Posts: 67.831

    Verstappen, Hadjar(beiden RBR) en Lindblad (RB) blijven zitten waar ze zitten, de vraag is alleen of Lawson (RB) mag blijven of dat Tsolov bij RB mag aanschuiven.
    Wordt Toslov F2-kampioen en Lawson blijft, dan gaat de Bulgaar wellicht rijen in de Japanse Super Formula en tevens reservecoureur bij Red Bull worden...

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 19:47
  • Pietje Bell

    Posts: 36.720

    Arvid Lindblad moest vandaag theorie examen voor zijn auto rijbewijs doen.
    Hij zei dat hij goed gescoord had. Lijkt mij niet zo geweldig.

    Multiple choise 46 van de 50 goed. 43 was het minimum.
    Onderdeel gevaarherkenning 52 van de 75 goed. 44 was het minimum.

    ibb.co/MxgjfNt4

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 22:53

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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
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Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

DE Nico Rosberg -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 27 jun 1985 (41)
  • Geb. plaats Wiesbaden, Duitsland
  • Gewicht 71 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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