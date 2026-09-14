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Antonelli begrijpt niets van actie Verstappen op Madring

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Antonelli begrijpt niets van actie Verstappen op Madring

Andrea Kimi Antonelli pakte tijdens de Grand Prix van Spanje zijn achtste overwinning van het seizoen, maar beleefde een opvallend moment met Max Verstappen. De Mercedes-coureur begreep aanvankelijk helemaal niet waarom de Nederlander hem plotseling voorbij liet op de Madring.

Antonelli was bij de start direct verwikkeld in een gevecht met Lando Norris. De Italiaan probeerde de McLaren-coureur meerdere keren voorbij te gaan, maar moest daarbij twee keer een chicane afsnijden. Bij zijn tweede poging besloot hij geen risico meer te nemen. Verstappen profiteerde en wist Antonelli vervolgens buitenom in bocht zeven te passeren.

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Antonelli snapt niets van actie Verstappen

"Ik heb het geprobeerd, maar Lando gaat me natuurlijk niet zomaar voorbij laten. Hij deed wat hij moest doen. Ik kwam twee keer in een situatie terecht waarin ik de chicane moest afsnijden. Bij de tweede poging dacht ik dat het misschien zou lukken, maar het risico op contact was te groot. Daarom heb ik de aanval afgebroken", legt Antonelli uit op de persconferentie.

Daardoor kwam de Italiaan in een lastige positie terecht. "Daarna zat ik een beetje in een moeilijke positie, waardoor Max me in bocht zeven buitenom kon passeren. We moeten die situatie zeker nog bekijken, maar uiteindelijk was het opnieuw een geweldige teamprestatie." Niet veel later kreeg de volgorde opnieuw een onverwachte wending. Verstappen moest van Red Bull een positie teruggeven aan Lewis Hamilton nadat hij in de openingsfase buiten de baan was geraakt tijdens het gevecht met de Ferrari-coureur. Omdat Verstappen Antonelli inmiddels ook had ingehaald, moest hij de Mercedes-coureur eveneens voorbijlaten.

Verstappen geeft uitleg aan verbouwereerde Antonelli

Antonelli begreep op dat moment niets van de beslissing. "Ik was een beetje verbaasd, omdat ik niet vond dat Max mij buiten de baan had ingehaald. Hij passeerde me gewoon op een normale manier. In eerste instantie snapte ik het dus niet helemaal", vertelt de racewinnaar. Verstappen legde hem later zelf uit wat er was gebeurd.

"Hij vertelde me daarna dat hij de positie aan Lewis moest teruggeven. Het was natuurlijk een vreemde situatie, zeker voor Max, omdat Lewis op dat moment ook problemen had met zijn remmen." Hamilton viel kort daarna uit met remproblemen. Verstappen was ondertussen woedend over de beslissing van Red Bull, omdat hij naar eigen zeggen alleen van de baan ging om een botsing met Hamilton te voorkomen. Red Bull-teambaas Laurent Mekies steunde de keuze van de pitmuur echter.

Antonelli kon uiteindelijk profiteren van de situatie. De timing van de Virtual Safety Car pakte perfect uit tijdens zijn pitstop, waardoor hij voor Norris op de baan kwam te liggen. De Italiaan reed vervolgens naar zijn achtste overwinning van het seizoen. Toch hield Antonelli daar een dubbel gevoel aan over. "De overwinning is natuurlijk geweldig, maar dit is niet de manier waarop ik had willen winnen", besluit de kampioenschapsleider.

schwantz34

Posts: 42.905

Ik snap wel dat Kimi het niet snapte, want Max snapte er zelf ook geen hol van...

  • 4
  • 14 sep 2026 - 19:29
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • ikwilookreageren

    Posts: 309

    Daarna zat ik een beetje in een moeilijke positie, waardoor Max me in bocht zeven buitenom kon passeren. We moeten die situatie zeker nog bekijken, maar uiteindelijk was het opnieuw een geweldige teamprestatie.

    Duidelijk

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 18:43
    • Larry Perkins

      Posts: 67.829

      Het is sowieso nogal vaag...

      In eerste instantie snapte Kimi het niet maar later legde Verstappen hem zelf uit wat er was gebeurd. En nou lezen we bovenaan weer dat Antonelli niets begrijpt van de actie van Verstappen op de Madring.

      Zou Max het zo onduidelijk hebben uitgelegd, of zou Kimi het verhaal van Max niet geloven?

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 20:00
  • schwantz34

    Posts: 42.905

    Ik snap wel dat Kimi het niet snapte, want Max snapte er zelf ook geen hol van...

    • + 4
    • 14 sep 2026 - 19:29
  • Larry Perkins

    Posts: 67.829

    Off-topic:

    Was THIS the WORST F1 race ever? | Up To Speed
    (36,40 minuten)

    urlr.me/M9T9WR

    Onderwerpen [i]
    De Madring... waar te beginnen!
    DC & Will duiken in de hoogte- en dieptepunten van Lando Norris, want zelfs Kimi Antonelli gaf toe dat hij had moeten winnen!
    En na slechts 4 inhaalmanoeuvres in de hele race houden ze zich niet in op het nieuwe circuit.
    Werd Lando Norris bestolen? Had Kimi Antonelli gewoon geluk?
    Zou Max Verstappen hebben gewonnen zonder dat "fucking mickey mouse racing"?
    Hoe zouden we de Madring veranderen om hem spannender te maken?
    En heeft Mercedes George Russell weer eens genaaid?

    [i] Bedankt Larry!

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 21:43

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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