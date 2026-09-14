Andrea Kimi Antonelli pakte tijdens de Grand Prix van Spanje zijn achtste overwinning van het seizoen, maar beleefde een opvallend moment met Max Verstappen. De Mercedes-coureur begreep aanvankelijk helemaal niet waarom de Nederlander hem plotseling voorbij liet op de Madring.

Antonelli was bij de start direct verwikkeld in een gevecht met Lando Norris. De Italiaan probeerde de McLaren-coureur meerdere keren voorbij te gaan, maar moest daarbij twee keer een chicane afsnijden. Bij zijn tweede poging besloot hij geen risico meer te nemen. Verstappen profiteerde en wist Antonelli vervolgens buitenom in bocht zeven te passeren.

Antonelli snapt niets van actie Verstappen

"Ik heb het geprobeerd, maar Lando gaat me natuurlijk niet zomaar voorbij laten. Hij deed wat hij moest doen. Ik kwam twee keer in een situatie terecht waarin ik de chicane moest afsnijden. Bij de tweede poging dacht ik dat het misschien zou lukken, maar het risico op contact was te groot. Daarom heb ik de aanval afgebroken", legt Antonelli uit op de persconferentie.

Daardoor kwam de Italiaan in een lastige positie terecht. "Daarna zat ik een beetje in een moeilijke positie, waardoor Max me in bocht zeven buitenom kon passeren. We moeten die situatie zeker nog bekijken, maar uiteindelijk was het opnieuw een geweldige teamprestatie." Niet veel later kreeg de volgorde opnieuw een onverwachte wending. Verstappen moest van Red Bull een positie teruggeven aan Lewis Hamilton nadat hij in de openingsfase buiten de baan was geraakt tijdens het gevecht met de Ferrari-coureur. Omdat Verstappen Antonelli inmiddels ook had ingehaald, moest hij de Mercedes-coureur eveneens voorbijlaten.

Verstappen geeft uitleg aan verbouwereerde Antonelli

Antonelli begreep op dat moment niets van de beslissing. "Ik was een beetje verbaasd, omdat ik niet vond dat Max mij buiten de baan had ingehaald. Hij passeerde me gewoon op een normale manier. In eerste instantie snapte ik het dus niet helemaal", vertelt de racewinnaar. Verstappen legde hem later zelf uit wat er was gebeurd.

"Hij vertelde me daarna dat hij de positie aan Lewis moest teruggeven. Het was natuurlijk een vreemde situatie, zeker voor Max, omdat Lewis op dat moment ook problemen had met zijn remmen." Hamilton viel kort daarna uit met remproblemen. Verstappen was ondertussen woedend over de beslissing van Red Bull, omdat hij naar eigen zeggen alleen van de baan ging om een botsing met Hamilton te voorkomen. Red Bull-teambaas Laurent Mekies steunde de keuze van de pitmuur echter.

Antonelli kon uiteindelijk profiteren van de situatie. De timing van de Virtual Safety Car pakte perfect uit tijdens zijn pitstop, waardoor hij voor Norris op de baan kwam te liggen. De Italiaan reed vervolgens naar zijn achtste overwinning van het seizoen. Toch hield Antonelli daar een dubbel gevoel aan over. "De overwinning is natuurlijk geweldig, maar dit is niet de manier waarop ik had willen winnen", besluit de kampioenschapsleider.